Отступные за Вайгля в «Бенфике» составят 100 млн евро

«Бенфика» официально объявила о трансфере полузащитника Юлиана Вайгля из дортмундской «Боруссии».
24-летний футболист подписал контракт с португальским клубом до 2024 года. Сумма отступных за немецкого хавбека составит 100 миллионов евро.
«Бенфика» официально объявила о трансфере полузащитника Юлиана Вайгля из дортмундской «Боруссии».
24-летний футболист подписал контракт с португальским клубом до 2024 года. Сумма отступных за немецкого хавбека составит 100 миллионов евро.
Тот случай, когда невский клон пытается продемонстрировать полное незнание немецкого языка, да ещё и на русском языке. ))
Тот случай, когда невский клон пытается продемонстрировать полное незнание немецкого языка, да ещё и на русском языке. ))