ГлавнаяНовости

Отступные за Вайгля в «Бенфике» составят 100 млн евро

сегодня, 10:52

«Бенфика» официально объявила о трансфере полузащитника Юлиана Вайгля из дортмундской «Боруссии».

24-летний футболист подписал контракт с португальским клубом до 2024 года. Сумма отступных за немецкого хавбека составит 100 миллионов евро.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Шеффилд Юнайтед» подписал бывшего игрока МЮ
Сегодня, 16:09 ФотоКомментарии1
ОфициальноПавлович - игрок «Монако»
Сегодня, 13:23 ВидеоКомментарии3
ОфициальноБехрами вернулся в «Дженоа»
Сегодня, 12:01 Комментарии1
Фанат Янузая в «Ювентусе»
Сегодня, 10:35Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии1
ОфициальноКулушевски подписал соглашение с «Ювентусом» до 2024 года
Вчера, 23:56 Комментарии30
ОфициальноИбрагимович подписал контракт с «Миланом»
Вчера, 20:37 Комментарии46
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 12:49
интересно за сколько португальцы купили)) точно недорого
Roman73
Roman73
сегодня в 12:27
Вайгль очень серьёзный костолом , из него может получиться что-то навродие Швайнштангера.
galem72
galem72 ответил Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:09
дастишь фантастишь
"...дастишь фантастишь..."

Тот случай, когда невский клон пытается продемонстрировать полное незнание немецкого языка, да ещё и на русском языке. ))
serset
serset
сегодня в 11:02
Через пару сезонов за 50 пихнут куда-нибудь..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:00
дастишь фантастишь
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100