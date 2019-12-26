Самые подешевевшие игроки РПЛ за 2019 год

Вчера говорили о тех, кто прибавил за прошедший год, а сегодня на «Соккер.ру» речь пойдет об игроках, чья стоимость по тем или иным причинам пошла на убыль.
|
№
|
Футболист
|
Клуб
|
Страна
|
Возраст
|
Стоимость (млн евро)
|
Потеря за 2019 год (млн евро)
|
1
|
Андре Шюррле
|
«Спартак»
|
Германия
|
29
|
8
|
-7
|
2
|
Алан Дзагоев
|
ЦСКА
|
Россия
|
29
|
7
|
-6
|
3
|
Эммануэль Маммана
|
«Зенит»
|
Аргентина
|
23
|
7.5
|
-4.5
|
4
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
Россия
|
33
|
8
|
-4
|
5
|
Клинтон Н`Жи
|
«Динамо»
|
Камерун
|
26
|
2.8
|
-3.7
|
6-7
|
Федор Смолов
|
«Локомотив»
|
Россия
|
29
|
9
|
-3.5
|
6-7
|
Александр Кокорин
|
«Зенит»
|
Россия
|
28
|
5
|
-3.5
|
8
|
Максимилиан Филипп
|
«Динамо»
|
Германия
|
25
|
15
|
-3
|
9-10
|
Дмитрий Полоз
|
«Сочи»
|
Россия
|
28
|
2.8
|
-2.7
|
9-10
|
Матиас Краневиттер
|
«Зенит»
|
Аргентина
|
26
|
2.8
|
-2.7
|
11
|
Олег Шатов
|
«Зенит»
|
Россия
|
29
|
5
|
-2.5
Всех типов и сортов футболисты в этой компании. Кто-то потерял в стоимости из-за возраста, как Игорь Акинфеев, на других сказалось отсутствие игровой практики, как на Алане Дзагоеве и Эммануэле Маммане, у которого две тяжелых травмы подряд, и Александре Кокорине, для которого большой футбол был недоступной забавой по другим причинам. Тот же Федор Смолов и Олег Шатов понижены из-за потери эффективности и утраты мастерства, а вообще сам факт переезда в РПЛ может негативным образом сказаться на цене: это прочувствовали на себе немцы Максимилиан Филипп и Андре Шюррле. Игрок «Спартака» еще и усугубил ситуацию абсолютно бесполезной игрой на протяжении нескольких недель. Пожалуй, присутствие чемпиона мира на первой строчке этого антирейтинга никого не удивит.
|
№
|
Футболист
|
Клуб
|
Страна
|
Возраст
|
Стоимость (млн евро)
|
Потеря за 2019 год (%)
|
1
|
Магомед Митришев
|
«Ахмат»
|
Россия
|
27
|
1
|
-60%
|
2
|
Клинтон Н`Жи
|
«Динамо»
|
Камерун
|
26
|
2.8
|
-56.9%
|
3
|
Маркус Берг
|
«Краснодар»
|
Швеция
|
33
|
2
|
-55.6%
|
4-7
|
Мануэл Фернандеш
|
«Краснодар»
|
Португалия
|
33
|
2.5
|
-50%
|
4-7
|
Джефферсон Фарфан
|
«Локомотив»
|
Перу
|
35
|
1
|
-50%
|
4-7
|
Михал Кухарчик
|
«Урал»
|
Польша
|
28
|
0.75
|
-50%
|
4-7
|
Бакари Коне
|
«Арсенал»
|
Буркина-Фасо
|
31
|
0.6
|
-50%
|
8-9
|
Дмитрий Полоз
|
«Сочи»
|
Россия
|
28
|
2.8
|
-49.1%
|
8-9
|
Матиас Краневиттер
|
«Зенит»
|
Аргентина
|
26
|
2.8
|
-49.1%
|
10-11
|
Андре Шюррле
|
«Спартак»
|
Германия
|
29
|
8
|
-46.7%
|
10-11
|
Андрей Синицын
|
«Краснодар»
|
Россия
|
31
|
0.8
|
-46.7%
Магомед Митришев — один из трех футболистов РПЛ наравне с Клинтоном Н`Жи и Маркусом Бергом, кто лишился больше половины стоимости, причем форвард грозненского «Ахмата» потерял 60% - больше всех. Это не удивительно, ведь уже 27-летний Митришев, некогда подававший большие надежды, в нынешнем сезоне провел на поле 140 минут и результативными действиями не отметился.
|
№
|
Футболист
|
Клуб
|
Страна
|
Возраст
|
Стоимость (млн евро)
|
Потеря за 2019 год (млн евро)
|
1
|
Алан Дзагоев
|
ЦСКА
|
Россия
|
29
|
7
|
-6
|
2
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
Россия
|
33
|
8
|
-4
|
3-4
|
Федор Смолов
|
«Локомотив»
|
Россия
|
29
|
9
|
-3.5
|
3-4
|
Александр Кокорин
|
«Зенит»
|
Россия
|
28
|
5
|
-3.5
|
5
|
Дмитрий Полоз
|
«Сочи»
|
Россия
|
28
|
2.8
|
-2.7
|
6
|
Олег Шатов
|
«Зенит»
|
Россия
|
29
|
5
|
-2.5
|
7
|
Александр Селихов
|
«Спартак»
|
Россия
|
25
|
3.5
|
-2.3
|
8-11
|
Игорь Смольников
|
«Зенит»
|
Россия
|
31
|
4
|
-2
|
8-11
|
Павел Мамаев
|
«Ростов»
|
Россия
|
31
|
3
|
-2
|
8-11
|
Александр Ташаев
|
«Рубин»
|
Россия
|
25
|
2.5
|
-2
|
8-11
|
Александр Беленов
|
«Уфа»
|
Россия
|
33
|
2.5
|
-2
Новички в этом списке: Селихов, Смольников, Мамаев, Ташаев и Беленов. Вратарю «Уфы» по возрасту положено сбавлять стоимость, как и Смольникову из «Зенита». Мамаев долго вне футбола, а звезды Ташаева и Селихова как-то потускнели в «Спартаке»: у вратаря череда травм, а вингер потерялся в новом клубе и сейчас без особого успеха пытается найти себя в «Рубине».
|
№
|
Футболист
|
Клуб
|
Страна
|
Возраст
|
Стоимость (млн евро)
|
Потеря за 2019 год (%)
|
1
|
Магомед Митришев
|
«Ахмат»
|
Россия
|
27
|
1
|
-60%
|
2
|
Дмитрий Полоз
|
«Сочи»
|
Россия
|
28
|
2.8
|
-49.1%
|
3
|
Андрей Синицын
|
«Краснодар»
|
Россия
|
31
|
0.8
|
-46.7%
|
4
|
Федор Кудряшов
|
Без клуба
|
Россия
|
32
|
1.5
|
-46.4%
|
5
|
Алан Дзагоев
|
ЦСКА
|
Россия
|
29
|
7
|
-46.2%
|
6-7
|
Александр Беленов
|
«Уфа»
|
Россия
|
33
|
2.5
|
44.4%
|
6-7
|
Александр Ташаев
|
«Рубин»
|
Россия
|
25
|
2.5
|
44.4%
|
8
|
Денис Глушаков
|
«Ахмат»
|
Россия
|
32
|
2
|
-42.9%
|
9
|
Кирилл Набабкин
|
ЦСКА
|
Россия
|
33
|
0.7
|
-41.7%
|
10
|
Александр Кокорин
|
«Зенит»
|
Россия
|
28
|
5
|
-41.2%
|
11
|
Павел Мамаев
|
«Ростов»
|
Россия
|
31
|
3
|
-40%
На сцене появилась такая примечательная личность, как Денис Глушаков, хотя основные этапы снижения стоимости Дениса состоялись еще в 2018 году.
|
№
|
Футболист
|
Клуб
|
Страна
|
Возраст
|
Стоимость (млн евро)
|
Потеря за 2019 год (млн евро)
|
1
|
Андре Шюррле
|
«Спартак»
|
Германия
|
29
|
8
|
-7
|
2
|
Эммануэль Маммана
|
«Зенит»
|
Аргентина
|
23
|
7.5
|
-4.5
|
3
|
Клинтон Н`Жи
|
«Динамо»
|
Камерун
|
26
|
2.8
|
-3.7
|
4
|
Максимилиан Филипп
|
«Динамо»
|
Германия
|
25
|
15
|
-3
|
5
|
Матиас Краневиттер
|
«Зенит»
|
Аргентина
|
26
|
2.8
|
-2.7
|
6-7
|
Маркус Берг
|
«Краснодар»
|
Швеция
|
33
|
2
|
-2.5
|
6-7
|
Мануэл Фернандеш
|
«Краснодар»
|
Португалия
|
33
|
2.5
|
-2.5
|
8-10
|
Жоау Мариу
|
«Локомотив»
|
Португалия
|
26
|
18
|
-2
|
8-10
|
Бенедикт Хеведес
|
«Локомотив»
|
Германия
|
31
|
4.5
|
-2
|
8-10
|
Роберт Мак
|
«Зенит»
|
Словакия
|
28
|
3
|
-2
|
11
|
Оскар Хильемарк
|
«Динамо»
|
Швеция
|
27
|
2
|
-1.5
Здорово живем! Глядите, какая представительная компания: три немца, из них два чемпиона мира; два португальца, один из которых чемпион Европы, а еще по два шведа и аргентинца, пусть и без титулов.
|
№
|
Футболист
|
Клуб
|
Страна
|
Возраст
|
Стоимость (млн евро)
|
Потеря за 2019 год (%)
|
1
|
Клинтон Н`Жи
|
«Динамо»
|
Камерун
|
26
|
2.8
|
-56.9%
|
2
|
Маркус Берг
|
«Краснодар»
|
Швеция
|
33
|
2
|
-55.6%
|
3
|
Мануэл Фернандеш
|
«Краснодар»
|
Португалия
|
33
|
2.5
|
-50%
|
4
|
Джефферсон Фарфан
|
«Локомотив»
|
Перу
|
35
|
1
|
-50%
|
5
|
Михал Кухарчик
|
«Урал»
|
Польша
|
28
|
0.75
|
-50%
|
6
|
Бакари Коне
|
«Арсенал»
|
Буркина-Фасо
|
31
|
0.6
|
-50%
|
7
|
Матиас Краневиттер
|
«Зенит»
|
Аргентина
|
26
|
2.8
|
-49.1%
|
8
|
Андре Шюррле
|
«Спартак»
|
Германия
|
29
|
8
|
-46.7%
|
9
|
Эдер
|
«Локомотив»
|
Португалия
|
32
|
1.5
|
-46.4%
|
10
|
Федор Черных
|
«Динамо»
|
Литва
|
28
|
1
|
-44.4%
|
11
|
Оскар Хильемарк
|
«Динамо»
|
Швеция
|
27
|
2
|
-42.9%
От «Динамо» до «Динамо» с начинкой из «Краснодара» и «Локомотива», с добавлением «Спартака» и «Зенита». Кто-то дорожает, а кто-то дешевеет.