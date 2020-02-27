«Валенсия» - «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 26 туре испанской Ла Лиги «Валенсия» на стадионе «Месталья» примет «Бетис». Предлагаем наш прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на предстоящий матч.
«Валенсия»
«Летучие мыши» не могут победить в трех последних турах чемпионата Испании. Из-за солидного недобора очков «Валенсия» откатилась на восьмую строчку в турнирной таблице и отставала от ТОП-4 на пять очков.
В прошлом туре подопечные Альберта Селадеса с разгромным счетом уступили в Сан-Себастьяне «Реал Сосьедаду» (0:3). До этого «Валенсия» разделила очки с «Атлетико» (2:2) и крупно уступила «Хетафе» (0:3). Есть у хозяев предстоящего матча ощутимые кадровые потери. Из-за травм не сыграют Родриго, Ману Вальехо, Эсекиэль Гарай и Франсис Коклен.
«Бетис»
«Зелено-белые» не оправдывают ожиданий своих болельщиков в текущем сезоне. Проведя обширную трансферную кампанию, «Бетис» так и не смог вклиниться в борьбу за еврокубки.
На данный момент команда Хоана Руби занимает тринадцатую позицию в рейтинге, имея в активе тридцать очков. «Бетис» не может победить в последних пяти турах. Последний раз «Зелено-белые» пополняли свой актив тремя очками в середине января, когда дома был разбит «Реал Сосьедад» (3:0).
В прошлом туре испанской Ла Лиги «Бетис» зарубился дома с «Мальоркой», сыграв вничью 3:3.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Валенсия» - 2.20
- Ничья – 3.410
- Победит «Бетис» - 3.450
Статистика
- В первом круге текущего сезона Ла Лиги «Бетис» обыграл «Валенсию» на своем стадионе (2:1).
- «Валенсия» выиграла 2 из 3 предыдущих домашних матча против «Бетиса».
- В активе «Кажанов» 3 победы в 5 последних домашних поединка.
- «Бетис» не побеждал на «Месталье» с 2016 года.
Прогноз
«Валенсия» сейчас находится не в лучшей форме, что подтверждают последние результаты команды. Аналогичные параллели можно провести и по «Бетису», который страдает от регулярных провалов в защите.
Полагаем, что на первый план в этой встрече может выйти фактор домашней арены. На своем стадионе «Валенсия» обыгрывала «Барселону», а совсем недавно провела качественный матч против «Атлетико». Предлагаем поставить на Ф1(0) с коэффициентом 1.60 в БК Pinnacle.