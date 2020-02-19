«Барселона» решила выплатить сумму отступных за Брейтуэйта

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сегодня, 07:54

«Барселона» близка к подписанию нападающего «Леганеса» .

Согласно источнику, каталонский клуб принял решение выплатить сумму отступных в размере 18 млн евро за 28-летнего футболиста. Агенты игрока в настоящий момент ведут переговоры с «сине-гранатовыми» о контракте сроком на три с половиной года. Отмечается, что сделка может быть завершена уже сегодня, и форвард будет немедленно представлен в качестве игрока «Барселоны».

Президент «Леганеса» Фелипе Морено ранее подтвердил слухи об интересе «Барселоны» к датчанину и сообщил, что отступные за Брейтуэйта составляют € 20 млн.

Напомним, Ла Лига разрешила «Барселоне» подписать игрока вне трансферного окна в связи с серьёзной травмой Усмана Дембеле.