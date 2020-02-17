Головин попал в символическую сборную 25-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

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сегодня, 14:40

«Монако» в матче 25-го тура Лиги 1 обыграл «Монпелье». Единственный гол в этой встрече забил форвард «монегасков» после передачи хавбека .

За это российский игрок получил 7 баллов по 10-бальной шкале от L’Equipe. Головин попал в символическую сборную тура от этого издания.

Также из «Монако» туда вошел защитник . Отметим, что лучшим тренером был назван наставник «Марселя» .