Журналист: «„Гэлакси“ изучает возможность подписания Месси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» рассматривает возможность приобретения нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом в своём «твиттере» рассказал журналист Джон Рохас.
В Аргентине активно обсуждают новость о том, что отцу Месси звонили из «Лос-Анджелес Гэлакси» с целью узнать, как суматоха в «Барселоне» повлияла на Лионеля, и рассматривает ли он клуб МЛС в качестве места возможного продолжения карьеры.
Вчера в испанских СМИ появилась информация о том, что «Барселона» платила компании I3 Ventures за поддержку президента клуба Хосепа Бартомеу и критику игроков команды в соцсетях.