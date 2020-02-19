«Барселона» готова заплатить 111 млн евро отступных за Лаутаро Мартинеса

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сегодня, 11:11

По информации итальянских СМИ , «Барселона» готовится сделать официальное предложение по трансферу нападающего «Интера» .

Сообщается, что каталонский клуб готов выплатить отступные за 22-летнего аргентинского игрока в размере 111 млн евро. Однако уточняется, что «Барса» хочет разбить эту сумму на несколько платежей, чтобы не иметь проблем с финансовым фэйр-плей.

Также отмечается, что в сделку могут включить полузащитника «Барсы» Артуро Видаля.

Ранее о возможном уходе Лаутаро порассуждал спортивный директор «Интера».