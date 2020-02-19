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«Барселона» решила выплатить сумму отступных за Брейтуэйта

сегодня, 07:54

«Барселона» близка к подписанию нападающего «Леганеса» Мартина Брейтуэйта.

Согласно источнику, каталонский клуб принял решение выплатить сумму отступных в размере 18 млн евро за 28-летнего футболиста. Агенты игрока в настоящий момент ведут переговоры с «сине-гранатовыми» о контракте сроком на три с половиной года. Отмечается, что сделка может быть завершена уже сегодня, и форвард будет немедленно представлен в качестве игрока «Барселоны».

Президент «Леганеса» Фелипе Морено ранее подтвердил слухи об интересе «Барселоны» к датчанину и сообщил, что отступные за Брейтуэйта составляют € 20 млн.

Напомним, Ла Лига разрешила «Барселоне» подписать игрока вне трансферного окна в связи с серьёзной травмой Усмана Дембеле.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:40
На лавку)))
neomessi
neomessi
сегодня в 08:33
За Переса жалко, зря отдели Роме.
Альфамен
Альфамен
сегодня в 08:21
И что изменится после его подписания????В матчам с какими командами он будет играть?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:15
Не так и много
Incredulous
Incredulous ответил RamonCSKA
сегодня в 08:13
другие простые смертные клубы такого себе позволить не могут....
Просто другие клубы имеют уважение к себе и не опускаются до подобного.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 08:02
другие простые смертные клубы такого себе позволить не могут....
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