«Валенсия» - «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:58

В 26 туре испанской Ла Лиги «Валенсия» на стадионе «Месталья» примет «Бетис». Предлагаем наш прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на предстоящий матч.

«Валенсия»

«Летучие мыши» не могут победить в трех последних турах чемпионата Испании. Из-за солидного недобора очков «Валенсия» откатилась на восьмую строчку в турнирной таблице и отставала от ТОП-4 на пять очков.

В прошлом туре подопечные Альберта Селадеса с разгромным счетом уступили в Сан-Себастьяне «Реал Сосьедаду» (0:3). До этого «Валенсия» разделила очки с «Атлетико» (2:2) и крупно уступила «Хетафе» (0:3). Есть у хозяев предстоящего матча ощутимые кадровые потери. Из-за травм не сыграют Родриго, Ману Вальехо, Эсекиэль Гарай и Франсис Коклен.

«Бетис»

«Зелено-белые» не оправдывают ожиданий своих болельщиков в текущем сезоне. Проведя обширную трансферную кампанию, «Бетис» так и не смог вклиниться в борьбу за еврокубки.

На данный момент команда Хоана Руби занимает тринадцатую позицию в рейтинге, имея в активе тридцать очков. «Бетис» не может победить в последних пяти турах. Последний раз «Зелено-белые» пополняли свой актив тремя очками в середине января, когда дома был разбит «Реал Сосьедад» (3:0).

В прошлом туре испанской Ла Лиги «Бетис» зарубился дома с «Мальоркой», сыграв вничью 3:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» - 2.20

Ничья – 3.410

Победит «Бетис» - 3.450

Статистика

В первом круге текущего сезона Ла Лиги «Бетис» обыграл «Валенсию» на своем стадионе (2:1).

«Валенсия» выиграла 2 из 3 предыдущих домашних матча против «Бетиса».

В активе «Кажанов» 3 победы в 5 последних домашних поединка.

«Бетис» не побеждал на «Месталье» с 2016 года.

Прогноз

«Валенсия» сейчас находится не в лучшей форме, что подтверждают последние результаты команды. Аналогичные параллели можно провести и по «Бетису», который страдает от регулярных провалов в защите.

Полагаем, что на первый план в этой встрече может выйти фактор домашней арены. На своем стадионе «Валенсия» обыгрывала «Барселону», а совсем недавно провела качественный матч против «Атлетико». Предлагаем поставить на Ф1(0) с коэффициентом 1.60 в БК Pinnacle.