Миниатюрный форвард «Селтика» удивил соцсети, Кака прыгнул с моста

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Самое интересное из социальных сетей футболистов - в обзоре «Соккер.ру».

Начнем с грустного... Весь мир скорбит из-за гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

А теперь перейдем к более позитивным новостям:

Чем заняться, если твой клуб находится в 5 очках от зоны вылета? Владелец «Вальядолида» Роналдо решил посетить винодельню. Теперь понимаете, почему хавбек Атем Бен Арфа выбрал именно этот клуб?

Нападающий «Спартака» посетил контактный зоопарк. Листайте вправо и узнаете, были ли там дикие кабаны.

Джорджина Родригес, жена форварда Криштиану Роналду, отпраздновала 26-летие! Наши поздравления!

Думаете, что это мальчик, который вывел на поле защитника «Селтика» Кристофера Жюлльена? Нет! Это его одноклубник .

Полузащитник «Ромы» встретился с папой римским Франциском. Хорошая идея, ведь недавно футболист получил тяжелую травму.

Тренировка «Краснодара». Ничего необычного. Просто тренировка «Краснодара».

Иногда это выглядит вот так. Внутри шара легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

Защитник «Ман Сити» рад, что у него теперь 1 миллион подписчиков в инстаграме. Впрочем, в этом сезоне данное число ассоциируется с «Ливерпулем». Или же «синие» смогут стать первыми в ЛЧ ?

Угадаете тренера?

У этого парня есть селфи с Лео Месси! А у вас?

Лучшие ассистенты топ-5 лиг Европы. Кто лучший?

Не уверены, что эта женщина захочет еще раз посетить игру «Ман Сити» (листайте вправо).

Маскот «Ман Сити» мог бы догнать эту фанатку и добавить ей впечатлений, если бы она передумала посещать матчи «горожан».

Легендарный Кака уже давно завершил карьеру. Можно и прыгнуть с моста.

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп продолжает борьбу с насыщенным календарем в Англии. Немец решил выставить молодежь на переигровку Кубка Англии против «Шрусбери». Вот как это видят болельщики:

Новый вариант мема «Экий Вы, сударь, простофиля» от полузащитников «Реала» Каземиро и . Можно переслать болельщикам «Барселоны». Мадридцы впервые за долгое время возглавили Примеру!

А как вам такой вариант мема «Мой пацан» с участием экс-игрока «Ливерпуля» и его сына?

Болельщики «Барселоны» ожидали побед с Кике Сетьеном, а получили лишь тотальное владение мячом.

Бундеслига выпустила подборку самых курьезных голов десятилетия. На это стоит посмотреть!

А вот и сборная лучших испанцев за всю историю этого турнира. В нее попал экс-спартаковец Хурадо.

Думаете, что видели уже все финты? А как вам вот это? Представьте, что было бы, если бы такой финт исполнил Лео Месси?

Такое ощущение, что хавбек «Баварии» сделал это фото в самом обычном российском городе.

Бразилец также попадает в нашу рубрику «Милота дня».

Этот парень опоздал к Bottle Cap Challenge - челленджу по открыванию бутылки. Но на это стоит взглянуть!

Пресс-служба Лиги чемпионов вспомнила игру футболистов московского «Спартака» против в ЛЧ . Помните?

Девушки дня:

Ирина, жена полузащитника «Ризеспора» Николая Морозюка.

Ванда, жена форварда ПСЖ Мауро Икарди.

Дарья, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Екатерина, жена голкипера «Спартака» Артема Реброва.

Продолжаем ждать лето!

А если у вас плохая погода, то берите пример с легенды «Арсенала» Иана Райта.