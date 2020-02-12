Топ-7 грандов с проблемной атакой

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сегодня, 10:15

У мощных футболистов бывают проблемы с реализацией и созданием голов. Актуальные примеры – на «Соккер.ру»

7 место. «Тоттенхэм»

Из 40 голов «шпор» 9 – почти 25 %, забили в двух играх. Средняя результативность остальных матчей очень скромная – 1.35 гола за вечер (у МС , для сравнения – 2.6). А по именам у финалиста ЛЧ полно крутых игроков линии атаки – Кейн был до травмы, Алли, Сон, Моура, Ламела, появился Бергвейн. Но пропал с радаров, а потом и уехал Эриксен.

Проблема и с последним пасом, и с теми, кто должен закрывать атаки голами. «Шпоры» при Моуриньо не пошли в атаку, не подписали нападающего зимой, хотя Дзюба говорит, что к нему обращались люди Жозе. Даже с Кейном до травмы «Тоттенхэм» был командой, которая по количеству точных ударов наравне с аутсайдером «Вест Хэмом», а теперь пропустили вперед «Саутгемптон». Если «шпоры» мечтают о четвертой строчке, то пора менять подход.

6 место. «Наполи»

У Гаттузо чаще пусто, чем густо. Настырная в атаке команда мажет и мажет. Но низкая реализация - тоже признак неправильной игры в атаке. По количеству ударов по чужим воротам «Наполи» на третьем месте в топ-5, выше только «Манчестер Сити» и «Аталанта», но по голам за игру команда из Бергамо остается в первой тройке, а «Наполи» нужно искать на 27 строчке в общей таблице из 98 клубов. Но это не единственная претензия.

Класс футболистов позволил 11-й команде Серии А собрать 36 голов, но это всего 9-й показатель чемпионата. Очень скромно для клуба, за который забивали Игуаин, Кавани, Мертенс, и многие другие. Было 438 ударов по воротам соперников. Сразу 134 выстрела – точные, поэтому показатель в 0.25 гола на один удар удручает. Ужасная реализация сказывается. Против «Лечче» на поле были Милик, Инсинье, вышли на замену Кальехон, Лосано и Мертенс, нанесли 25 ударов, но выжали второй гол лишь на 90-й минуте, уступили 2:3.

5 место. «Манчестер Юнайтед»

МЮ и «Норвич» замыкают таблицу АПЛ по параметру «голы на один точный удар», тогда как у лидеров – МС , «Лестера» и «Ливерпуля», важный показатель на 60 % лучше. Даже «Бернли» с моментами работает лучше, хотя у команды Сульшера почти двое больше метких попыток. МЮ старательно атакует – по ударам в створ четвертые, то голов меньше, чем у кризисных «шпор», сменивших тренера.

Полный провал, достойная меткость у одного Гринвуда, но у парня мало сыгранных минут в АПЛ (18 выходов на замену и лишь 2 матча в основе). Причем учтите, что у МЮ 5 мячей – с пенальти, 4 – со стандартов, 1 – автогол. С игры забили 26 раз в 25 играх. Фиаско даже с ударами Рэшфорда. Без 14 голов Маркуса ситуация еще печальнее. Кстати, по созданным моментам лучшими являются Перейра и Фред. Бруну Фернандеш попал в команду, которая срочно нуждается в его ассистах.

4 место. «Арсенал»

Только шесть клубов АПЛ хуже «Арсенала» по общему количеству ударов по чужим воротам и по числу метких попыток. Безударные «канониры» - печальное зрелище. Но еще печальнее видеть, как команда с Мартинелли, Ляказеттом, Озилом и Обамеянгом в заявке забивает столько же, как «Астон Вилла» - 17-й коллектив в таблице АПЛ .

Дорогущий Пепе отличился лишь 3 голами и 3 ассистами, но при этом не смог назвать защитника в АПЛ , против которого ему было сложно играть. Самомнение при полном отсутствии сильного футбола! У «Арсенала» столько же голов с игры, как у оборонительного «Шеффилд Юнайтед». Зато 9 мячей со стандартов – последнее, что выручает. Все очень плохо, и при Артете лучше не стало.

3 место. «Севилья»

Здесь вопрос класса исполнителей и снова тема реализации моментов, как у «Наполи». По суммарному качеству подходов в Ла Лиге «Севилья» на 7-м месте, а по голам лишь 9-е. С такой атакой тяжело уверенно идти в топ-4, претендуя на место в ЛЧ , куда рвется «Хетафе». Дело не в количестве подходов – по сумме всех ударов и конкретно по точным попыткам андалусийцы на четвертом месте, а именно в завершении.

У «Севильи» всего 29 мячей в 23 играх, только 1 раз за весь чемпионат забили три гола за раз – «Реал Сосьедаду». При этом тремя ударами могли улучшить положение в таблице – взять пять дополнительных пунктов в трех играх, то героев не нашлось. У «Севильи» лучший снайпер сезона в Ла Лиге – атакующий хавбек Окампос, а старики Банега и Навас – главные ассистенты. Все очень серо и уныло, невзирая на количество атак с ударами.

2 место. «Милан»

Атакуют хуже некуда. Дедушка Златан в 5 играх Серии А сочинил 3 мяча (2 гола и 1 ассист), но существенных изменений нет. Реже «Милана» забивают только три аутсайдера и еще две команды с огромными проблемами в атаке – «Сампдория» и «Удинезе». Дожили, что по качеству моментов «россонери» ниже «Вероны» и «Болоньи». Впрочем, в таблице они тоже ниже этих клубов.

У «Милана» отрицательная разница забитых и пропущенных, всего 25 голов в чужие ворота, причем лишь 13 мячей – с игры. У «россонери» ни одной результативной контратаки за сезон, зато 4 гола с пенальти и 7 – после стандартов. Это не просто плохая игра в нападении, а безусловный провал. «Милану» нужно 5 точных ударов или 17 любых, чтобы забить один несчастный гол, это 19 результат Серии А. Лучший снайпер команды – защитник Эрнандес с 5 голами.

1 место. «Атлетико»

Вот кому Кавани точно не помешал бы! «Атлетико» - чемпионы по бездарной работе в атаке среди богатых и знаменитых клубов из топ-5. Как можно в 23 играх забить всего 23 мяча? Пропустили «Хетафе» на третье место в таблице, причем даже у скромного «автобуса» 35 забитых мячей. Хуже, чем команда Симеоне, в атаке играют только аутсайдеры Примеры этого сезона и баски из «Атлетика».

Но у мадридцев была покупка за 126 млн евро в атаку, в заявке Диего Коста и Мората, Лемара не за копейки привезли, есть Сауль Ньигес, структура игры Симеоне – тренер давно в команде, все ходы и выходы знает. Неужели все держалось на Гризманне? Причем «Атлетико» не плох в атаке, как МЮ или «Арсенал», а именно ужасен. По точным ударам наравне с «Сельтой», лишь на 10-м месте в Примере.

По проценту метких ударов от общего числа «матрасники» на 16-й строчке, хотя объем есть – класс футболистов не обсуждается. Здесь именно сильные игроки играют ужасно, как во многих случаях в списке. Виноваты Мората, Корреа и Фелиш – реализация у всех хромает, виноваты созидатели – кроме Коке и Триппьера, никто не находит последний пас.

«Атлетико» благодаря обороне держится в районе четвертого места, но атака тянет на дно. До первого места уже 13 пунктов, хотя четыре тура назад отрыв составлял всего пять очков. Реализация в футболе никогда не была мелочью, это одна из основ, и когда у таких богатых клубов огромные проблемы – наказание за неправильно выстроенную игру в нападении следует незамедлительно.