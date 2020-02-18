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Шишкин подписал контракт со «Спартаком»

сегодня, 22:40

Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским «Спартаком». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Вероятнее всего, футболист будет выступать за «Спартак-2».

Напомним, что вчера Шишкин расторг контракт с «Торпедо».

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 23:45
Возвращение воспитанника в родные пенаты.
Правда, не в основу - а в Спартак-2.
Будет передавать опыт молодым игрокам. Тоже полезно.

А вообще, не вижу особого смысла в Спартаке-2.
Федун пытается заработать, но на деле выходит фарс.
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил ziborock
сегодня в 23:45
Шкуркин? Не знаю такого. У Шкурина нормально всё=)))
spilo
spilo
сегодня в 23:36
так тому и быть.
severnyj84
severnyj84
сегодня в 23:35
Лучший трансфер года.
ziborock
ziborock ответил Юрниекс
сегодня в 23:34
Это серьезно! Это значит замахнулись на супперпрестижное 9 место...А вдруг...действительно сумеют удержаться в десятке...Ай да свиньи!!
Как там Шкуркин поживает?!)))
ziborock
ziborock ответил Artemon9
сегодня в 23:34
Смотрю Атлетико- Ливерпуль. Вот так надо бороться, а они Шишкина покупают
Его не покупали а взяли бесплатно! Как там у коней - МЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ! Парень ушлый, поиграл во многих командах, молодежь может поднатаскать! Явно же что не в основу брали, но впрочем Самедов пару лет назад ничего не испортил!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 23:32
Об этой сделке века я ещё два дня назад писал.Укрепляются под ФНЛ.
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 23:30
Это серьезно! Это значит замахнулись на супперпрестижное 9 место...А вдруг...действительно сумеют удержаться в десятке...Ай да свиньи!!
Artemon9
Artemon9 ответил ziborock
сегодня в 23:14
А почему бы Спартаку 2 и не пободаться! зенита - 2 в ФНЛ то уже нет, а коней и подавно!!!
Смотрю Атлетико- Ливерпуль. Вот так надо бороться, а они Шишкина покупают
Igrov
Igrov
сегодня в 23:03
Ну удачи!
beefs
beefs
сегодня в 23:00
Ничего лучше не смог найти или никому не нужен..
ziborock
ziborock ответил Artemon9
сегодня в 22:56
Мега трансфер. Теперь можно и за чемпионство пободаться
А почему бы Спартаку 2 и не пободаться! зенита - 2 в ФНЛ то уже нет, а коней и подавно!!!
vashinin
vashinin
сегодня в 22:54
В бой пойдут одни старики))
Artemon9
Artemon9
сегодня в 22:43
Мега трансфер. Теперь можно и за чемпионство пободаться
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 22:42
Эквивалентный ответ Федуна на трансфер Шкурина в цска
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