Главные «денежные мешки» десятилетия

вчера, 20:00

Кто заработал больше всех за десять сезонов в футболе, кто сколько потратил, и кто в наибольшем минусе? «Соккер.ру» знает ответы.

Обычная «Лада» обгонит новый автомобиль компании Ferrari? Нет, и подобный заезд не имеет смысла. А в футболе между собой играют те, кто потратил миллиард, с теми, кто в десятки раз беднее. Но прекрасная черта великой игры – деньги автоматически непобедимыми не делают.

Зато трансферные возможности влияют на шансы, поэтому интересно узнать, кто же главные «денежные мешки» в футболе? Разберем три разных аспекта – затраты на трансферы, начиная с сезона-2010/11, чтобы получить десять сезонов – декаду, доходы от продажи контрактов футболистов, и третий показатель – баланс, разницу между доходами и тратами.

Затраты клубов за десять лет

Скрудж ныряет в бассейн с деньгами, жалеет их, а вот руководители ведущих клубов Европы и мира – более расточительные. «Манчестер Сити» потратили 1.54 млрд евро, «Барселона» – 1.37 млрд, а «Челси» наступает на хвост – 1.33 млрд. В пятерке также «Ювентус» – 1.3 миллиарда, и столько же потратил ПСЖ .

Как видите, есть сюрпризы. Не все ждали «Барселону» на втором месте – потратили кучу денег, не каждый думал, что «Ювентус» так часто тратит деньги на футболистов, а вот шестое место МЮ – ожидаемое, как и большие расходы «Реала», «Атлетико» и «Ливерпуля». Каждый из девяти клубов потратил больше миллиарда евро, больше таких транжир за декаду не было:

Вторая десятка еще более интересная – «Арсенал» на 11-й строчке, а «Бавария» лишь на 15-й. «Монако», «Рома» и нынешний «Милан» вложили более 800 млн евро – интересный итог десятилетия. «Наполи» потратил больше, чем «Тоттенхэм» – и даже в финал Лиги Европы итальянцы не вышли, не говоря о ЛЧ . Еще забавно, что «Эвертон» вложил лишь на пару миллионов меньше, чем «шпоры», и больше, чем «Боруссия» Д.

Также показательно, что в Европе уже 23 клуба, которые тратят в среднем по 50 млн евро за сезон, и на подходе еще один – «Саутгемптон». В топ-25 сразу десять английских клубов, но только пять испанских – столько же, как итальянских. В Ла Лиге толчок дали местные школы, ведь отдельных звезд «Барселона», «Реал» и «Атлетико» воспитали сами. А если пытаться выйти за рамки топ-5, то увидите всего два клуба в топ-30 – «Зенит» и «Порту». Основные деньги футбольного мира сосредоточены в пяти лигах.

Доходы и прибыль за декаду

Список еще интереснее, чем предыдущий. Некоторые богатые клубы много зарабатывают, прощаясь с игроками. Пример – «Атлетико», который почти вышел в ноль, создав команду для двух финалов ЛЧ , побед в ЛЕ и Ла Лиге. Потратили миллиард, но получили 958 миллионов – красавцы. Но не чемпионы по доходам, ведь на первом месте команда российского миллиардера – «Монако», на втором – хитрая «Бенфика»:

В «Челси» должны отдать должное Грановской – вытащила из расставаний 910 млн евро, а менеджеры «Ювентуса» получили солидные 882 млн евро. Странно, что в топ-5 лучших продавцов десятилетия два российских менеджера – Васильев и Грановская, но при этом клубы РПЛ невероятно слабые продавцы. А вот в «Роме», «Барселоне», «Реале», «Порту» и «Ливерпуле» умеют возвращать потерянные деньги – вернули более 700 млн евро, расставаясь с игроками.

Также важно посчитать чистую прибыль на трансферном поле – разницу между доходами и затратами. Тогда первая мировая десятка получается любопытной – чемпионом с невероятным отрывом становится «Бенфика». Жоау Фелиш подарил им много денег, но хороших трансферов было намного больше – прибыль в 625 млн евро впечатляет. «Порту» заработал 341 миллион, «Аякс» – 298.

Также надо отдать должное талантам менеджеров «Лилля» и «Зальцбурга». Еще в первой десятке оказывается первый клуб не из Европы – «Сантос», а свыше ста миллионов чистой прибыли за десять лет получили 23 клуба. «Динамо» Загреб, АЗ , «Базель» и «Брага» умеют покупать и продавать, оставаясь в плюсе. Также ожидаемо, что у некоторых бразильцев неплохо получается – сразу три команды из страны футбольных чемпионов ворвались в топ-20:

Отрицательный трансферный баланс

Единственная за десять сезонов команда, которая ушла в минус на миллиард евро – «Манчестер Сити». Как «горожане» не получили дисквалификацию УЕФА за нарушение финансовых правил? Спросите у их юристов – не зря свой хлеб едят. Но когда видишь, как команда, которая потратила полтора миллиарда, не может выиграть ЛЧ – становится понятно, что прямой связи между тратами и главными трофеями нет.

На втором месте ведь идет ПСЖ , на третьем – МЮ , на четвертом – «Барселона», дальше – «Милан». Как видите, в первой пятерке ни одного клуба со свежим кубком чемпионов в музее, а победа «Юнайтед» в Лиге Европы ничего им не компенсировала. «Челси», «Ювентус», «Арсенал» и «Интер» – тоже мимо кассы в ЛЧ . А вот многократный победитель самого престижного турнира «Реал» по трансферному балансу на скромном 9-м месте.

Футбол – интересный бизнес. Можно потерять на рынке меньше, чем «Милан» или «Арсенал», но набрать столько трофеев, как у «Мадрида». «Бавария» лишь 11-я, а «Ливерпуль» вообще 12-й – тоже примеры удачного ведения бизнеса. Причем баланс англичан лишь на 80 миллионов хуже, чем у «Зенита» – 17-й клуб в списке. Также учтите, что у петербуржцев Сутормин официально стоит 50 тысяч, а новички последних лет из «Ростова» часто были бесплатными или обходились в 8 млн рублей, как Новосельцев.

Но даже по общедоступным данным отрыв «Ливерпуля» от «Зенита» небольшой – два Малкома. Англичане потратили много денег, но параллельно много заработали, продавая игроков, в РПЛ так не получается. И хотя «красные» в минусе, лишь на 70 млн евро опередили «Брайтон», хотя по доходам это клубы из разных планет. Также бросается в глаза пятое место «Милана» – сюрреализм, учитывая состояние клуба.

Восьмая строчка «Арсенала» - насмешка над фанатами, которые ждут успехов, видя траты. А вот 9-я строчка «Реала», 11-е место «Баварии» или 12-е – «Ливерпуля», приводит к «чемпионам» по этому параметру. Все в списке – в серьезных минусах, но есть разница между потерями «Милана» в 436 млн евро – и пониманием, что для возвращения на вершину в них нужно вложить куда больше, и «Ливерпулем» - их 297 млн убытков давно компенсированы доходами от деятельности клуба.