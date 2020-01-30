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«Сельта» арендовала Смолова

сегодня, 21:19

Форвард «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в Испании.

До конца сезона футболист будет выступать за «Сельту» на правах аренды. Ранее наставник москвичей Юрий Сёмин заявил, что у «Сельты» будет право выкупа контракта игрока.

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Все комментарии
Шамаич
Шамаич
сегодня в 22:11
Молодой,подающий надежды буратино
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:05
Скорее всего просто попозорится сначала немного, выходя на замену, а потом безвылазно сядет на лавку до конца аренды. Наивная Сельта! Думает к ним новый русский царь дядя Федя придёт, типа, как Мостовой.
Sunny.
Sunny.
сегодня в 22:04
освежится хоть
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:04
Пусть не обижается, но истина дороже. Весьма примитивный игрок с низким КПД и ограниченным набором тактико-технических действий. Защитники соперников "Сельты" будут весьма рады тому факту, что впереди у нее будет играть футболист из России. А болельщики команды будут с ностальгией вспоминать русского царя - А.Мостового.
minai
minai
сегодня в 22:02
Остаётся признать, что я нихера не понимаю в этих трансферных делах. Кто-нибудь объяснит мне, зачем этот пенёк понадобился испанцам?
Разве что, в качестве наглядного пособия: тренер на тренировках будет тыкать в него пальцем и говорить всем остальным, что вот так нельзя играть.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответил NGYRZ
сегодня в 22:00
Блин сейчас соккер и все остальные спортивные ресурсы будут целый месяц рассказывать нам про Смолова: "Смолов сегодня в Сельте 30л, Смолов сделал первое косание на тренировке Сельты, Смолов бегал на поле с партнерами по команде. И это не считая, что мнение каждого эксперта надо опубликовать.
Испанцы протестируют Смолова по полной...
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 21:59
Блин сейчас соккер и все остальные спортивные ресурсы будут целый месяц рассказывать нам про Смолова: "Смолов сегодня в Сельте 30л, Смолов сделал первое косание на тренировке Сельты, Смолов бегал на поле с партнерами по команде.
И это не считая, что мнение каждого эксперта надо опубликовать.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 21:54
Неожиданный поворот.
Удачи Федору.
makkie
makkie
сегодня в 21:53
Ух, ты!
Вот это Фёдор дал конечно. Говорят, из-за конфликта с Сёминым из Локо уходит.
Давно нужно было себя в Европе попробовать, сразу после Краснодара. Теперь не факт, что силы найдутся.

Удачи!
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 21:53
Побежали с локомотива
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 21:52
Как раз обойдет все рестораны
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 21:51
Надеюсь Смолов пройдет медосмотр и будет играть там,удачи Федору,нужны нам игроки играющие в Европе
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 21:49
Удачи, что тут еще скажешь.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 21:47
Удачи, Фёдор!💪💪💪💪💪💪
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:45
Трепещите испанские гранды к вам Федя едет.
Demvaj
Demvaj
сегодня в 21:38
Контрафакт поплыл на Запад.
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 21:37
Место под кокошу зачистили
YNWA
YNWA
сегодня в 21:36
В качестве кого?
cska plus
cska plus
сегодня в 21:33
Удачи Фёдору!
Паровозов
Паровозов
сегодня в 21:31
Напутствие от Карпина и Мостового получил.
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 21:31
Наркоманы... Сценарий называется "Сельта на дно, Федька на лавку".
eleven LC
eleven LC
сегодня в 21:30
Ну круто,молодец Федя,желаю ему отгрузить хет-трик Барселоне!
particular
particular
сегодня в 21:29
В оставшихся 16-ти турах забить, хотя бы, 8 мячей, помочь добыть 4-5 побед и оттолкнуться ото дна, - программа-минимум... О максимуме - пока, - рано..:))
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 21:28
рад за федю. практически последний шанс был в европу уехать. хоть ла лигу на вкус попробует
Afromama
Afromama
сегодня в 21:28
Удачи парню, наконец-то уже вырвался
Cremen
Cremen
сегодня в 21:26
Сельта хочет в сегунду или скоро отправит кэшбека обратно.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 21:25
Лопырева в шоке !)
nubom
nubom
сегодня в 21:25
Вот теперь и посмотрим, кто есть ху!!!
VIPded
VIPded
сегодня в 21:25
Ну хоть так...)))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:24
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