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Главные «денежные мешки» десятилетия

вчера, 20:00

Кто заработал больше всех за десять сезонов в футболе, кто сколько потратил, и кто в наибольшем минусе? «Соккер.ру» знает ответы.

Обычная «Лада» обгонит новый автомобиль компании Ferrari? Нет, и подобный заезд не имеет смысла. А в футболе между собой играют те, кто потратил миллиард, с теми, кто в десятки раз беднее. Но прекрасная черта великой игры – деньги автоматически непобедимыми не делают.

Зато трансферные возможности влияют на шансы, поэтому интересно узнать, кто же главные «денежные мешки» в футболе? Разберем три разных аспекта – затраты на трансферы, начиная с сезона-2010/11, чтобы получить десять сезонов – декаду, доходы от продажи контрактов футболистов, и третий показатель – баланс, разницу между доходами и тратами.

Затраты клубов за десять лет

Скрудж ныряет в бассейн с деньгами, жалеет их, а вот руководители ведущих клубов Европы и мира – более расточительные. «Манчестер Сити» потратили 1.54 млрд евро, «Барселона» – 1.37 млрд, а «Челси» наступает на хвост – 1.33 млрд. В пятерке также «Ювентус» – 1.3 миллиарда, и столько же потратил ПСЖ.

Как видите, есть сюрпризы. Не все ждали «Барселону» на втором месте – потратили кучу денег, не каждый думал, что «Ювентус» так часто тратит деньги на футболистов, а вот шестое место МЮ – ожидаемое, как и большие расходы «Реала», «Атлетико» и «Ливерпуля». Каждый из девяти клубов потратил больше миллиарда евро, больше таких транжир за декаду не было:

Главные «денежные мешки» десятилетия

Вторая десятка еще более интересная – «Арсенал» на 11-й строчке, а «Бавария» лишь на 15-й. «Монако», «Рома» и нынешний «Милан» вложили более 800 млн евро – интересный итог десятилетия. «Наполи» потратил больше, чем «Тоттенхэм» – и даже в финал Лиги Европы итальянцы не вышли, не говоря о ЛЧ. Еще забавно, что «Эвертон» вложил лишь на пару миллионов меньше, чем «шпоры», и больше, чем «Боруссия» Д.

Также показательно, что в Европе уже 23 клуба, которые тратят в среднем по 50 млн евро за сезон, и на подходе еще один – «Саутгемптон». В топ-25 сразу десять английских клубов, но только пять испанских – столько же, как итальянских. В Ла Лиге толчок дали местные школы, ведь отдельных звезд «Барселона», «Реал» и «Атлетико» воспитали сами. А если пытаться выйти за рамки топ-5, то увидите всего два клуба в топ-30 – «Зенит» и «Порту». Основные деньги футбольного мира сосредоточены в пяти лигах. 

Доходы и прибыль за декаду

Список еще интереснее, чем предыдущий. Некоторые богатые клубы много зарабатывают, прощаясь с игроками. Пример – «Атлетико», который почти вышел в ноль, создав команду для двух финалов ЛЧ, побед в ЛЕ и Ла Лиге. Потратили миллиард, но получили 958 миллионов – красавцы. Но не чемпионы по доходам, ведь на первом месте команда российского миллиардера – «Монако», на втором – хитрая «Бенфика»:  

Главные «денежные мешки» десятилетия

В «Челси» должны отдать должное Грановской – вытащила из расставаний 910 млн евро, а менеджеры «Ювентуса» получили солидные 882 млн евро. Странно, что в топ-5 лучших продавцов десятилетия два российских менеджера – Васильев и Грановская, но при этом клубы РПЛ невероятно слабые продавцы. А вот в «Роме», «Барселоне», «Реале», «Порту» и «Ливерпуле» умеют возвращать потерянные деньги – вернули более 700 млн евро, расставаясь с игроками.

Также важно посчитать чистую прибыль на трансферном поле – разницу между доходами и затратами. Тогда первая мировая десятка получается любопытной – чемпионом с невероятным отрывом становится «Бенфика». Жоау Фелиш подарил им много денег, но хороших трансферов было намного больше – прибыль в 625 млн евро впечатляет. «Порту» заработал 341 миллион, «Аякс» – 298.

Также надо отдать должное талантам менеджеров «Лилля» и «Зальцбурга». Еще в первой десятке оказывается первый клуб не из Европы – «Сантос», а свыше ста миллионов чистой прибыли за десять лет получили 23 клуба. «Динамо» Загреб, АЗ, «Базель» и «Брага» умеют покупать и продавать, оставаясь в плюсе. Также ожидаемо, что у некоторых бразильцев неплохо получается – сразу три команды из страны футбольных чемпионов ворвались в топ-20:

Главные «денежные мешки» десятилетия

Отрицательный трансферный баланс

Единственная за десять сезонов команда, которая ушла в минус на миллиард евро – «Манчестер Сити». Как «горожане» не получили дисквалификацию УЕФА за нарушение финансовых правил? Спросите у их юристов – не зря свой хлеб едят. Но когда видишь, как команда, которая потратила полтора миллиарда, не может выиграть ЛЧ – становится понятно, что прямой связи между тратами и главными трофеями нет.

На втором месте ведь идет ПСЖ, на третьем – МЮ, на четвертом – «Барселона», дальше – «Милан». Как видите, в первой пятерке ни одного клуба со свежим кубком чемпионов в музее, а победа «Юнайтед» в Лиге Европы ничего им не компенсировала. «Челси», «Ювентус», «Арсенал» и «Интер» – тоже мимо кассы в ЛЧ. А вот многократный победитель самого престижного турнира «Реал» по трансферному балансу на скромном 9-м месте.

Футбол – интересный бизнес. Можно потерять на рынке меньше, чем «Милан» или «Арсенал», но набрать столько трофеев, как у «Мадрида». «Бавария» лишь 11-я, а «Ливерпуль» вообще 12-й – тоже примеры удачного ведения бизнеса. Причем баланс англичан лишь на 80 миллионов хуже, чем у «Зенита» – 17-й клуб в списке. Также учтите, что у петербуржцев Сутормин официально стоит 50 тысяч, а новички последних лет из «Ростова» часто были бесплатными или обходились в 8 млн рублей, как Новосельцев.

Главные «денежные мешки» десятилетия

Но даже по общедоступным данным отрыв «Ливерпуля» от «Зенита» небольшой – два Малкома. Англичане потратили много денег, но параллельно много заработали, продавая игроков, в РПЛ так не получается. И хотя «красные» в минусе, лишь на 70 млн евро опередили «Брайтон», хотя по доходам это клубы из разных планет. Также бросается в глаза пятое место «Милана» – сюрреализм, учитывая состояние клуба.

Восьмая строчка «Арсенала» - насмешка над фанатами, которые ждут успехов, видя траты. А вот 9-я строчка «Реала», 11-е место «Баварии» или 12-е – «Ливерпуля», приводит к «чемпионам» по этому параметру. Все в списке – в серьезных минусах, но есть разница между потерями «Милана» в 436 млн евро – и пониманием, что для возвращения на вершину в них нужно вложить куда больше, и «Ливерпулем» - их 297 млн убытков давно компенсированы доходами от деятельности клуба.

Можно сделать общий вывод. «Сити», ПСЖ и «Юнайтед» - в тройке главных транжир футбольного мира. И «Барселона» после серии не самых удачных дорогих сделок оторвалась от «Ювентуса», «Реала», «Баварии» и «Ливерпуля». С учетом, что «блаугранас» еще и вторые по общим тратам, то резюмируем – в мировом футболе четыре клуба подходят под трансферное определение «денежный мешок». Две команды базируются в Манчестере, по одной – в Париже и Барселоне.

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d_fincher
d_fincher
сегодня в 03:59
Понимаю болельщиков Ливерпуля. Они так долго ждали, что упиваются проблемами МанСити.

Но не стоит забывать: за 3 года МанСити выиграл 7 титулов. Два последних сезона полностью доминировали в Англии. Выиграли всё. И вот после того как объелись - лажают. И орать здесь, гоготать и веселиться как-то нелепо. Называть Гвардиаолу "не тренером", зная, что он выиграл всё с Барсой, Баварией и МанСити - это удел тупого фанатья, не разбирающегося в футболе.
Artuom
Artuom ответил sihafazatron
вчера в 23:07
конечно же клуб специально покупает многообещающих футболистов))) это и есть грамотный менеджмент))) а без трансферов сейчас бы с арсеналом за 10-е место боролись))
Я и не говорю что это не правильно. Просто прочитай своё сообщение - может сложиться мнение будто прогресс игроков МС это только заслуга одного Пепа. Я лишь слегка тебя поправил ;)
sihafazatron
sihafazatron ответил ЦСКА 06
вчера в 22:46
Ну конечно когда ты покупаешь хороших игроков за хорошие деньги они будут прогрессировать. Но они почти никого не продают. Разница миллиард евро. Это очень большие деньги
По поводу разницы не спорю)
sihafazatron
sihafazatron ответил Artuom
вчера в 22:43
Это не оправдывает траты. Можно ведь задешево покупать и так же воздействовать для прогресса. Кстати прогресс игроков МС не только из-за Гвардиолы. Клуб специально покупает многообещающих футболистов, которые прогрессировали бы и в другой команде с другим тренером. Может быть не так сильно(я не знаю), но точно бы прогрессировали.
конечно же клуб специально покупает многообещающих футболистов))) это и есть грамотный менеджмент))) а без трансферов сейчас бы с арсеналом за 10-е место боролись))
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил sihafazatron
вчера в 22:43
Ну конечно когда ты покупаешь хороших игроков за хорошие деньги они будут прогрессировать. Но они почти никого не продают. Разница миллиард евро. Это очень большие деньги
Artuom
Artuom ответил sihafazatron
вчера в 22:37
Почти все игроки, которых брал пеп прогрессируют и щас стоят куда больше) вот раньше согласен много шлака было(
Это не оправдывает траты. Можно ведь задешево покупать и так же воздействовать для прогресса.

Кстати прогресс игроков МС не только из-за Гвардиолы. Клуб специально покупает многообещающих футболистов, которые прогрессировали бы и в другой команде с другим тренером. Может быть не так сильно(я не знаю), но точно бы прогрессировали.
BDA8181
BDA8181
вчера в 22:03
Бред,сивой кабылы!!! Автор!!! Как тебя ещё на британский флаг не порвали что вы уважаемый на первое место Зенит не поставили )))
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 21:48
примерно такой рейтинг мешков и ожидал я )))
Королевский Реал
Королевский Реал ответил 3ton
вчера в 21:45
Нет таблицы " траты на судей" Реал там безоговорочный лидер 😁
И это говорит человек, чей клуб ровно 10 лет назад Эвребе нагло вытащил на глазах у всего мира, а Эстафету принял Айтекин? !
sihafazatron
sihafazatron ответил ЦСКА 06
вчера в 21:41
Где да да да.? Он часто защищает сити. Говорит что Гвардиола не много тратить деньги. По тратам они на первом месте а по доходу на 20. А он винит УЕФА. Мол они несправедливо к сити относятся и из за этого его сити проигрывает в лч Монако Тоттенхэму и Ливерпулю
Почти все игроки, которых брал пеп прогрессируют и щас стоят куда больше) вот раньше согласен много шлака было(
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:31
А где клубы из Китая и МЛС???
edubokom
edubokom
вчера в 20:59
В челси и Монако российские схемы отмывания огромных денег. Поэтому и менеджеры самые успешные.
3ton
3ton
вчера в 20:48
Нет таблицы " траты на судей"
Реал там безоговорочный лидер 😁
Миша Вилков
Миша Вилков
вчера в 20:35
А сколько еще эти казнокрады выкидывают на спонсорство ЛЧ, всяких ЦЗ и Шальке.
Миша Вилков
Миша Вилков
вчера в 20:33
Питерский мешок в 30 по транжирству и в 20 по убыткам. А на выходе ни одного выхода в 1/4 ЛЧ )))
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 20:23
Где да да да.? Он часто защищает сити. Говорит что Гвардиола не много тратить деньги. По тратам они на первом месте а по доходу на 20. А он винит УЕФА. Мол они несправедливо к сити относятся и из за этого его сити проигрывает в лч Монако Тоттенхэму и Ливерпулю
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
вчера в 20:09
Ну последняя таблица не показатель, так как Ювентус только два года назад закончил год с положительным балансом после кальчополи и расторжения контракта с Тамоил.
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