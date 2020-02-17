Лучшие актеры второго плана из топ-5

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сегодня, 20:30

«Соккер.ру» акцентирует внимание на футболистах, что остаются в тени, но тоже герои, как Левандовски, Месси или Мбаппе.

Вратарь

Луиджи Сепе («Парма»)

По воротам «Пармы» наносят по 18.4 удара в среднем, антирекорд топ-5 – на одну десятую больше. Новый сезон – звездный час Сепе. Алиссон и Облак радуют процентом отраженных выстрелов, но у Луиджи тоже речь о 76.9 % взятых ударов, и о 100 сэйвах в сумме. Вратарь помог «Парме» забраться выше «Наполи» и «Милана» в таблице. У «Шеффилд Юнайтед» спасает Хендерсон, но у «клинков» игра в обороне поставлена лучше, так что Сепе отправляется вратарский «Оскар» за роль второго плана.

Защитники

Рикарду Перейра («Лестер»)

Даже в сборной Португалии Рикардо почти не играл, всего пару матчей. Плюс в АПЛ Александер-Арнольд отвлек на себя почти все внимание, если говорим о правых латералях. Многие и не заметили, что португалец из «Лестера» прекрасно выступает в чемпионате Англии. На счету защитника 3 гола и 2 ассиста, но в обороне тоже отрабатывает – 4.3 отбора за игру. У Роджерса цепкая команда, и круче всех в игре один в один именно Перейра.

Крис Смоллинг («Рома»)

Гомес в «Ливерпуле» выделяется – классический актер второго плана. Ачерби защищает «Лацио» от голов, у Фелипе из «Атлетико» получается. Но все названные – игроки успешных в обороне команд, а Смоллинг играет вопреки состоянию «Ромы». Кто бы мог подумать? То, что его Роналду разок переиграл, ничего не значит, у Криса 4.3 выноса за игру, по 2.2 перехвата, 90 % точных пасов, 2 гола и 1 ассист в Серии А.

Дайот Упамекано («Лейпциг»)

Оборона у «Лейпцига» на не первом плане – Вернер и атака отвлекают на себя внимание, но Упамекано помогает немецкой команде пропускать наравне с «Боруссией» М и «Баварией». Дайотшанкуль в 21 год заинтересовал клубы из Мюнхена, Барселоны, Манчестера и заодно Дешама – возможно, успеет дебютировать и даже окажется на Евро-2020. А пока набирается опыта в «Лейпциге» и удачно играет против самой «Баварии» - в день нулевой ничьей в Мюнхене был одним из лучших на поле.

Альфонсо Дэвис («Бавария»)

Нарабатывает на статус звезды не только благодаря роликам в формате «Тик-Тока». Альфонсо пользуется тем, что Флик перевел Алабу в центр защиты из-за травм других оборонцев, и поэтому канадец прописался на левом краю у самой «Баварии». Дэвису всего 19 лет, но уже отдает голевые передачи – 4 штуки, уже отличился забитым мячом в Бундеслиге. За парнем, который умеет играть по всему флангу, нужно внимательно следить. Дэвис вписался в игру «Баварии», набирает высоту.

Полузащитники

Каземиро («Реал»)

Тут работает эффект насыщения состава Зидана звездами. Фанаты «Реала» выделят попытки Бензема в атаке, увидят в Кроссе главного по предпоследнему и последнему пасу. Отметят, как улучшились показатели Куртуа – лучшего игрока января в Ла Лиге. Но за тактическое здоровье «Реала» прямо отвечает опорный полузащитник. Каземиро снова крут, и нельзя не отметить его качественный футбол. Ведь играет среди звезд, и поэтому часто остается в тени.

Анхель Ди Мария ( ПСЖ )

Неймара, Мбаппе и даже Икарди все заметили, а вот получает ли такое же внимание и порцию комплиментов за пределами Лиги 1 Анхелито? Ди Мария забил 8 мячей, отдал 12 голевых передач, но вряд ли аргентинца хвалят так часто, как названных напарников. Или как других мастеров последнего паса – Месси, Санчо или Де Брюйне. При этом Анхель важен для ПСЖ , умудряется получать практику в команде, где полно игроков группы атаки – Тухель ставит Ди Марию на разные позиции, и тот редко подводит.

Луис Альберто («Лацио»)

Иммобиле все заслуженно хвалят – сложно не заметить настолько крутую игру с большим количеством голов. Милинковича-Савича еще пару лет назад оценивали в 100 млн евро. Но знаете, кто отдал 4 из 8 последних пасов «Лацио» по пути к волевой победе над «Интером»? Знаете – Луис Альберто. Испанец в 27 лет демонстрирует роскошный футбол, стал архитектором игры «орлов», но частенько держится в тени, ведь реже забивает – 3 мяча в Серии А, чем ассистирует – 11 голевых передач.

Димитри Пайет («Марсель»)

«Марсель» на второй строчке, потому что старый хулиган Димитри напомнил о себе – уже забил 8 мячей (за весь прошлый сезон отличился 4 раза) и добавил 3 ассиста. У «Олимпика» вряд ли отберут право на вторую строчку в таблице – на чемпионство не претендуют, но от преследователей команда Виллаш-Боаша оторвалась. Пайет на пороге 33-го дня рождения играет так, что главный тренер не скрывает – «Марсель» всецело зависит от лидера.

Нападающие

Виссам Бен-Йеддер («Монако»)

Справедливо хвалят из результативных игроков Иммобиле, Лукаку, Роналду, Варди, не говоря о Левандовски, но куда реже слышите о подвигах Бен-Йеддера из «Монако». Вместе с Головиным и Слимани пытаются затащить команду, где рябит в гладах от количества тренерских перестановок, в Лигу чемпионов. Состав у «монегасков» достаточно звездный – есть Глик, Сеск, Адриен Силва, однако 16 голов и 4 ассиста обращают внимание на Бен-Йеддера. В лиге Неймара и Мбаппе ему не быть главным героем, но Виссам играет удачно.

Томас Мюллер («Бавария»)

Левандовски на первой полосе видим часто – повод отпраздновать гол у поляка появляется в этом сезоне постоянно, первым забил 40 мячей за клуб и сборную. Но Томас Мюллер тоже не промах, ведь поставил рекорд Бундеслиги последних 15 лет – после 22 тура на его счету уже 14 голевых передач. У «Баварии» многие после смены тренера получают комплименты, а Томас немного в тени и даже подумывает сменить клуб. Но стабильно раздает ассисты, набрал форму и готов к встрече с «Челси» в Лиге чемпионов.

Главный тренер

Хосе Бордалас («Хетафе»)

Роджерса, Индзаги, Флика, Нагельсманна и Гасперини хвалят, и это круто. В тени находятся, пожалуй, три успешных тренера. Первый - Виллаш-Боаш, чей «Марсель» идет на втором месте в Лиге 1, второй – Розе из «Боруссии» М, и третий - наставник «Хетафе». Даже после того, как Хосе Бордалас дважды обыграл «Краснодар», его в России вряд ли все запомнили.

Скромный «Хетафе» пока держится в таблице выше «Атлетико», претендует на путевку в Лигу чемпионов, хотя сам тренер говорит – его команда должна бороться за выживание. Не факт, что хватит сил – до конца чемпионата много матчей, так что сейчас самое время, чтобы похвалить Бордаласа. В 2020 году его команда уступила только «Реалу» и «Барселоне», обыграв в Бильбао «Атлетик» и разгромив дома «Валенсию» - 3:0.