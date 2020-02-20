Символическая сборная «Интера» всех времен

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сегодня, 20:00

«Интер» Конте начнет борьбу за Лигу Европы, а «Соккер.ру» вспоминает легенд великого клуба – тех, кто уже брал трофеи.

Вратарь

Вальтер Дзенга (Италия)

Пальюка, Тольдо, Сезар и Ханданович – прекрасные голкиперы, но Вальтер провел в «Интере» шестнадцать лет, был награжден в итоге одним чемпионским званием и двумя победами в Кубке УЕФА . Но куда важнее, что стал любимцем фанатов и признан мировым футбольным сообществом. В этом году Дзенге исполнится шестьдесят, а тридцать лет назад речь шла об одном из лучших вратарей планеты, на отдельном отрезке – лучшем. Человек-паук заслужил прозвище.

Защитники

Хавьер Дзанетти (Аргентина)

«Трактор» - серьезный мужчина и примерный профессионал. Сыграл за «Интер» целых 858 матчей, хотя это, конечно же, не его родной клуб. Дзанети прилетел в Италию из Аргентины и задержался на два десятилетия, ведь это главный гвардеец «Интера» в его истории. Круто, что Хавьер выиграл в итоге и Серию А, и Лигу чемпионов, не ограничился Кубком УЕФА 1998 года. Дзанетти провел в составе «нерадзурри» 19 сезонов – мистер Стабильность.

Джузеппе Бергоми (Италия)

«Интер» в разные годы славился умением не пропускать. Но если искать индивидуально самых сильных защитников и выделять людей, что находились в клубе не проездом, то наличие Бергоми в списке закономерно. Во-первых, всю карьеру провел в одном клубе – двадцать лет. Во-вторых, чемпион мира стал двукратным обладателем Скудетто, связав два успешных сезона – в начале и в конце восьмидесятых. В-третьих, трехкратный обладатель Кубка УЕФА просто был очень сильным игроком, который рубился и в центре, и справа – где был нужен.

Тарчизио Бурньич (Италия)

Джузеппе Бареги не такой крутой, как его брат из «Милана», хотя 756 матчей за «Интер» сыграл. Матерацци – очень крутой, чемпион мира и за «Интер» рубился десять лет, и Лигу чемпионов выиграл, но все-таки нет. Армандо Пикки – ушедший из жизни в 35 лет, брал кубок чемпионов дважды, но в основу исторической сборной выбираем другого представителя состава Эрреры – Бурньича. Играл за «Интер» 12 сезонов, взял 4 Скудетто, 2 Кубка чемпионов, 2 Межконтинентальных кубка. «Ювентус» ошибся, что не вцепился в «Скалу», ведь бывший опорник Бурньич мог закрыть любую позицию в защите – от центра до правого фланга.

Джачинто Факкетти (Италия)

Гиацинт – так переводится его имя, был одним из лучших левых защитников в истории футбола. Вышел ростом и лицом, 191 сантиметр. Всю карьеру провел в «Интере», сначала как футболист, а потом на различных управленских постах. К сожалению, умер в 2006 году, не дожил до нового кубка чемпионов, но сам выиграл все – 4 Скудетто, Кубок Италии, 2 КЕЧ и 2 Межконтинентальных кубка. Чемпион Европы со сборной Италии 1968 года. Большой мастер, опередивший время – Факкетти играл в современном стиле еще до появления «тотального футбола». Даже наличие в истории «Интера» легендарного Бреме ничего не меняет, «3» номер навечно вывели из обращения в честь Факкетти.

Полузащитники

Габриэле Ориали (Италия)

Берти и Кампателли тоже прекрасно смотрелись в центре поля, Камбьяссо старался позже, но в основу из опорных полузащитников выбираем Ориали. Габриэле точно не был самым техничным итальянским футболистом своего времени, но более десятка лет посвятил «Интеру», выиграл с командой два Скудетто, параллельно стал чемпионом мира – играл в финале против немцев, где традиционно схватил желтую карточку, но не пошел дальше – если статистика не врет, то у Ориали никогда не было красных.

Луис Суарес (Испания)

Если Маттеус играл за «Интер» всего четыре сезона, то легионер из Испании – девять. У испанского Луиса Суареса есть «Золотой мяч» - после победы на чемпионате Европы 1964 года, хотя и после Мирамонтес входил в список лучших игроков Старого Света, ведь становился вторым в 1961 и 1964 годах, и третьим – в 1965. Как и его уругвайский тезка, Луис играл за «Барселону», но затем перебрался в «Интер» и не пожалел. Выиграл трижды Серию А, дважды был победителем главного финала клубного футбола в Европе. Речь о сильном хавбеке и правом инсайде.

Марио Корсо (Италия)

Снейдер в составе Моуриньо пошумел, но хватило на три сезона с копейками, а у вингера с прозвищем «Левая нога Бога» - изумительно исполнял штрафные, 16 лет выдержки в Милане. Марио раздавал умные передачи и всячески доказывал, что заслуживает представлять великий «Интер». Миланская команда не была зависимой от одного человека в те времена, ведь была структура игры, и Корсо вписывался – сыграл более 502 матча, забил 94 мяча, выступал с 1957 по 1973, а потом работал скаутом в родном клубе.

Сандро Маццола (Италия)

Великий сын великого отца. Не так часто в футболе сразу два поколения бывают настолько крутыми, но наследник легенды «Торино» Валентино Маццолы – к сожалению, разбился в авиакатастрофе вместе с командой в 1949 году, оправдал ожидания. Дебют у Сандро пришелся на матч против «Ювентуса» - проиграли 1:9, но единственный мяч забил именно атакующий хавбек. Всего в зачете у Маццолы 565 матчей и 158 голов за «Интер» в разных турнирах, и полный набор трофеев золотого времени – 4 чемпионства, 2 кубка чемпионов и далее по списку. А еще победа на Евро-68 для Италии.

Нападающие

Луис Назариу Роналдо (Бразилия)

Приносим официальные извинения Альтобелли и Бонинсенье. А еще Вьери и Ньершу. Можно ли поставить Феномена в состав просто потому, что он Феномен? Читайте «Кодекс составления символических сборных», статья 17, пункт 2: «Разрешается выбрать в основу великого футболиста, которому травмы помешали наиграть много матчей за клуб, если доказал феноменальность на поле». Раз закон разрешает – ставим на Роналдо, ведь провел 99 матчей, но забил 59 мячей. Взял Кубок УЕФА , был в шаге от Скудетто. Злые травмы подрезали на взлете, но в «Интере» Роналдо был невероятен.

Джузеппе Меацца (Италия)

Общая арена двух великих клубов не случайно носит имя Джузеппе Меаццы. «Россонери» первыми могли подписать игрока, но посчитали мальчика слишком худым, щуплым, мелким и слабым. Оценка была правдивой – в 17 лет Меацца весил 40 кг, но набрался сил. У Меаццы хватало вредных привычек – дымил, как паровоз, но и забивал много. Речь о большом мастере, который 14 сезонов отыграл за «Интер», а потом еще два – за «Милан». По три раза был чемпионом Италии и лучшим снайпером Серии А. До сих пор лидирует в списке самых результативных – забил 247 мячей за «Интер».

Главный тренер

Эленио Эррера (Франция/Аргентина)

Прямо как Трезеге – связал Францию и Аргентину. Но для футбола значит больше, чем чемпион мира и Европы, ведь Эррера не просто создал «катеначчо», которое получило плохую прессу – несправедливо, ведь системы жесткого прессинга до сих пор все применяют, в том числе, «Интер» Конте. Эленио создал великую миланскую команду 60-х, трижды брал Скудетто, дважды покорял Европу. Один из лучших наставников в истории футбола, эрудированный, экстравагантный и маститый.