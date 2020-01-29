«Сассуоло» - «Рома»: прогноз от БК Pinnacle

29 января 2020, 16:19

«Сассуоло»

Подопечные Роберто Де Дзерби не могут похвастаться высоким уровнем игры. В последнее время у команды появился просвет благодаря победе над «Торино» (2:1) и ничьи с «Сампдорией» (0:0). Чувствуется, что постоянно команда действует от обороны, так как по-другому претендовать на успех коллективу крайне трудно.

«Сассуоло» сейчас находится на пятнадцатой позиции серии А. Восемь пунктов отставание от зоны вылета у команды, но расслабляться однозначно не стоит.

«Рома»

С приходом Паулу Фонсеки появляется определенная динамика в действиях коллектива из Рима, но все-таки стабильности не хватает. На текущий момент времени «волки» находятся на четвертой позиции серии А. Отставание от третьей позиции семь пунктов.

«Рома» отстает от «Лацио», который идет третьим на семь пунктов. «Волки» должны удержаться на четвертом месте, что даст право сыграть в квалификации Лиге Чемпионов.

Котировки БК Pinnacle:

Победа Сассуоло – 4,26

Ничья – 3,95

Победа Ромы – 1,85

Прогноз

Не видно за счет чего хозяева могут зацепиться за очки в грядущем противостоянии. Все-таки гораздо мощнее выглядит атакующая линия гостей. «Роме» нельзя терять очки. Крайне важно задаться целью прогрессировать и двигаться в направлении выигрыша. «Волки» от матча к матчу прибавляют. Все реже у коллектива из Рима случаются провалы. Ожидаем тяжелейшую победу гостей. В букмекерской конторе Pinnacle их победу можно сыграть с коэффициентом 1,85.