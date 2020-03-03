«Алавес» — «Валенсия»: прогноз и  ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:43

В стартовом матче 27 тура испанской Ла Лиги сыграют «Алавес» и «Валенсия». Представляем прогноз и обзор коэффициентов БК Pinnacle на эту встречу.

«Алавес»

«Славные» после 26 сыгранных туров в чемпионате Испании балансируют на экваторе турнирной таблице. В активе «Алавеса» 31 набранных очка и 26 позиция в рейтинге.

В прошлом туре Ла Лиги команда Асьера Гаритано сыграла вничью в гостях с «Леганес» (1:1). Перед этим «Славные» отметились домашней победой над «Атлетиком» из Бильбао (2:1).

Львиную долю своих очков «Алавес» взял в домашних поединках. В двух предыдущих домашних матчах «Славные» покидали поле в статусе победителя.

«Валенсия»

«Летучие мыши» существенно сбавили обороты и выпали из зону еврокубков в турнирной таблице. Поражения в поединках с «Реал Сосьедадом» (0:3) и «Хетафе» (0:3) стоили «Валенсии» стремительного падения на седьмую позицию в рейтинге.

Прервать серию неудач команде Альберто Селадеса удалось в прошлом туре. На «Месталье» «Кажаны» дожали неуступчивый «Бетис», взяв победу со счетом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Алавес» — 2.600

Ничья – 3.190

Победит «Валенсия» — 2.990

Статистика

В матче первого круга Ла Лиги «Валенсия» дома победила «Алавес» со счетом 2:1.

«Алавес» выиграл 3 из 5 последних домашних матча против «Валенсии».

«Валенсия» проиграла 4 предыдущих выездных поединка во всех турнирах.

«Алавес» не проигрывал в 4 из 5 последних домашних матчах.

Прогноз

«Алавес» в текущем сезоне зарекомендовал себя, как нестабильный коллектив. Но в большей степени эти утверждения касаются гостевых матчей «Славных», в которых они довольно часто «плывут».

В домашних же поединках подопечные Гаритано традиционно мощно играют в атаке, регулярно забивая. У «Валенсии» сейчас наступил заметный кризис и вряд ли «Кажаны» сумеют его прервать в гостевой встрече против неуступчивого соперника. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф1(0) можно разместить с выгодным коэффициентом 1.819.