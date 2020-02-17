Головин попал в символическую сборную 25-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

«Монако» в матче 25-го тура Лиги 1 обыграл «Монпелье». Единственный гол в этой встрече забил форвард «монегасков» Ислам Слимани после передачи хавбека Александра Головина.
За это российский игрок получил 7 баллов по 10-бальной шкале от L’Equipe. Головин попал в символическую сборную тура от этого издания.
Также из «Монако» туда вошел защитник Камиль Глик. Отметим, что лучшим тренером был назван наставник «Марселя» Андре-Виллаш Боаш.
L'équipe type de la 25e journée de Ligue 1 : la révolte des mal classés— L'ÉQUIPE (@lequipe) February 17, 2020
Metz, Nîmes, Dijon et Amiens, tous placés entre la 15e et la 19e place en Championnat, sont représentés dans une équipe type composée de nombreux revanchards. https://t.co/18brZD53RD pic.twitter.com/hUw9gGI1O1
Удачи Головину и Смолову!
Удачи Головину и Смолову!