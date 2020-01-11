Отверженные. «Спартак» не умеет воспитывать

сегодня, 17:25

Не только Дзюба доказал, что родной клуб не всегда помогает и развивает. «Соккер.ру» - о новом и старых примерах.

Фанаты «красно-белых» возмущаются, что клуб упускает Солтмурада Бакаева – младшего и, как говорят, более талантливого из двух братьев? Но сам полузащитник поступает верно, приняв предложение «Рубина».

В основе «Спартака» был бы не чаще, чем Игнатов, полузащитников у Тедеско достаточно. А в Казани есть Слуцкий, возможность развиваться под крылом у опытного наставника, который Головина уму-разуму научил.

Отношения «Спартака» с воспитанниками можно описать тремя словами – отверженные или возвращенные. Самедов успел поиграть за почти все московские клубы, которые только смог, прежде чем вернулся. И «ушли» его некрасиво, не так, как сам ветеран мечтал.

Про Дзюбу можем не начинать – знаете историю. Паршивлюк в «Спартаке» был в лазарете. Селихов до возвращения играл, сейчас – у врачей. Макеев просто не футболист уровня основы. Но и он, и Кудряшов с Семеновым – воспитанники москвичей.

Ни один из списка, где есть также Тарасов, Иванов или Джано, не принесли «Спартаку» большую пользу. Более того, иные воспитанники – как Дзюба или Погребняк, стали врагами, представляли «Зенит». Но не всех спасли и сделали чемпионами в Санкт-Петербурге.

Своевременный уход из «Спартака», если ты – его воспитанник, давно можно называть удачей. Успехи Максименко или Зелимхана Бакаева ведь не обязательно будут продолжительными, «красно-белые» и не такие таланты сжигали. Как раз воспитывать не умеют в буквальном смысле.

Посмотрите на Дмитрия Комбарова – воспитанник и «Спартака», и «Динамо», Тарасова и Дзюбу. Как можно именовать сих мужей? Даже странно, что Глушаков не воспитанник «красно-белых», органично вписывается в компанию. Хотя и Джано – брат Дзюбы по скромности.

Профессионалам, вроде Паршивлюка и Смедова, «Спартаку» банально нечего дать. Молодежь? Лучшее, что «красно-белые» могут предложить Мелкадзе и Ломовицкому – аренды в «Тамбов» и «Арсенал». Сиди оба на лавке у Тедеско, то могли стать как Обухов.

Владимиру скоро 28 лет, а лишь в этом сезоне заиграл на уровне РПЛ . Поэтому не стоит горевать о решении Солтмурада Бакаева уехать в Казань, ведь парень поступил мудро. Даже если младший брат Зелимхана – большой талант, то принял верное решение. В Москве у него не было шансов раскрыться.

«Спартак» не сумел сделать Дзюбу таким, как стал сейчас. Артем всему научился в арендах, а потом - в «Зените», когда добавил к изначальным знаниям о прессинге, полученным от Карпина, новый подход с ассистами и голами. Кудряшов – продукт школы Бердыева. И Семенов дорос до сборной России не потому, что из «Спартака».

Удивительно, что нет ни одного примера воспитания легенды клуба за почти двадцать лет. Если посмотрите список игроков, которые провели более 100 матчей, то из воспитанников 21 века найдете Дмитрия Комбарова – можно поблагодарить «Динамо» за перевод на взрослый уровень, или Макеева – точно не легенда клуба.

Спартаковская часть истории Павшивлюка трагичная – не смог реализовать потенциал, не уберегли от травм. Дзюба вряд ли легенда «Спартака», хотя воспитанник и сыграл более 150 матчей. Портрет Павленко на плакате, зазывающем в академию, не влепят – не раскрылся. И в Самедова не поверили.

В заявке «Спартака» четверо сыграли более ста матчей. Джано – Павленко нового времени, Ребров и Зобнин – воспитанники московского «Динамо», и Мельгарехо – легионер. Молодой Рассказов не заиграл пока в основе, ближе к неудаче, как десятки других, чем к успеху, как единичные исключения.

Зелимхана Бакаева подготовили в «Арсенале», но если этот футболист будет развиваться – нужно уезжать за рубеж. Тем более, голевые показатели уже привели к тому, что атакующего хавбека заметили скауты. Впрочем, воспитанники «Спартака» не отличаются стабильностью и планомерным ростом.

Дзюба, Паршивлюк, Погребняк, Тарасов, Самедов, Кудряшов или братья Комбаровы не всегда феерили. Более молодые могут оказаться из того же теста, ведь символом школы «Спартака» двух десятилетий стал Джано. Футболист, коим восторгались в юности, но он остался Питером Пеном – не вырос.

Не мужают «спартаковцы», не становятся взрослыми профессионалами. Чудеса если случаются, то за пределами клуба или на рубеже тридцатилетия, как у Дзюбы. Школа «Спартака» испортила десятки футболистов, а во вторую команду назначили Пилипчука, что не откажет в удовольствии повоевать с Тедеско за роль главного тренера в будущем.

Сильными педагогами «Спартак» похвастаться не может. Потому и нет за двадцать лет ни одного футболиста мирового уровня. Даже если назвать Джано «грузинским Иньестой», Ломовицкого – «российским Неймаром», таковыми не станут. Ни Мелкадзе, ни Игнатов, ни Максименко, ни Рассказов не настолько хороши.

А тот же Максименко, если придираться, скорее воспитанник ростовского футбола, ведь в Москву попал в 15 лет, так что Бакаев – единственный полноценный выпускник именно школы «Спартака» в основе этого сезона. Согласитесь, слабый выхлоп, и немалые траты, ведь тому же Гулиеву хорошо платят.

Солтмурад Бакаев уходит из «Спартака» в «Рубин» не из-за денег – ему в Москве предлагали 13.6 миллиона рублей в год, а потому что воспитанники знают, чем все закончится. В команде был «российский Месси» - Давыдов. Светились в РПЛ Обухов, Митрюшкин, Зуев, Мелкадзе, Тимофеев, Яковлев, Козлов, Пуцко, Мамин, Самсонов.

И где они все сейчас? Десятки футболистов выбрали школу «Спартака» и просчитались. Если единственным в заявке сезона воспитанником, сыгравшим более ста матчей за первую команду, оказался Джано Ананидзе, то не только младшему Бакаеву стоит убежать при первой возможности. Многие игроки вовремя не ушли и пожалели.

Если на протяжении двадцати лет не получается, и в деле десятки футболистов разных амплуа, характеров и данных, то вряд ли причина строго в подростках, которых «Спартак» берет под крыло и портит карьеры. Конвейер перевода во взрослый футбол сломан, починить некому, исключение – крайне редкие.

А если оценивать жестко, то Дзюбе, Паршивлюку, Яковлеву, Погребняку, Макееву, Мелкадзе или Тарасову еще и класса не хватает. Школа-то слабенькая, даже упрямые, как Артем, разыгрываются после тридцати, когда сами начинают обучения азам футбола. Максименко имеет проблемы с техникой, Рассказов плохо обороняется, а старшему Бакаеву порой остро не хватает именно школы.

Печальный вывод двадцатилетней работы академии «Спартака». Когда-то Федун оценивал содержание школы примерно в 5 миллионов евро в год. Получается, потратили сто миллионов, не считая зарплат воспитанников в первом составе. И не получили ничего, ведь воспитанники обычно покидают «Спартак» за копейки или бесплатно. В списке самых дорогих продаж клуба из своих один Самедов. Но его отпустили и вернули примерно за одни деньги.

Получаются в основном одни убытки и уничтоженные футбольные карьеры, что еще важнее. Если Дмитрий Комбаров – самый успешный пример работы с воспитанником за двадцать лет, то гордиться академии «Спартака» точно нечем.