Символическая сборная «Тоттенхэма» всех времён

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сегодня, 20:30

«Соккер.ру» чествует лучших игроков в истории «Тоттенхэма» в день матча «шпор» в Лиге чемпионов.

«Тоттенхэм» переживает один из лучших периодов в своей истории, меньше года назад «шпоры» играли в финале Лиге чемпионов, тем не менее, из нынешнего состава только один человек пробился в стартовый состав «идеальной команды» лондонского клуба всех времен. Этот факт говорит о том, что за именем «Тоттенхэм» стоит долгая и славная история.

Вратарь

Пат Дженнингс (Северная Ирландия)

13 сезонов в составе «Тоттенхэма», 590 матчей, победы в Кубке Англии, Кубке Лиги и Кубке УЕФА . Журналисты и футболисты признавали Пата лучшим футболистом Англии, а в начале XXI века Дженнингса ввели в Зал славы английского футбола. Когда Пату было 32 года, «Тоттенхэм» совершил огромную нелепость, отпустив родную душу в «Арсенал», полагая, что конец карьеры северного ирландца близок. Пат отыграл за «канониров» 8 сезонов и 40-летним вернулся в «Тоттенхэм», но в прощальном сезоне 1985/86 играл уже в основном за резервную команду «шпор», поддерживая форму перед ЧМ -1986, куда отправился основным голкипером своей сборной. И это в столь преклонном возрасте и без игровой практики на высоком уровне.

Альтернативный вратарь: Уго Льорис.

Защитники

Питер Бейкер (Англия)

Питеру пришлось выждать некоторое время за спинами Альфа Рамсея и Мориса Нормана, но как только Бейкер получил место в старте, его уже никто не мог вытеснить до самой пенсии. Надежный и быстрый защитник отдал 13 лет «Тоттенхэму», а самое главное — он сыграл в каждом матче знаменитого сезона 1960/61, увенчанного «Золотым дублем» «шпор».

Майк Ингленд (Уэльс)

Связку центральных защитников Фил Бил — Майк Ингленд болельщики «Тоттенхэма» запомнили навсегда. Валлиец Ингленд отвечал за второй этаж в своей штрафной, но если требовала ситуация, мог пойти к чужим воротам и забить важный гол. Этот трюк придумали задолго до Серхио Рамоса. Майк был частью «Тоттенхэма», завоевавшего Кубок УЕФА в 1972-м, вместе со своим напарником Филом Билом он входит в Зал славы «шпор», что абсолютно справедливо.

Гари Маббутт (Англия)

Маббутт провел в «Тоттенхэме» 16 сезонов и имеет второй показатель по количеству матчей за клуб (629 матчей, 38 голов). Гари выиграл со «шпорами» Кубок УЕФА в 1984-м и поднял над головой Кубок Англии 1991 года в качестве капитана лондонского клуба. Гари играл не только в обороне, но и в полузащите, хотя запомнился в первую очередь как стойкий защитник, бесстрашно режущий волны и иногда чужих форвардов. Впрочем, и самому Маббутту регулярно доставалось: и ногу ломал, и челюсть, и ребра.

Сирил Ноулз (Англия)

Начал карьеру в «Мидлсбро», а продолжил в «Тоттенхеме», где задержался на дюжину сезонов (1964 — 1976), выиграл Кубок Англии, Кубок Лиги и Кубок УЕФА . Ноулз — пример для подражания и идеал болельщиков, из Сирила предлагали делать гвозди и пули: между 1965-м и 1969-м этот стальной человек пропустил всего лишь один матч Первого английского дивизиона, где рубились тогда отчаянно. 506 матчей и 17 голов — прекрасные цифры!

Альтернативные защитники: Морис Норман, Фил Бил, Сол Кэмпбелл, Ян Вертонген.

Полузащитники

Стив Перриман (Англия)

Перриман удерживает рекорд по количеству матчей за «Тоттенхэм» — 854, в них он забил 39 голов. Так как карьера Стива на «Уайт Харт Лейн» продолжалась 17 лет (1969 — 1986), то он успел прикоснуться к победам разных поколений: завоевал два Кубка УЕФА с разницей в дюжину лет, два Кубка Англии, два Кубка Лиги. Перриман — особый футболист в истории «Тоттенхэма», не слишком избалованного трофеями.

Гленн Ходдл (Англия)

Но Стив такой не один, конечно же. Многие и многие считают лучшим футболистом, когда-либо надевавшим форму «Тоттенхэма», Ходдла. Блестяще одаренный технически Гленн кормил нападающих произведениями плеймейкерского искусства, хотя и сам насчет голов был не промах — отличился 110 раз в 490 матчах. Важная запись в биографии Ходдла: в сезоне 1977/78 он помогал «шпорам» вернуться в Первый дивизион после шокирующего вылета из элиты, хотя имел немало заманчивых предложений от других клубов.

Дэйв МакКай (Шотландия)

Плоха символическая сборная английского клуба, в которой нет шотландца. МакКай — это еще один «возможно, лучший игрок в истории „Тоттенхэма“». У Дэйва восемь трофеев в составе «шпор», в том числе три Кубка Англии, чемпионство и Кубок УЕФА , он был капитаном, сменив на этом посту Дэнни Бланчфлауэра. На протяжении девяти сезонов в Северном Лондоне МакКай неустанно трудился на благо «Тоттенхэма», а после завершения карьеры стал успешным менеджером. В частности, выиграл чемпионат Англии 1974/75 у руля «Дерби Каунти».

Альтернативные полузащитники: Алан Маллери, Дэнни Бланчфлауэр, Освальдо Ардилес.

Нападающие

Бобби Смит (Англия)

За нападающих пусть говорят их голы. В линии атаки «Тоттенхэма» три лучших бомбардира в истории клуба. Бобби Смит занимает вторую строчку, он отличился 208 раз в 317 матчах, причем без его голов в сезоне 1960/61, возможно, не было бы «Золотого дубля», которым «шпоры» так гордятся. В той кампании форвард был особенно хорош: 33 гола в 43 играх, включая победный гол в финале Кубка Англии.

Джимми Гривз (Англия)

Гривз перешел в «Тоттенхэм» сразу после сезона с «Золотым дублем», так что чемпионство ему не досталось, зато Джимми хватило девяти лет, чтобы стать лучшим стрелком в истории «шпор» и удерживать высоту на протяжении вот уже полувека. 266 голов в 379 матчах — вот достижение героя. Наверное, по всем кандидатам могут возникнуть какие-то сомнения, но Гривз будет в 100% символических сборных «Тоттенхэма», даже если доверить составление болельщику «Арсенала».

Харри Кейн (Англия)

А вот и парень, который может догнать Гривза, если задержится в «Тоттенхэме» надолго. На сегодняшний день Харри — третий бомбардир в истории «Тоттенхэма», он забил 180 голов, но ведь форварду только 26 лет. Кейн — единственный футболист дня сегодняшнего, кто затесался среди избранных «шпор». Харри — статусный парень, он гоняет ураганы не только в клубной футболке: носит капитанскую повязку в сборной Англии, за которую уже забил 32 гола (шестой результат в истории), становился лучшим снайпером чемпионата мира и забивал больше всех в Европе за календарный год. Заслужил место среди признанных легенд.

Альтернативные нападающие: Мартин Чиверс, Клифф Джонс, Тедди Шерингем.

Тренер

Билл Николсон (Англия)

В этой номинации нет никаких вариантов. Билл Николсон — мистер «Тоттенхэм». Во-первых, всю футбольную карьеру провел в составе «шпор» - с 1938-го по 1955-й с перерывом на войну, которую провел в Королевских Вооруженных Силах, где занимался физической подготовкой бойцов. Во-вторых, 16 лет тренировал «Тоттенхэм», которые стали лучшими за 137 лет существования клуба: под руководством Николсона лондонцы выиграли 13 титулов, после чего Маэстро Билл ушел на покой. В других клубах не работал. Легенда!

Альтернативный тренер: Маурисио Почеттино.