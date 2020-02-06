«Хетафе» - «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:16

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Хетафе» и «Валенсия».

«Хетафе»

Команда Хосе Бордаласа приятно радует своих болельщиков и удивляет конкурентов в проходящем сезона Ла Лиги. После 22 сыгранных туров «Асуленос» идут в зоне Лиги Чемпионов, занимая третью позицию в турнирной таблице – выше только «Барселона» и «Реал».

После двух поражений кряду, которые случились в матчах с «Реалом» (0:3) и «Вильярреалом (0:1), „Хетафе“ быстро пришел в себя и взял три победы подряд. В прошлом туре чемпионата Испании подопечные Бордаласа воспользовались усталостью „Атлетика“ и обыграли его в Бильбао (2:0). Перед этим „Синие“ минимально обыграли „Бетис“ (1:0) и одолели в гостях „Леганес“ (3:0).

„Валенсия“

„Летучие мыши“ стремятся ворваться в первую четверку Ла Лиги, подвив от туда прямых конкурентов в лице „Севильи“ и самого „Хетафе“. В последних матчах подопечные Альберта Селадеса проявили себя отлично, набрав шесть очков в двух турах.

Сначала „Валенсия“ осмелилась на подвиг в виде победы над „Барселоной“ (2:0), а в прошлом туре укрепила свой успех минимальной победой над „Сельтой“ (1:0). До этого „Кажаны“ довольно неожиданно оступились на Мальорке, где уступили местному коллективу с неприличным счетом 1:4.

Котировки БК Pinnacle

Победит „Хетафе“ - 2.030

Ничья – 3.350

Победит „Валенсия“ - 4.130

Интересные факты

В матче первого круга Ла Лиги „Хетафе“ и „Валенсия“ сыграли вничью 3:3.

„Валенсия“ не проигрывала „Хетафе“ в 3 последних противостояниях во всех турнирах.

„Хетафе“ обыграл „Валенсию“ в 2 из 3 последних домашних матчах.

Ставка на ТМ(2,5) проходила в 3 предыдущих очных встречах команд на стадионе „Хетафе“

Прогноз

Нас ожидает интересная встреча в двух прямых конкурентов. К очному противостоянию команды подходят в оптимальных кондициях и без кадровых потерь, поэтому поединок может завершится с любым основным исходом.

Предлагаем обратить внимание на статистку личных встреч команд в Хетафе, где чаще играются низовые поединки. Очевидно, что и в этот раз команды не будут рисковать с первых минут и вряд ли станут играть в атакующий и открытый футбол. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТМ(2,5) можно разместить с коэффициентом 1.581.