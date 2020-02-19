Кто, если не Андре?

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сегодня, 14:10

«Соккер.ру» размышляет о том, как «Аякс» будет решать вратарскую проблему.

Не так давно мы уже познакомились с молодой порослью «Аякса» и поняли, что чемпион Голландии сможет смело продавать своих лидеров. Их есть кем заменить. Поэтому уход Хакима Зийеха в «Челси» не должен ударить по боеспособности амстердамцев.

Но в «Челси» уходит не только Хаким. Лондонцы достигли договорённости о переходе вратаря Андре Онана. Цена вопроса - 35 миллионов евро. О камерунце и его шансах заиграть на «Стэмфорд Бридж» наш сайт тоже рассказывал. Давайте лучше подумаем, что будет с «Аяксом» после отъезда Андре в Лондон.

«Аякс» - не «Манчестер Юнайтед» и «Барселона», тяжело переживавшие перемены на последнем рубеже и мучительно искавшие новых стражей ворот. Потерял хватку «чёрный кот» Стэнли Менцо, зато заиграл Эдвин ван дер Сар. Уехал «Жираф» за границу, не смог сразу заиграть Богдан Лобонц, выручил многолетний дублёр Фред Грим. А потом и Лобонц освоился. Затем на вахту стал молодой и ещё не грузный Мартен Стекеленбург, и снова проблема была решена. Когда «Стейк» сорвался с места, то в ворота стал Кеннет Вермеер. Когда он стал чудить, то был приглашён из «Витесса» сильнейший на тот момент голкипер Эредивизие Яспер Силлессен. Когда же его продали в «Барселону», то заиграл Андре Онана. Есть ощущение, что «Аякс» снова успешно решит наметившуюся проблему.

Вариант первый. Обойтись своими силами

Помимо Андре Онана в штат «Якса» входят ещё четыре голкипера. Может быть, среди них и таится новый страж ворот. Португалец Бруну Варела впитал в себя достоинства и недостатки многих темнокожих вратарей. А именно - пластику, прыгучесть, реакцию, которые нивелируются нестабильностью и игрой на публику. Подававший большие надежды в Португалии Бруну оказался не готов стать основным в «Бенфике» и уселся на лавочке. После переезда в Амстердам сидение на скамейке продолжилось. За год с лишним в «Аяксе» Варела сыграл лишь один раз в официальных встречах. Аяксиды проиграли «Гронингену». Можно, конечно, верить, что Бруну заиграет, но вряд ли в руководстве клуба сидят авантюристы. Первый номер за португальцем останется, а вот должность первого вратаря ему вряд ли перепадёт.

Вряд ли сгодится на роль основного выходец из Индонезии Бенжамен ван Леер.За два года пребывания в «Аяксе» 27-летний воспитанник ПСВ ни разу не попал в запас. Самый рослый - 204 сантиметра - вратарь Европы Кьелл Схерпен тоже вряд ли потянет роль основного. И не только из-за своего чрезмерного роста - нагибаться за мячами, летящими низко, для Кьелла сущая мука, - это показал сезон, проведенный Схерпеном в «Эммене». Тут есть идеологическая проблема. Когда-то Кьелл имел неосторожность проболтаться, что в детстве был фанатом «Фейеноорда». Потом он говорил на камеру, что «Аякс» - лучший в мире клуб. Но расположения трибун не вернул.

Пятый в бригаде - 19-летний хорват Доминик Котярский. Который считается самым перспективным в этой компании. Но пока опыт обладателя занятной фамилии ограничивается играми за второй состав «Аякса» и хорватскую молодёжку. И как пойдёт игра у Доминика во взрослом футболе не знает никто. В том числе и сам голкипер.

Вариант второй. Возвращение блудного Яспера

В 2016 году «Аякс» удачно для себя продал Яспера Силлессена в «Барселону». «Сине-гранатовые» заплатили за голландца 35 миллионов евро. Со стороны самого Яспера переход выглядел авантюрой - шансов выиграть борьбу у Марка-Андре тер Штегена у него не было. Три года первый номер сборной Голландии бил баклуши в «Барсе». Чем иначе можно назвать 12 встреч за основу за три года? Прошлым летом «Барселона» продала Силлессена в «Валенсию» за те же 35 миллионов. В преддверии чемпионата Европы он рассчитывал стать основным стражем ворот «летучих мышей». Но по ходу сезона уселся на лавку не будучи травмированным. При том, что вытеснивший Силлессена из основы Хауме Доменек - далеко не тер Штеген.

Отпускать Силлессена в аренду - «Валенсии» нет смысла. Продавать дешевле, чем за 35 миллионов - тем более. Выложить заколдованные 35 миллионов за бывшего голкипера - не подходит «Аяксу».Скорее Яспер получит второй шанс в «Валенсии», нежели снова окажется в Амстердаме.

Вариант третий. Одноклассники

Простите за повтор, но по моему скромному мнению Сержио Падт - на сегодняшний день лучший вратарь Голландии. А текущий сезон 29-летний воспитанник «Аякса» проводит выше всяких похвал. Тянет на себе тщедушный «Гронинген». Словно подаёт сигналы - «обратите на меня внимание». Сигналы адресуются, как родному клубу, так и тренеру сборной Рональду Куману. Падт, не сыгравший за основу «Аякса» ни секунды, очень хочет вернуться. И, возможно, этот вариант развития событий был бы оптимальным для всех. 35 миллионов, вырученных от продажи Онана, хватило бы не только на покупку Сержио, но и на половину «Гронингена».

Конкурентом Падта за место в сборной Голландии является его одноклассник по академии «Аякса» Марко Бизо, выдавший приличную сухую серию. Бизо более опытен и раскручен, чем его ровесник Падт. Всё таки он играет за «Алкмар». Однако именно клубная принадлежность может помешать этому переходу. «Алкмар» принципиально не отпускает своих игроков в «Аякс». Исключение - Деми Де Зеув. К тому же, клубы - соседи по таблице, а интерес амстердамцев к Бизо может показаться неприличным. Шансы Марко вернуться домой несколько ниже, чем у Сержио.

Вариант четвёртый. Голландские пациенты

21-летний Маартен Паес только в августе появился в воротах «Утрехта» и сразу заиграл. А заодно и обратил на себя внимание. Вратарь очень способный, но небезгрешный. Уже успел совершить несколько ярких и результативных ошибок. Сказывается отсутствие опыта. Но в умелых руках этот алмаз может пройти огранку и вырасти в очень приличного стража ворот. Однако зимой Маартен повредил колено и выбыл из строя на продолжительный срок. И если ему суждено перейти в «Аякс», то не ближайшим летом.

Очень не вовремя получил травму колена Варнер Хан. И «Херенвен» без него мучается, и «Аякс» вряд ли захочет пригласить. А ведь будущая вакансия в «Аяксе» могла стать шансом для 27-летнего Варнера. Более того, по манере игры он весьма напоминает Онана, а обороне аяксидов было бы легче приспособиться к этому голкиперу. Но после выздоровления Хан, скорее всего, продолжит играть за фризов.

Вариант пятый. Он же слегка фантастический

А почему бы «Аяксу» не пригласить Кепу? Раз «Челси» отказывается от услуг баска. Конечно, 80 миллионов за запасного вратаря сборной Испании чемпионы Голландии платить не будут. Но аренда, а там глядишь, скидка. Если Кепа не оправдал надежд «Челси» и не смог вписаться в английский футбол, то пусть попробует себя в Эредивизие. Тем более что в воротах «Аякса», а не «Ваалвейка» какого-нибудь. Пока такой ход событий выглядит маловероятным, но ближе к лету ситуация может измениться.