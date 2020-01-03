Отступные за Вайгля в «Бенфике» составят 100 млн евро

сегодня, 10:52

«Бенфика» официально объявила о трансфере полузащитника из дортмундской «Боруссии».

24-летний футболист подписал контракт с португальским клубом до 2024 года. Сумма отступных за немецкого хавбека составит 100 миллионов евро.