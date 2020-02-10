Андре вместо Кепы. «Челси» определился с новым вратарём

1581333917

сегодня, 14:25

«Соккер.ру» рассказывает о выборе лондонцев.

В «Челси» будет новый вратарь. Лондонцы достигли договорённости со стражем ворот «Аякса» Андре Онана. 23-летний камерунец летом переберётся на «Стэмфорд Бридж», а самому дорогому голкиперу мира Кепе Аррисабалаге будут подыскивать новое место работы.

Баск был куплен за рекордные восемьдесят миллионов, и теперь менеджменту «Челси» предстоит решить архисложную задачу, - а именно свести убытки к минимуму. Продать Кепу за те же 80 миллионов не получится. За полтора года, проведенных в Лондоне, один из вратарей сборной Испании изрядно подмочил свою репутацию. И памятной склокой с уже бывшим тренером Маурицио Сарри, и большим количеством пропущенных мячей вследствие не самой успешной игры. Выявилось, что у Кепы проблемы с фиксацией мяча. Не столь очевидные, как, например, у знаменитого итальянца Себастьяно Росси, но «волейбол» в исполнении баска нередко приводил к голам в ворота «синих». «Реал», из-под носа у которого «Челси» увёл вратаря «Атлетика», вряд ли захочет раскошелиться. Тем более что «королевский клуб» со скандалом вытащил со «Стэмфорд Бридж» Тибо Куртуа, который на второй сезон пребывания в Мадриде обрёл уверенность и показывает очень достойную игру. Известно, что Тибо терпеть не может конкуренции, и покупка ещё и Кепы может всё испортить. А платить большие деньги за обитателя скамейки не захочет даже Флорентино Перес. К тому же 25-летний Кепа вряд ли захочет смотреть, как играет кто-то другой.

Всё. Хватит о Кепе. Пусть у руководства «Челси» болит голова, куда бы его пристроить. И у самого баска, - как перезапустить карьеру. Поговорим об его преемнике. Тем более что выбор «синих», прямо скажем, неожиданный. Андре Онана – представитель Камеруна, пожалуй, единственной африканской страны, славящейся своими вратарями – Жозеф-Антуан Белл, Тома Н'Коно, Жак-Селестен Сонго'О, Карлос Идрисс Камени. Африка не так богата на сильных стражей ворот, их мало, можно пересчитать на пальцах. Но большинство из них камерунцы. Андре и его двоюродный брат Фабрис Ондоа, тоже вратарь, были найдены селекционерами «Барселоны» и подростками перебрались в столицу Каталонии. Там и прошли подготовку. Фабрис считался более способным, чем его брат. Поэтому, когда в «Барселону» прибыли представители дружеского «Аякса» с просьбой дать им одного юного голкипера, «сине-гранатовые» отпустили Андре. Тот продолжил обучение в академии «Аякса», закончил её, играл за вторую команду, а в двадцать лет занял место на лавочке. Позиции Яспера Силлессена были весьма сильны, и особой игровой практики у Онана не предвиделось.

Но в августе 2016-го «Барселона» купила (как выяснилось неизвестно зачем) Силлессена. Времени искать преемника у «Аякса» не было, и потому ворота были доверены 20-летнему африканцу. Который не оплошал, проявил себя вполне зрелым стражем ворот, в котором европейская школа уживалась с африканской пластикой. Прыгучий, яркий Онана оказался при этом дисциплинированным, внимательным и не склонным к авантюрам, как большинство африканских стражей ворот. «Аякс» прекратил поиск преемника. Андре же оправдал доверие. «Аякс» в том сезоне добрался до финала Лиги Европы, и без уверенной игры на последнем рубеже это было бы невозможно.

Двоюродных братьев стали вызывать и в сборную Камеруна. Фабрис отлично сыграл на Кубке Африки 2017, куда Андре не поехал из-за занятости в клубе. «Неукротимые львы» стали чемпионами Африки, и в этом статусе приехали в Россию на Кубок Конфедераций. В заявку вошли оба родственника, но играл Фабрис. Даром что у него не складывалась клубная карьера. Андре не особо протестовал, наоборот был рад за кузена. И при этом упорно тренировался.

За несколько лет в воротах «Аякса» Андре вырос в сильного голкипера. С каждым сезоном он действовал всё увереннее и увереннее. Конечно, и у него случались ляпы, причём яркие. Однако Онана компенсировал ошибки своей игрой. «Аякс» в прошлом сезоне наконец-то стал чемпионом, а его голкипер вошёл в символическую сборную Эредивизие. Онана был номинирован на приз лучшего вратаря мира, носящий имя Льва Ивановича Яшина. В итоге занял седьмое место.

Более того, Андре сейчас считается сильнейшим темнокожим вратарём планеты. Он считает отношение к голкиперам с тёмным цветом кожи предвзятым, что существует некий стереотип об их нестабильности и ненадёжности. Онана видит свою миссию в футболе в ломке этих предубеждений. В «Челси» у него будет хорошая возможность провести дальнейшую работу в этом направлении. Ведь он фактически первый темнокожий страж ворот в истории клуба. Были Ив Макаламбай и Джамал Блэкмэн, но им не довелось сыграть в официальных встречах. В какой-то степени Онана станет пионером.

Камерунец очаровал Фрэнка Лэмпарда в матчах группового этапа Лиги чемпионов, где пересеклись пути «Челси» и «Аякса». Он блестяще отработал в Амстердаме, где гости добились минимальной победы – 1:0. На «Стэмфорд Бридж», напротив, наблюдалась голевая феерия. Команды забили по четыре мяча. Но если б не Андре, то лондонцы могли и выиграть. А так ничья 4:4 при не самой лучшей игре Кепы.

Угадал ли «Челси» с кандидатурой Онана? Не получится ли, как с Кепой? Уровень Эредивизие ниже, чем у Премьер-Лиги. И нагрузка в Англии будет больше. Справится ли с ней африканец? Выдержит ли психологический пресс? Да кто же сейчас это знает? Никто. В том числе и Фрэнк Лэмпард, который и стал инициатором приглашения Андре. Ошибётся – заплатит головой. И никто не посмотрит, что он Лэмпард.

«Аякс» выручит 35 миллионов. Амстердамцы ничем не рискуют. До конца чемпионата Онана у них, а дальше видно будет. За эти деньги можно вернуть скучающего в Испании Яспера Силлессена. Их с лихвой хватит для того, чтобы вернуть в родной коллектив Серджио Падта, ещё и сдача на пол-«Гронингена» останется. Или вытащить из «Алкмара» другого своего воспитанника Марко Бизо. И хотя в «Алкмаре» существует неписанный закон не продавать игроков «Аяксу», деньги могут сделать исключение. Или привезти в столицу Нидерландов двоюродного брата Андре – Фабриса Ондоа, считавшегося более одарённым. У Фабриса не сложился переход из юношеского футбола во взрослый. «Барселона» отказалась от его услуг, «Севилья» тоже. Сейчас Фабрис несёт вахту в бельгийском «Остенде».