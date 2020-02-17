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Головин попал в символическую сборную 25-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

сегодня, 14:40
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 0Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеМатч завершен

«Монако» в матче 25-го тура Лиги 1 обыграл «Монпелье». Единственный гол в этой встрече забил форвард «монегасков» Ислам Слимани после передачи хавбека Александра Головина.

За это российский игрок получил 7 баллов по 10-бальной шкале от L’Equipe. Головин попал в символическую сборную тура от этого издания.

Также из «Монако» туда вошел защитник Камиль Глик. Отметим, что лучшим тренером был назван наставник «Марселя» Андре-Виллаш Боаш.

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Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:00
Вооружённые плётками)
LOpp
LOpp
сегодня в 15:00
Белого Головина из-за толерантности включили
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Энцо Феррари
сегодня в 14:58
Чаго?)Чаго?)). Войны??!). Да ещё интернационалисты!??)).
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:53
АЖ четверо белых! Молодцы ребята)
Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 14:51
Молодцы наши воины-интернационалисты!

Удачи Головину и Смолову!
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