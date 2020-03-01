«Зенит» - команда одного игрока

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вчера, 15:10

Без Дзюбы не сыграли как чемпионы. «Соккер.ру» огорчен, что лидер лиги зависим от одного футболиста.

«Локомотив» откатал средне и на победу не сыграл. Был один удар в створ ворот Лунева, и тот на 92-й минуте. Но важнее понять, почему геройства «Зенита» завязаны на Дзюбе? Даже лучший матч тренера Семака – домашний с «Бенфикой», совпал с голом форварда и умным пропуском мяча.

Хватает удара Артема – могут не проиграть «Лиону». Не хватает – сливают решающий бой «Бенфике» в гостях со счетом 3:0. Даже в РПЛ , если бы Дзюба чаще пропускал матчи, могли нахватать поражений. В сезоне, когда Артем растерял форму и уехал в Тулу, петербуржцы финишировали на пятой строчке.

Часто справедливо отмечают, что «Спартак» и «Локомотив» пользовались ошибками конкурентов в чемпионских сезонах. Но забывают, что «Зенит» пришел к титулу по аналогичному сценарию. Было 6 поражений и 4 ничьих – в трети матчей теряли очки, но «Локомотив» и «Краснодар» оступались еще чаще.

«Зенит» к титулу привела, в том числе, слабость конкурентов. А что показывают в Европе? Последнее место в группе ЛЧ , хотя первое в РПЛ , где сказались трансферы – Ракицкий, Барриос и Азмун. Ярослав не тянул на основу «Шахтера», но первый в РПЛ . В 20 матчах лиги «Зениту» забили всего 9 мячей. Причем защита «привозит» иногда, но их пока прощают.

А для всего остального есть Артем. Импульс, что получил на ЧМ , позволил «Зениту» пройти осень 2018 без лишних поражений. А потом была весна, где «Краснодар» проиграл Дзюбе. Прошел почти год, но огромной проблемой тренера Семака остается полное неумение поставить атакующий футбол без лидера атак. Более трети голов за два чемпионата создал один человек.

Где же в уравнении главный тренер и его влиятельность? У «Зенита» точно нет наставника, что принимает ключевые трансферные решения, Ракицкого выпросили с трудом. У «Зенита» нет главного тренера, у которого право голоса в критических ситуациях. Кокорин не подменил Дзюбу и не забил «Локомотиву», а ушел в «Сочи». Также у петербуржцев нет искусного тактика.

Семак отработал против одной из самых предсказуемых – в плохом смысле, команд страны. И вообще ничего не показал, хотя к матчу против «Локомотива» готовился месяцами. «Зенит» снова ждал подвиги Дзюбы, тот вылетел – идеи испарились. Стоит ли удивляться, что Сергей Богданович проигрывал минскому «Динамо» в Лиге Европы, а позже вылетел от «Вильярреала»?

С оппонентами любого класса и стиля «Зенит» Семака может сыграть никак. Стройности в порядках нет, хотя есть неплохой по именам состав. Но Малкома тренер Семак не раскроет. Не раскроет также Ерохина – лучшие матчи Александра за «Зенит» позади. Шатова, Смольникова, или Сутормина, которого сам в состав затащил со скандалом, тоже не выведет на пик формы.

Сергей Богданович точно не главный человек в «Зените». Даже не в клубе – это нормально, когда тренер не всегда правит, если он не Фергюсон, а в команде. Дзюба важнее, Дзюба харизматичнее, Дзюба чаще лично в ответе за результат. Нет сомнений, что «Зенит» может вылететь из Кубка России от «Ахмата» - хотя и является однозначным фаворитом не только матча, но и турнира.

Также понятно, что не стали командой для плей-офф ЛЧ . Средние соперники пустят к титулу РПЛ в чемпионате, ведь «Локомотив», ЦСКА и «Ростов» уже потеряли очки в первом туре года. Семин не поставил на победу, никто в субботу не воспользовался ничьей чемпиона. Надежда лишь на «Краснодар», хотя и они мастера глупых ничьих и осечек, особенно в неоптимальном составе.

«Зенит» начнет побеждать с Дзюбой. Но что случится, когда Артем зайдет в очередную кризисную серию? Нападающий не особо стабильный. От атакующего вектора у «Зенита» не осталось ни следа, рациональные и тягучие. Воюют, как Дзюба. На его игровой манере - работает ниже, чем Азмун, раздает голевые передачи и забивает чаще всех в РПЛ , держатся все успехи «Зенита» последнего времени.

Понятно, почему категорически не отпустили Артема погулять полгода в АПЛ , ведь без него могли потерять титул в России, невзирая на фору. Плохо, что чемпион много лет готовился к возвращению на вершину, делает недешевые трансферы, не имеет солидных конкурентов – все нестабильные, но у Семака вот такой средний футбол. Если сравнивать с чемпионским «Зенитом» прошлых созывов, то эта команда бледная.

Есть пас Ракицкого на Дзюбу как метод, но Семак не контролирует команду, это «Зенит» Артема. Дефицит героев очевиден. Основного вратаря на годы нет – Кержаков и Лунев не голкиперы экстра-класса. В центре обороны – ветераны, которых разрывали в Европе. Барриос, если будет расти, в Санкт-Петербурге проездом, как Дриусси и Азмун. А вот Малком – отдельный разговор. Человек месяцами готовился, а команду за собой не повел. Это не Халк, другое тесто.

Впрочем, Малком никогда и не был игроком высокого уровня, иначе «Барселона» отдала бы его в аренду, а не продала. Страшно, что два лучших коллектива России прошлого сезона такие безыдейные. И ведь «Зенит» с «Локомотивом» снова могут занять первое и второе места и пойти в ЛЧ ! Зато понятно, почему Семин и Семак провалились в группах. По качеству футбола не тянут на плей-офф турнира. А между собой сыграли так, что после матча один вывод.

Не хватило человека, вроде Дзюбы. Чтобы не обязательно был игроком экстра-класса, ведь Артем не такой, но повел к победе, как делал не раз. «Зениту» сейчас легко побеждать в РПЛ , поскольку аномально мало пропускает. К слову, Эдер, Мариу и Алексей Миранчук тоже провалили важную для определения места «Локомотива» в иерархии лиги игру. Тут стоит ругать обе команды, ведь имитировали активность. Например, как Малком с шестью пасами под удары в матче, где на две команды 5 попаданий в створ.

«Зенит» и «Локомотив» четко показали, что у ведущих российских клубов проблемы. Будь на поле с первых минут Азмун и Дзюба – скорее всего, один гол в ворота Гильерме вы бы увидели. А так Семак и Семин согласились на ничью, расписавшись в полном отсутствии свежих идей. Поскольку активность была, то нельзя списывать все на функциональную готовность, с беготней без смысла проблем не было. Дело в качестве тренерских идей и в профессионализме игроков.

С такими футболистами, как Ерохин или Малком, но без тренера с железным чемпионским характером, «Зенит» далеко не зайдет. Упираются в потолок РПЛ , но до той поры первые, пока один из конкурентов не окрепнет настолько, чтобы допустить меньше осечек, чем нынешние «Локомотив», ЦСКА , «Спартак» и «Краснодар». Но по европейским меркам – а у нас есть возможность сравнить футбол в Санкт-Петербурге с тем, как играли команды в плей-офф ЛЧ и ЛЕ , получаем клуб имени одного человека.

Причем Дзюбе уже 31 год. Вряд ли «Зенит», где все держится на Артеме, является перспективным. Особенно с учетом, что Барриосу, Азмуну и Дриусси нужно идти дальше, если заиграют круто. И Малкому. Как только бразилец найдет соперников, которые ему по зубам, а такие в России есть, то сразу заставит агента искать себе новую команду. Никто из серьезных легионеров не приезжает в «Зенит» надолго. Ветеран Маркизио врал, что рад победе в РПЛ вместо восьмого Скудетто. Это не более чем оплаченная вежливость.

Дзюба променял бы «Зенит» на «Ювентус», не думая ни секунды. Возможно, в этом и проблема? Вроде бы играть умеют, точно стабильнее всех в России – видно по таблице, а химии в отношениях нет, есть только проблески имени Артема. Что объединяет самые крутые матчи «Зенита» после последней смены тренера? Наличие подвигов Дзюбы. Семак лучший тренер клуба по скорости набор пунктов в чемпионате?

Потому что Артем за два неполных сезона создал 38 голов в чемпионатах России ударами и пасами. Уберите форварда – останется команда Ерохина, у которой даже Заболотного для выхода в атаку теперь нет. Когда Артема мало или нет на поле, когда нужна помощь Семака – например, против неудобного «Локомотива», то получаете 3 поражения и 1 победу в серии. Но даже когда выиграли 5:3 при участии Дзюбы, конечно же, то не увидели успех наставника Семака.

Такой «Зенит» уязвим в матчах с совершенно разными соперниками – от «Бенфики» высокого уровня до скромного минского «Динамо». Даже если вы забыли, то уже догадались – 4:0 белорусам проиграли без Дзюбы, а в день камбэка 8:1 Артема вернулся и забил трижды. Даже в странных случаях «Зенит» остается командой одного футболиста. Им повезло, что есть Дзюба, и что Артем в ударе. Но коллектив и тренер еще раз доказали, что без лидера играть не умеют.

Не комплимент чемпионату России, что бывший форвард «Спартака» может быть настолько влиятельным в составе победителя и лидера текущего сезона. 20-летний Магкеев заявил, что чемпион их ничем не удивил, и это не высокомерие, а констатация. Пока «Зенит» имени Семака похож на кашу, если никто не прикладывает ладонь к пустой голове, празднуя новый гол, и не кричит: «Vamos!». Что в Лиссабоне, что в в Минске, что в Уфе, что в Санкт-Петербурге против «Локомотива».

Разные этапы сезона, разные соперники, но одна растерянность в глазах Семака, если нужно переломить игру без Дзюбы. Артем тоже не может гарантировать победы - и против «Локомотива» дважды выступил ужасно, и решающую игру в Лиссабоне с командой провалил. Но нет подвигов Дзюбы – нет чемпионского характера и соответствующего футбола.