Позиция как диагноз. Особые люди в РПЛ

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«Соккер.ру» изучает давно известный парадокс – российский футбол не воспитывает стабильных центрфорвардов.

Порассуждаем о тех россиянах, что играют в центре атаки, ведь у «Зенита» иностранец в центре, у «Спартака» - иностранцы. Джикия сожалеет о потери Зе Луиша. Тедеско не получит ни Соболева, ни других, судя по всему, разве что научит второго нападающего Ларссона быть первым.

У «Краснодара» схожая проблема, ведь бразильский ветеран с российским паспортом Ари не всегда играет круто, Берг – не каждый раз попадает по воротам, а воспитанники «быков» разочаровали. Комличенко уехал в Чехию, и хотя там играл результативно, возвращаться в Краснодар явно не спешит.

Да и нужен ли Николай команде? Проблемой «горожане» может быть осведомленность. Многое знают и о Комличенко, и про Игнатьева, поэтому отказались от сотрудничества и с первым, и со вторым. Но трансфер Ивана в «Рубин» настолько не вписываются в концепцию «11 воспитанников в основе», что пошли версии расставания.

Слухи о том, как форвард себя ведет, возникли не вчера. Хочется верить, что Игнатьев хотя бы капельку профессиональный спортсмен, и поэтому заиграет у Слуцкого в «Рубине». Но для «Краснодара» он – закрытая глава. А вот как быть москвичам со Смоловым? Федор не оправдывает надежды Семина с первой встречи в «Локомотиве».

Чалов чаще радует ЦСКА , чем разочаровывает, но одновременно Ганчаренко ищет варианты в атаке, ведь знает, что Федор может успешно сыграть в паре с другим нападающим, причем напарник будет выше по схеме. Аналогичная история у «Динамо» и Филиппа – Максимилиан пришел из позиции Панченко, да и Слай привык играть не так, как приходится в Москве.

Прощание с Шейдаевым не стало сюрпризом. Также не удивляет, что «динамовцы» ищут себе рослого крепкого центрального форварда штрафной. Это может быть Соболев, может быть Комличенко. И хотя очевидно, что на Александра и Николая параллельно претендуют другие клубы РПЛ , то есть сначала нужно выиграть конкуренцию, оба варианта – интересные.

Вот только молодые нападающие за свою короткую карьеру заставляли усомниться в стабильности. Александр сам признавал, что как только пошли первые успехи и подписал контракт – стал хуже относиться к работе. А когда пришли слухи об МЮ и появились реальные предложения из Москвы – Соболев снова сбавил. Если это еще один Бухаров, который хорош только без давления, то дела плохи.

Российские центральные нападающие настолько слабые, что Дзюба, которого полкарьеры футболили в «Спартаке», может еще догнать Павлюченко по голам. Артем может стать вторым самым результативным местным форвардом в истории после Кержакова. И рекорд самого Александра в сборной России побьет. Вообще, рекордные 226 мячей не назвать выдающимся результатом для нападающего.

Но за Дзюбой идет провал, после него из действующих игроков плетется лишь Павлюченко – 120 голов за карьеру, очень скромно для форварда. А последним отметку в сто мячей преодолел Смолов – у Федора 105 голов, и это совсем печальный показатель. Но почему нет успешных историй, и Чалов в грустном одиночестве среди молодежи со своими 36 голами в возрасте почти 22 лет?

Так ведь в работе центрального форварда важен профессионализм. Ибрагимович – образцовый спортсмен, Луарес – хулиган на поле, но готовится к работе здорово, Левандовски – машина из мышц, Агуэро, Кавани, Вилья – большие молодцы, которые всегда уважали профессию. Можно ли сказать, что хоть молодой Игнатьев, хоть опытный Смолов вели себя всегда образцово? Ответ вы знаете – видите в графе «голы».

В России вечный гость лазарета хавбек Дзагоев – не пример великого любителя поддерживать идеальную физическую форму и следовать всем рекомендациям по режиму футболиста, забил 85 мячей. А еще один не большой любитель отдаваться игре на 100 % - Кокорин, собрал всего 96 голов. Разница в 11 ударов, и как после этого назвать Александра невероятно успешным именно центральным нападающим?

Пожалуй, таковым сейчас можно именовать одного Дзюбу, но только в сборной играет на острие – и то, будь у Черчесова достойный аналог Азмуна, тренер мог скопировать подход «Зенита». А вот «Краснодар», ЦСКА , «Локомотив», «Уфа», «Динамо» или «Спартак» не откажутся зимой от усиления в центре атаки, пускай даже за счет новых связок и внутренних резервов. Причем в отдельных случаях виноваты не только игроки, но и сами команды.

Нет уверенности, что «Спартак» или «Динамо» выжмут максимум из нападающих, вроде Соболева или Комличенко. Это у «Ростова» Шомуродов на своем месте и крут, а в составах клубов из Москвы мог повторить путь Шейдаева. Есть команды, где незамысловатому российскому форварду удобнее – Луценко, например, в «Арсенале» часто уместен, но это середняки. А фавориты должны выдвигать иные требования к человеку позиции, которую представляли многие легенды футбола.

Хорошо, что в ЦСКА ведут поиски новых вариантов в атаке – держат в уме потенциальный уход Чалова. Понятно, что Семину со Смоловым, Эдером и Джорджевичем на контракте будет сложно убедить руководство, что нужен четвертый центральный форвард, но ведь никто из тройки не заиграл феноменально. «Краснодару» не помешает нападающий, ведь Игнатьева убрали, Ари – на своей волне, а Бергу тоже немало лет. И «Спартак» без идеального центрального форварда.

Это общая проблема, и когда ее игнорируют так, как в «Динамо», то последствия отражаются в таблице. Хохлову и руководителям клуба сто раз напоминали, что накупили людей на все позиции, кроме очень важной – в центр атаки. Но лишь зимой видим новости об интересе к Соболеву и Комличенко. Будет здорово, если российские форварды – Смолов, Чалов, Обухов, Заболотный, Игнатьев и Луценко, весной поставят себе цель забивать куда чаще, чем делали это осенью.

Средняя результативность РПЛ одна из лучших за последние годы, но не благодаря центральным форвардам во многих случаях. Крыховяк забил больше всех, кроме Соболева, Шомуродова и Дзюбы. Влашич по результативности наравне с Азмуном, Филипп сыграл далеко не во всех турах, а отличался чаще, чем основной игрок ЦСКА Чалов. У защитника Жиго голов больше, чем у Смолова – а ведь недавно Федор был вице-капитаном сборной и основной ставкой на ЧМ -18.

Центральные нападающие в РПЛ не порадовали. Причем есть вероятность, что у «Локомотива», «Краснодара» и «Спартака» не будет новичков в центр атаки, а у ЦСКА до лета основным останется Чалов. И кто тогда очарует, особенно если уедет в Германию Шомуродов? Реальная проблема, ведь только «Динамо» не бросает надежду на трансфер. Расставание с Шейдаевым явно говорит о желании подписать тяжелого центрального форварда, и это верное решение.

Даже у «Зенита», который лидирует с отрывом в десять пунктов, нет двух голов за игру в среднем. А «Спартак» - команда вроде как атакующая, на одиннадцатом месте по забитым мячам. Не исключено, что весной удачнее всех выступит клуб, у которого будет не просто гармоничная линия атаки, но и появится безупречный центральный форвард. Поскольку Шомуродов и Соболев не все матчи провели на одном дыхании, и в итоге пропустили вперед Дзюбу по голам, то осенью такого точно не нашли.

Позиция, которая требует одновременно физической подготовки и тонкости, скорости и умения ждать, меткости и хитрости, обычно не покоряется российским футболистам. Дзюба ради успеха ушел из штрафной площади, а лучшим снайпером прошлого сезона стал молодой Чалов. Также закономерно, что Федор в итоге сбавил, ведь давно не водятся местные стабильные нападающие. Даже Смолов, невзирая на парочку результативных лет в «Краснодаре», остался форвардом с явными спадами в игре.