«Не видно изменений». «Спартак» Тедеско

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сегодня, 15:45

«Соккер.ру» не совсем удивлен, что бывший руководитель москвичей критикует Доменико и его футбол, но готов поспорить.

Червиченко по некоторым данным долгое время контролирует часть акций «Спартака» уже после того, как покинул руководящую должность в клубе. Чувствует связь и не имеет власти, так что ожидаемо негативно высказывается о Тедеско и команде, ведь и Каррере от него доставалось.

Сейчас первый тезис экс-президента клуба – непонятно, почему выбрали Доменико, а не Парфенова или Бердыева. Так назначал Цорн под свою ответственность, поставил на тренера новой немецкой школы, которая выпустила больше успешных наставников, чем российская.

Парфенов и Бердыев – хорошие тренеры, но «Спартак» чемпионство взял с иностранцем, и сейчас у них немецкий итальянец. Причем куда эмоциональнее, чем Каррера. Червиченко не понравилось, что в дерби с ЦСКА были детские ошибки обороны и много брака – описал реальность. Но где тут тренерская работа?

Как Тедеско может научить Рассказова отбирать мяч? Клоппа ведь нельзя назвать бездарным, поскольку в его команде Ловрен не играет на уровне ван Дейка. Качество исполнителей учитывайте. У «Спартака» добротные, но не великие мастера. Жиго, Кутепов и Джикия ошибались, но разница в том, что до появления Доменико не существовало трио.

Червиченко также «не видит, что Тедеско внес в игру спартаковцев». Якобы стало «не хуже, не лучше, все осталось так, как было». И вот это – чистое манипулирование, изменений масса. Новое в тактическом рисунке и подходе команды очевидно, и это то, чем занимается главный тренер.

Играют в три центральных

Доменико столько раз выставлял трех центральных, что критики даже не учитывают это существенное изменение. «Спартак» начал играть совсем иначе, чем при Каррере, Рианчо или Кононове. Схема теперь «3-5-2», причем результаты в защите завязаны как раз на индивидуальных ошибках.

В чемпионате пропускают реже на 40 %. Всего из 9 голов в 10 матчах разных турниров при Тедеско сразу 6 увидели в двух играх – против ЦСКА и «Ростова». У Ганчаренко и Карпина разные по подходу команды, но во многих случаях – при голах «Зенита» и «Арсенала» тоже, есть вклад персональных ошибок. И есть 8 игр с всего 3 пропущенными мячами.

Схема с тремя в центре, раз есть 5 «сухарей» в 10 играх, точно себя не дискредитировала. Нет людей, что просят убрать из основы Кутепова – на нем и Максименко держится первый длинный пас. Джикия – капитан, тоже влияет на атаку. Жиго – самый качественный футболист, еще и забивать умеет. Помарки и ошибки будут у всех, но это приличная и органичная четверка.

«Спартак» пережил позорный период при Кононове, но суммарно в РПЛ у них меньше пропущенных мячей, чем у «Локомотива». Впрочем, голы приходят не всегда из-за ляпов прямо у ворот.

Новичок меняет центр поля

Возвращение Зобнина в середину тоже важно, но в первую очередь для самого Романа – на родной позиции удобнее. Хавбек стал смелее при Тедеско, давно так не играл после травмы. Но Крал – еще один важный элемент. Умяров, конечно, добавил бы «Спартаку» в центре короткого паса, будь здоров, однако два заведенных хавбека влияют на темп.

Ни Фернандо, ни Глушаков не были взрывными полузащитниками в «Спартаке». Широков, Еременко, Попов – кто угодно, тоже не влияли на скорость. А вот Крал может обеспечить высокий темп работы. Пока очевидно, что чеха не хватает на стабильные ускорения – берет паузы, но старается. Куда хуже, что пока с мячом Алекс намного лучше, чем без него.

Отбор есть, а вот прочитать эпизоды так, чтобы не было пустот в опорной зоне, ему пока сложно. Перед штрафной находили ударные точки Комличенко, Ахметов и Влашич. Но тут коллективная ответственность, ведь Зобнин тоже играет по всему полю, но формально привязан к центру, в том числе к опорной зоне.

Однако сама идея, что у «Спартака» будет смелый центр без диспетчера с места, как был Фернандо – новинка. Все прежние тренеры искали короткий пас, искали человека, который завяжет на себе игру, приставляли к нему парня, что может бегать как курица без головы, но не было синхронизации работы. Зобнин и Крал, поскольку выносливые, могут добавить новизны.

А пока на их совести многие моменты соперников, ведь если брать именно матчи нового года, то Крал и Зобнин не всегда успевали становиться стеной перед штрафной площадью. Впрочем, это тоже связано с планом на игру.

«Спартак» шикарно контратакует

Раньше такого не было. Даже с Промесом настолько быстро в атаку не выходили. А теперь это фетиш, причем с появлением Соболева будут еще и дальние передачи на него в стиле пасов Ракицкого на Дзюбу. Пока же контратаки развиваются низом. Крал, Зобнин и Бакаев умеют тащить мяч вперед.

Выделяется Зелимхан – на его счету много голов и ассистов. Но вспомните, что в последней игре с Кононовым на бровке Бакаев играл правого вингера. Как можно не заметить, что именно Тедеско поставил вернувшегося из аренды крайнего полузащитника строго в центр поля? Против «Динамо» у Зобнина больше смещений направо, чем у Бакаева.

И против ЦСКА , пока не получил сотрясение, играл по центру. Впрочем, на стиль Тедеско влияет не только Зелимхан, ведь и у Айртона высокая скорость, и Ларссон, как показывает практика, умеет убежать. Соболев быстро принимает решения – дважды помог создать голы, но в будущем сам забьет в контратаке, ведь имел такой опыт в «Крыльях Советов».

«Спартак» Кононова всегда бил по воротам – были и остаются первыми в РПЛ , однако им нужно прибавить в меткости. Реализация подвела того же Тедеско, ведь могли выжать по голу в ворота «Рубина», «Арсенала», «Урала» и даже «Зенита», хотя с чемпионом сыграли неважно. Получается, всего четыре мяча могли вернуть в погоню за первой тройкой.

Очевидно, что у «Спартака» по-прежнему проблемы с позиционной атакой, но они есть у «Зенита» и «Краснодара», не только у середняка в таблице чемпионата, который нагреб новичков в заявку прошлым летом, а тяжелого форварда подписал лишь зимой.

«Спартак» Тедеско — новый или старый?

Для молодого тренера важно пройти испытания с разными по стилю «Краснодаром», «Оренбургом» и «Арсеналом», чтобы получилось заявить — Доменико начал понимать специфику РПЛ и подстраиваться под соперников. Но две победы в дерби дают необходимый эмоциональный заряд, а три поражения от названных соперников в первом круге – мотивируют команду.

«Спартак» заметно меняется. Но у некоторых экспертов короткая память – забыли, что за пару лет в основу вошли девять игроков, причем четверо – новички этого сезона. Непоследовательность и неумение дождаться результата работы главного тренера подводили «Спартак» добрый десяток раз. Тедеско здорово защитит серия побед, если будет, но глупо отрицать изменения.

«Спартак» уже другой. Максименко – не Селихов и не Ребров, тройки в центре раньше не было, Крал играет совсем не так, как Глушаков или Фернандо. Бакаев – племейкер, которого никак не могли внедрить в игру. Все попытки провалились, даже когда ставили на опытных, вроде Широкова или Еременко. А Ларссон и Соболев, которые могут в будущем сформировать пару нападающих, не дублируют Адриано и Зе Луиша.

Совсем другая команда, как это можно не заметить? Жиго не стал ван Дейком, Рассказов – не Александер-Арнольд, и Крал – не Хендерсон в защитной фазе игры, проблемы очевидны. Но заметна работа по созданию «Спартака», который и себя понимает – контратакующая природа очевидна, и под соперников подстраивается – «Динамо» и ЦСКА не показали всего, на что способны, во многом благодаря Тедеско и его плану на игру.

Работа немца не вызывает отторжения, его идеи понятны, требовательный к игрокам – наплевательского отношения нет, но есть слабые зоны и неотработанные методы ведения игры. Но впереди 10 матчей в РПЛ и кубковый полуфинал с «Зенитом». «Спартак» уже совсем другой, чем был и полтора года назад, и даже полгода. Другой вопрос, будет ли успешным?

Покажет игра, хотя нужно различать результаты и тренерский вклад в постановку качественного футбола. «Спартак» играет живо, выбрана четкая тактика. Осталось добавить запасных ходов, когда-то что-то идет не по плану – в прошлом году из-за отсутствия запасного выхода проигрывали. И важно оставаться смелыми, ведь коллектив молодой, путь один – забить больше, чем соперники.

В принципе, для решения задачи на сезон нужно выбрать два матча – полуфинал Кубка России против «Зенита» и финал. В идеале там хватит свежести, эмоций и щепотки везения. А вот в чемпионате нужно закладывать базис на будущее. «Спартак» двигается и ищет, «Спартак» не унылый, как был при Кононове. Не заметить переход от одной глобальной тактики к другой может только тот, кто не разбирается или невнимательно смотрит.