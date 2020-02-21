Символическая сборная «Челси» всех времен.

1582281046

сегодня, 13:30

А сегодня мы создадим сборную «Челси» всех времен, и пока ей руководит одна из легенд клуба Фрэнк Лэмпард. Выбрать пришлось из большого числа, но в итоге я определил 11 лучших на мой взгляд и запасных, которые в разный период времени защищали цвета клуба. Конечно многие только знают игроков в АПЛ , но я решил рассказать и о других, чтобы фанаты «Челси» могли еще раз вспомнить своих легенд., и вот таков мой выбор на этот раз.

Вратарь

Петр Чех (2004-2015) - есть только два лучших вратаря в истории «синих», это Петр Чех и Питер Боннетти, и между двумя лучшими я выбрал чешского голкипера, поскольку в большей степени я видел его в деле, и он наряду со многими легендами клуба является самым титулованным вратарем современности в АПЛ и в истории «Челси». Благодаря его надежной игре в сезоне 2004/2005, когда они проиграли всего одну игру, пропустив только пятнадцать голов позволив тогда установить рекорд АПЛ по набранным очкам 95. Также он получил травму столкнувшись с игроком «Рединга» Стивом Хантом получив серьезную травму, но найдя в себе силы он вернулся, и стал носить защитный шлем, после он получил прозвище танкист. Да и вообще он является лучшим вратарем по сухим матчам в истории АПЛ . И Не смотря на то что, он поиграл и за «Арсенал», все равно он легенда клуба. Сегодня он не только находиться в структуре клуба, но также играет в хоккей.

Запасной: Питер Бонетти (1960-1975/1976-1979) - чемпион мира в составе сборной и один из лучших вратарей и по количеству сыгранных матчей

Защитники:

Рон Харрис (1961-1980) - легендарная личность в истории «синих», является рекордсменом по количеству проведенным матчей за клуб. Также он был и капитаном клуба, получив повязку в 23 года, когда команду покинул Терри Венейблс. Помог клубу в начале 60-х годов подняться в первый дивизион. Самым его важным матчем является финал кубка Англии 70-го года против одной из лучших команд тех лет «Лидс Юнайтед», выдал голевой пас на Хатчинсона это в итоге позволило клубу сыграть в переигровке, в которой клуб выиграл, став первым капитаном поднявший над головой старинный кубок. 70-е года многие покидали клуб, не смотря на то, что они выиграли европейски трофей кубок обладателя кубка в 71-ом, однако Харрис оставался верен клубу до конца, несмотря даже на то, что в конце его карьеры они покидали пару раз высший дивизион.

Запасной: Альбер Феррер (1998-2003) - все же надо поставить хоть одного представителя «Барселоны», да и многие отмечают его хорошую игру за «Синих»

Джон Терри (1998-2017) - один из лучших защитников и капитанов в современной истории «Челси». В начале карьеры он не слишком был предан делу, однако ветер из головы быстро выветрился ведь «Челси» стал входить в когорту лидеров чемпионата и ему нужно было стать его лидером, и это у него получилось. В составе «Челси» он выиграл все от титулов в АПЛ до двух еврокубков ЛЕ 2013 и ЛЧ 2012, как и Рон Харрис провел свыше 700 матчей за клуб. Легенда.

Запасной: Джон Холлинс (1963-1975/1983-1984) - пятый футболист который провел больше всех игр за команду лидер 60-70- годов.

Рикарду Карвалью (2004-2010) - португалец прибыл в «Челси», когда в команду пришел его соотечественник Жозе Моуриньо, с которым был уже знаком и приводил «Порту» к вершинам чемпионата и Европы, и такой футболист и надежный защитник был необходим для решения главной задачи победы в чемпионате Англии. С которой клуб и футболист справились сходу оформив титул а на следующий год повторили успех.

Запасной: Стив Кларк (1987-1998) - помог клубу в конце девяностых наконец закрепится в элите поиграл и в АПЛ и также работал в системе клуба.

Эдди Маккриди (1962-1973) - еще задолго до Эшли Коула в составе клуба был превосходный левый защитник, который входит в десятку игроков, кто больше всех провел за команду, и не смотря на то что Эшли более титулован, и играл более райских условия ТОП клуба, но именно шотландец был одним из тех кто привел клуб к первому кубку Англии в 70-ом году, поучаствовал в голевой атаке, которая позволила его клубу победить могущественный «Лидс» - 2:1, а его напарник Рона Харрис нейтрализовал Эдди Грея, а затем помог клубу дойти до финала кубка обладателя кубка 71, жаль, что в финале в котором «синие» одержали победу он не играл по причине травмы. Маккриди забил победный гол в финале кубка лиги в 65 году ворота великого Гордана Бэнкса, это позволило, тогда выиграть первый трофей обыграв «Лестер Сити» - 3:2.

Запасной: Эшли Коул (2006-2014) - лучший левый защитник в 21 веке в английском футболе.

Полузащитники:

Джанфранко Дзола (1996-2003) - я его называю итальянским Марадоной, кстати будучи игроком «Наполи» успел поиграть вместе с великим аргентинским маэстро за одну команду. Еще задолго до больших вливаний в клуб Дзола был самым ярким, и запоминающимся игроком в истории «Челси» и чемпионата Англии, именно с его приходом наступила эра, которая позволила им подняться вверх собрать трофеи, и выиграть кубок обладателя кубка в 98 победив «Штутгарт», как раз его решающий гол позволил тогда завернуть второй такой кубок в их истории, а затем победили и в суперкубке обыграв действующего обладателя ЛЧ мадридский «Реал». Дзола был очень умным футболистом на поле, стал известен благодаря своей превосходной технике и дриблингу, красивым мячам и завоевал уважение у многих, также номер 25 всегда находится под его именем в истории «Челси».

Запасной: Арьен Роббен (2004-2007) - яркий голландец в 21 веке.

Фрэнк Лэмпард (2001-2014) - легенда и сердце «Челси», Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени, Его феноменальная игра позволила клубу побеждать в чемпионате, и брать различные трофеи, в том числе Лигу чемпионов и Лигу Европы. Всего за «синих» Лэмпард сыграл 648 матчей, забил 211 голов, став лучшим бомбардиром в их истории. Сегодня он их тренер, и возможно в будущем окажется одним из лучших, а пока он лишь подающий большие надежды английски молодой наставник, который самостоятельно тренирует второй сезон подряд, пока трудно что-то сказать покажет лишь время, но уже зарекомендовал неплохо.

Запасной: Терри Венейблс (1960-1966) - один из тех кто помог клубу закрепиться в элите, также в последствии и выдающийся тренер в британском футболе.

Эйден Азар (2012-2019) - думаю многие согласятся был одним из последних ярких футболистов на поле «Челси», именно тут он раскрыл полностью свой талант. Именно его игра позволила «Челси» снова побеждать в чемпионате, а также завоевывать и прочие трофеи, среди них прошлогодняя ЛЕ , в которой он сыграл решающую роль. Да сегодня таких парней не хватает, но история «Челси» огромна, и там было и есть и будет кому побеждать, а бельгиец хорош спорить не будем, и заслужил место в сборной всех времен.

Запасной: Деннис Уайс (1990-2001) - капитан 90-х, славился своей игрой и нравом.

Нападающие:

Питер Осгут (1964-1974/1978-1980) - его называют королем «Стенфорд Бриджа», его феноменальная игра позволяла долгое время находиться в элите чемпионата, собирать трофеи и забивать важные голы, можно вспомнить его мяч в финале КА 70-го года, когда он забил эквалайзер, который уравнял шансы на успех клубов, после в доп. время Уэбб забил победный. Также забил два гола в двух финальных матчах кубка обладателя кубков при чем в обоих, это позволило выиграть первый европейский трофей для них. Играл он два раза за клуб с перерывом перехода в «Саутгемптон».

Запасной: Эйдур Гудьонсен (2000-2006) - яркий бомбардир, который запомнился многим фанатам, можно вспомнить его шедевр ножницами в ворота если мне память не изменяет «Лидсу».

Дидье Дрогба (2004-2012/2014-2015) - настоящий вождь и лидер атаки в современной истории «Челси». Именно с его приходом клуб начал побеждать в Чемпионате выиграв подряд два титула, после несколько кубков, оформили золотой дубль в 2010 и победили в ЛЧ 2012, сыграв тогда важную роль в той игре против «Баварии». А после ненадолго ушел а затем вернулся, и снова помог зачехлить четвертый титул. В Отличи от других персон, которые я выбрал в атаку сборной он играл в эпоху больших вливаний, но сегодня это главная составляющая современного футбола, если не вкладываешь не побеждаешь.

Запасной: Рой Бентли (1948-1956) - первый капитан, который привел «синих» к чемпионскому титлу в 1955 году.

Бобби Темплинг (1959-1970) - является вторым бомбардиром в истории клуба, и на протяжении 11 лет был верен команде, по началу он не был таким лидером по забиванию голов, поскольку тогда голы штамповал Джимми Гривз, но вскоре он перешел к чемпиону Англии «Тоттенхэму», и Темплинг стал лидером на годы вперед. Именно его голы вскоре помогают им подняться в элитный дивизион и зачехлить пару трофеев, однако в финале КА 70-года он уже не играет за команду. Всего он забил 202 гола в 370 матчах, превосходный показатель, особенно если учесть, что в те времена «Челси» не был лидером в Английском футболе.

Запасной: Джимми Гривз (1957-1961) - был настоящем бомбардиром наколотив 13 хет-триков и став лучшим бомбардиром за один сезон в 60/61 годах забив 43 гола из них 41 в чемпионате уже тогда забил более 100 голов и это за 4 года игры в клубе

Тренер:

Жозе Моуриньо (2004-2007/2013-2015) - особенный тренер в их истории, пришел и изменил менталитет клуба, стали побеждать, да и по духу тот Моуриньо в отличии от сегодняшнего был настоящем лидером на бровке, настоящим победителем, который изменял философию футбола в АПЛ .

Запасной Тед Дрейк (1952-1961) - первый тренер обеспечивший им титул в 1955 году в элите английского футбола.

Вот таков мой вариант символической сборной «Челси» всех времен и народов. Оставайтесь всегда «синими». Выбирайте свой вариант, вспоминайте любимых игроков в истории, делитесь мнением.