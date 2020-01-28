«Богиня» в гневе

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«Соккер.ру» рассказывает об одной из самых атакующих команд чемпионатов «большой пятёрки».

Давайте пробежимся по таблицам и посмотрим, кто же забил больше всех. В английской Премьер-Лиге «Манчестер Сити» наколотил 65 мячей. В немецкой Бундеслиге 55 голов числятся на балансе «Баварии». 52 раза огорчал соперников «Пари Сен-Жермен». Рядом с 50 голами «Барселоны» весьма уместно слово всего. «Барса» приучила нас к куда большей результативности. А в Италии больше всех мячей – 57 забила «Аталанта». Что согласитесь неожиданно. Первое место в Серии А и чистое второе после чемпиона Англии. Небольшая ремарка - «горожане» сыграли на три матча больше «богини». Стало быть, бергамаски в состоянии приблизиться и даже обогнать.

Самое интересное, что клуб из Бергамо никогда не отличался какой-то мощной атакой. Сильные нападающие в «Аталанте» играли, но, как правило, долго не задерживались. Вплоть до 2017 года «богиня» ни разу не забивала в ворота соперников более пяти мячей. При Джанпьеро Гасперини подобное удавалось больше пяти раз. В текущем сезоне «Аталанта» дважды обновила клубный рекорд – одерживала самые крупные победы в истории. В октябре «богиня» разгромила «Удинезе» со счётом 7:1, а в прошлое воскресенье разбила «Торино» уже с результатом 7:0. Заодно, и «гранатовым» антирекорд обновили. Так с «быками» ещё никто не поступал.

С «Торино» произошло нечто странное. Оборона «быков» с первых минут бросила играть. Сальваторе Сиригу, между прочим второй вратарь сборной Италии, продержался до второго гола, отбил несколько сложнейших ударов. Но потом и Вальтерино смирился. В начале второго тайма он пропустил от Иосипа Иличича с центра поля. Да и в остальных голевых моментах Сиригу не мешал «Аталанте» устанавливать клубный рекорд.

Одной из причин буйства «богини» в Турине стали январские неудачи бергамасков. Ничью с «Интером» к таковым не отнесёшь. Но проигрыш «Фиорентине» в Кубке и домашнее поражение от СПАЛа в планы Гасперини точно не входили. Поэтому «Аталанта» приехала в гости к «Торино» злая, как собака, и отвела душу на не слабой команде Серии А.

Сила «Аталанты» в необычно мощной и изобретательной линии атаки. Куда помимо колумбийских нападающих Дувана Сапаты и Луиса Муриэля, можно отнести миниатюрного капитана команды аргентинца - чрезвычайно полезного и забивного Йосипа Иличича. Не теряется в этой компании бывший спартаковец Марио Пашалич, хорошо вписался в игровой ансамбль Руслан Малиновский. А как хорош Робин Госенс, что курсирует по левому флангу от своей штрафной площадки до чужой. Самое интересное, что один из сильнейших левых крайних в европейском футболе рискует пропустить первенство континента, ибо до сих пор не заигран ни за сборную Германии, ни за команду Нидерландов. «Соккер.ру» уже знакомил читателей с Госенсом. Робин на половину голландец, на половину немец, но пока не приглашался ни в одну из двух именитых команд Европы. Хотя они должны были бороться за футболиста.

Так вот о силе «богини». Никто из соперников не знает, от кого ждать главной угрозы. Опасны все – Гомес, Иличич, Госенс, два колумбийца, Малиновский. Можно нейтрализовать, одного, двух, но не всех сразу. Но предугадать, кто на этот раз сыграет главную роль – невозможно. А всех сразу не накроешь.

Несмотря на свои подвиги, а не так давно «Аталанта» сделала отбивную из «Милана» - 5:0, потом проделала то же самое с «Пармой», бергамаски идут в таблице пятыми, уступая одно очко «Роме». Проблем с попаданием в Лигу Европы быть не должно, можно и за Лигу чемпионов зацепиться, если поменяться местами с «Ромой». Но на большее «Аталанта» вряд ли замахнётся. Имеется в виду текущий сезон. Гасперини говорит, что его команда – потенциально сильнейшая в Серии А, но что же делать с психологией. Большинство проблем лежат в области психологии. Бергамаскам не хватает стабильности, а отсюда и незапланированные потери. Главный соперник «богини» - она сама.

«Аталанта» иной раз так увлекается атакой, что забывает о защите тылов. Оборона бергамасков – не самая надёжная в Италии. Порою защитники чудят, и это сказывается на игре команды. Зимой было принято решение об укреплении редутов. Был арендован у «Милана» защитник Маттиа Кальдара. Который вовсе не чужой человек в Бергамо. В сезоне 2017-18 арендованный у «Ювентуса» футболист был одним из лидеров команды. Но заиграть в «Юве», равно, как и потом в «Милане» Маттиа не смог. Поэтому и возвращается. Пока временно. А дальше видно будет.

Однако, если бы не было в Серии А команды из Бергамо, её нужно было бы придумать. Давно в Италии никто не играл так ярко и безрассудно. Все в атаке, все в обороне. Это какой-то «Аякс» времён Кройфа и Ренсенбринка. Настоящее украшение итальянского чемпионата. Потенциал бергамасков использован процентов на 40. Они могут не только всем клубным рекордам свои звонкие дать имена, но и наконец что-то выиграть. И не только в Италии.

«Аталанта» дебютировала в Лиге чемпионов. Начала групповой турнир отвратительно – три поражения в трёх стартовых матчах, два из которых крупные. Казалось, что первый бал провален. Но «богиня» сумела исправить ситуацию и вышла из группы в 1/8 финала Лиги чемпионов. Где встретится с «Валенсией», а в этой паре возможно всё. От «Аталанты» вообще можно многого ожидать. Больше, чем кажется.