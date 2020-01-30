«Сельта» арендовала Смолова

Форвард «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в Испании.
До конца сезона футболист будет выступать за «Сельту» на правах аренды. Ранее наставник москвичей Юрий Сёмин заявил, что у «Сельты» будет право выкупа контракта игрока.
Форвард «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в Испании.
До конца сезона футболист будет выступать за «Сельту» на правах аренды. Ранее наставник москвичей Юрий Сёмин заявил, что у «Сельты» будет право выкупа контракта игрока.
Разве что, в качестве наглядного пособия: тренер на тренировках будет тыкать в него пальцем и говорить всем остальным, что вот так нельзя играть.
Разве что, в качестве наглядного пособия: тренер на тренировках будет тыкать в него пальцем и говорить всем остальным, что вот так нельзя играть.
И это не считая, что мнение каждого эксперта надо опубликовать.
И это не считая, что мнение каждого эксперта надо опубликовать.
Удачи Федору.
Удачи Федору.
Вот это Фёдор дал конечно. Говорят, из-за конфликта с Сёминым из Локо уходит.
Давно нужно было себя в Европе попробовать, сразу после Краснодара. Теперь не факт, что силы найдутся.
Удачи!
Вот это Фёдор дал конечно. Говорят, из-за конфликта с Сёминым из Локо уходит.
Давно нужно было себя в Европе попробовать, сразу после Краснодара. Теперь не факт, что силы найдутся.
Удачи!