Шишкин подписал контракт со «Спартаком»

Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским «Спартаком». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Вероятнее всего, футболист будет выступать за «Спартак-2».
Напомним, что вчера Шишкин расторг контракт с «Торпедо».
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским «Спартаком». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Вероятнее всего, футболист будет выступать за «Спартак-2».
Напомним, что вчера Шишкин расторг контракт с «Торпедо».
Правда, не в основу - а в Спартак-2.
Будет передавать опыт молодым игрокам. Тоже полезно.
А вообще, не вижу особого смысла в Спартаке-2.
Федун пытается заработать, но на деле выходит фарс.
Правда, не в основу - а в Спартак-2.
Будет передавать опыт молодым игрокам. Тоже полезно.
А вообще, не вижу особого смысла в Спартаке-2.
Федун пытается заработать, но на деле выходит фарс.