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Журналист: «„Гэлакси“ изучает возможность подписания Месси»

сегодня, 07:31

«Лос-Анджелес Гэлакси» рассматривает возможность приобретения нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом в своём «твиттере» рассказал журналист Джон Рохас.

В Аргентине активно обсуждают новость о том, что отцу Месси звонили из «Лос-Анджелес Гэлакси» с целью узнать, как суматоха в «Барселоне» повлияла на Лионеля, и рассматривает ли он клуб МЛС в качестве места возможного продолжения карьеры.

Вчера в испанских СМИ появилась информация о том, что «Барселона» платила компании I3 Ventures за поддержку президента клуба Хосепа Бартомеу и критику игроков команды в соцсетях. 

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 08:53
Полагаю что для Месси на первом месте футбол, а не деньги. Поэтому врятли он захочет выступать в МЛС. Рано ещё. Через 2-3 года можно будет туда уехать завершить карьеру. Хотя конечно заработать там можно очень много
борька
борька
сегодня в 08:48
Можно повеселить америкосов, цыган это сделал с успехом!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 08:29
Изучайте
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:15
Заняться нечем - изучайте.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:12
Пусть уходит, всем станет легче.
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