Самые подешевевшие игроки РПЛ за 2019 год

26 декабря 2019, 22:00

Вчера говорили о тех, кто прибавил за прошедший год, а сегодня на «Соккер.ру» речь пойдет об игроках, чья стоимость по тем или иным причинам пошла на убыль.

11 футболистов РПЛ по максимальной абсолютной потере стоимости за 2019 год № Футболист Клуб Страна Возраст Стоимость (млн евро) Потеря за 2019 год (млн евро) 1 Андре Шюррле «Спартак» Германия 29 8 -7 2 Алан Дзагоев ЦСКА Россия 29 7 -6 3 Эммануэль Маммана «Зенит» Аргентина 23 7.5 -4.5 4 Игорь Акинфеев ЦСКА Россия 33 8 -4 5 Клинтон Н`Жи «Динамо» Камерун 26 2.8 -3.7 6-7 Федор Смолов «Локомотив» Россия 29 9 -3.5 6-7 Александр Кокорин «Зенит» Россия 28 5 -3.5 8 Максимилиан Филипп «Динамо» Германия 25 15 -3 9-10 Дмитрий Полоз «Сочи» Россия 28 2.8 -2.7 9-10 Матиас Краневиттер «Зенит» Аргентина 26 2.8 -2.7 11 Олег Шатов «Зенит» Россия 29 5 -2.5

Всех типов и сортов футболисты в этой компании. Кто-то потерял в стоимости из-за возраста, как Игорь Акинфеев, на других сказалось отсутствие игровой практики, как на Алане Дзагоеве и Эммануэле Маммане, у которого две тяжелых травмы подряд, и Александре Кокорине, для которого большой футбол был недоступной забавой по другим причинам. Тот же Федор Смолов и Олег Шатов понижены из-за потери эффективности и утраты мастерства, а вообще сам факт переезда в РПЛ может негативным образом сказаться на цене: это прочувствовали на себе немцы Максимилиан Филипп и Андре Шюррле. Игрок «Спартака» еще и усугубил ситуацию абсолютно бесполезной игрой на протяжении нескольких недель. Пожалуй, присутствие чемпиона мира на первой строчке этого антирейтинга никого не удивит.

11 футболистов РПЛ по максимальной относительной потере стоимости за 2019 год № Футболист Клуб Страна Возраст Стоимость (млн евро) Потеря за 2019 год (%) 1 Магомед Митришев «Ахмат» Россия 27 1 -60% 2 Клинтон Н`Жи «Динамо» Камерун 26 2.8 -56.9% 3 Маркус Берг «Краснодар» Швеция 33 2 -55.6% 4-7 Мануэл Фернандеш «Краснодар» Португалия 33 2.5 -50% 4-7 Джефферсон Фарфан «Локомотив» Перу 35 1 -50% 4-7 Михал Кухарчик «Урал» Польша 28 0.75 -50% 4-7 Бакари Коне «Арсенал» Буркина-Фасо 31 0.6 -50% 8-9 Дмитрий Полоз «Сочи» Россия 28 2.8 -49.1% 8-9 Матиас Краневиттер «Зенит» Аргентина 26 2.8 -49.1% 10-11 Андре Шюррле «Спартак» Германия 29 8 -46.7% 10-11 Андрей Синицын «Краснодар» Россия 31 0.8 -46.7%

Магомед Митришев — один из трех футболистов РПЛ наравне с Клинтоном Н`Жи и Маркусом Бергом, кто лишился больше половины стоимости, причем форвард грозненского «Ахмата» потерял 60% - больше всех. Это не удивительно, ведь уже 27-летний Митришев, некогда подававший большие надежды, в нынешнем сезоне провел на поле 140 минут и результативными действиями не отметился.

11 россиян по максимальной абсолютной потере стоимости за 2019 год № Футболист Клуб Страна Возраст Стоимость (млн евро) Потеря за 2019 год (млн евро) 1 Алан Дзагоев ЦСКА Россия 29 7 -6 2 Игорь Акинфеев ЦСКА Россия 33 8 -4 3-4 Федор Смолов «Локомотив» Россия 29 9 -3.5 3-4 Александр Кокорин «Зенит» Россия 28 5 -3.5 5 Дмитрий Полоз «Сочи» Россия 28 2.8 -2.7 6 Олег Шатов «Зенит» Россия 29 5 -2.5 7 Александр Селихов «Спартак» Россия 25 3.5 -2.3 8-11 Игорь Смольников «Зенит» Россия 31 4 -2 8-11 Павел Мамаев «Ростов» Россия 31 3 -2 8-11 Александр Ташаев «Рубин» Россия 25 2.5 -2 8-11 Александр Беленов «Уфа» Россия 33 2.5 -2

Новички в этом списке: Селихов, Смольников, Мамаев, Ташаев и Беленов. Вратарю «Уфы» по возрасту положено сбавлять стоимость, как и Смольникову из «Зенита». Мамаев долго вне футбола, а звезды Ташаева и Селихова как-то потускнели в «Спартаке»: у вратаря череда травм, а вингер потерялся в новом клубе и сейчас без особого успеха пытается найти себя в «Рубине».

11 россиян по максимальной относительной потере стоимости за 2019 год № Футболист Клуб Страна Возраст Стоимость (млн евро) Потеря за 2019 год (%) 1 Магомед Митришев «Ахмат» Россия 27 1 -60% 2 Дмитрий Полоз «Сочи» Россия 28 2.8 -49.1% 3 Андрей Синицын «Краснодар» Россия 31 0.8 -46.7% 4 Федор Кудряшов Без клуба Россия 32 1.5 -46.4% 5 Алан Дзагоев ЦСКА Россия 29 7 -46.2% 6-7 Александр Беленов «Уфа» Россия 33 2.5 44.4% 6-7 Александр Ташаев «Рубин» Россия 25 2.5 44.4% 8 Денис Глушаков «Ахмат» Россия 32 2 -42.9% 9 Кирилл Набабкин ЦСКА Россия 33 0.7 -41.7% 10 Александр Кокорин «Зенит» Россия 28 5 -41.2% 11 Павел Мамаев «Ростов» Россия 31 3 -40%

На сцене появилась такая примечательная личность, как Денис Глушаков, хотя основные этапы снижения стоимости Дениса состоялись еще в 2018 году.

11 легионеров по максимальной абсолютной потере стоимости за 2019 год № Футболист Клуб Страна Возраст Стоимость (млн евро) Потеря за 2019 год (млн евро) 1 Андре Шюррле «Спартак» Германия 29 8 -7 2 Эммануэль Маммана «Зенит» Аргентина 23 7.5 -4.5 3 Клинтон Н`Жи «Динамо» Камерун 26 2.8 -3.7 4 Максимилиан Филипп «Динамо» Германия 25 15 -3 5 Матиас Краневиттер «Зенит» Аргентина 26 2.8 -2.7 6-7 Маркус Берг «Краснодар» Швеция 33 2 -2.5 6-7 Мануэл Фернандеш «Краснодар» Португалия 33 2.5 -2.5 8-10 Жоау Мариу «Локомотив» Португалия 26 18 -2 8-10 Бенедикт Хеведес «Локомотив» Германия 31 4.5 -2 8-10 Роберт Мак «Зенит» Словакия 28 3 -2 11 Оскар Хильемарк «Динамо» Швеция 27 2 -1.5

Здорово живем! Глядите, какая представительная компания: три немца, из них два чемпиона мира; два португальца, один из которых чемпион Европы, а еще по два шведа и аргентинца, пусть и без титулов.

11 легионеров по максимальной относительной потере стоимости за 2019 год № Футболист Клуб Страна Возраст Стоимость (млн евро) Потеря за 2019 год (%) 1 Клинтон Н`Жи «Динамо» Камерун 26 2.8 -56.9% 2 Маркус Берг «Краснодар» Швеция 33 2 -55.6% 3 Мануэл Фернандеш «Краснодар» Португалия 33 2.5 -50% 4 Джефферсон Фарфан «Локомотив» Перу 35 1 -50% 5 Михал Кухарчик «Урал» Польша 28 0.75 -50% 6 Бакари Коне «Арсенал» Буркина-Фасо 31 0.6 -50% 7 Матиас Краневиттер «Зенит» Аргентина 26 2.8 -49.1% 8 Андре Шюррле «Спартак» Германия 29 8 -46.7% 9 Эдер «Локомотив» Португалия 32 1.5 -46.4% 10 Федор Черных «Динамо» Литва 28 1 -44.4% 11 Оскар Хильемарк «Динамо» Швеция 27 2 -42.9%

От «Динамо» до «Динамо» с начинкой из «Краснодара» и «Локомотива», с добавлением «Спартака» и «Зенита». Кто-то дорожает, а кто-то дешевеет.