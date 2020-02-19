Журналист: «„Гэлакси“ изучает возможность подписания Месси»

1582086681

сегодня, 07:31

«Лос-Анджелес Гэлакси» рассматривает возможность приобретения нападающего «Барселоны» . Об этом в своём «твиттере» рассказал журналист Джон Рохас.

В Аргентине активно обсуждают новость о том, что отцу Месси звонили из «Лос-Анджелес Гэлакси» с целью узнать, как суматоха в «Барселоне» повлияла на Лионеля, и рассматривает ли он клуб МЛС в качестве места возможного продолжения карьеры.