«Барселона» сдала под напором «Реала»

1583103613

сегодня, 02:00

Битва на «Сантьяго Бернабеу» удалась на славу. «Барселона» не смогла справиться с «Реалом» и упустила лидерство в чемпионате Испании. «Соккер.ру» - о горячем класико.

Перед игрой главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен пытался снизить давление на свою команду, заявив, что для «Реала» класико имеет больше значения, чем для каталонцев. Дескать, это «Реал» в случае поражения поставит себя в критическое положение в Ла Лиге с отставанием в пять очков от лидера. К тому же «Реал» к этой игре подходил после трех встреч без побед, что тоже создает дополнительный дискомфорт. И Сетьен своими словами хотел его усилить, хотя для тренера, который еще вчера руководил откровенным середняком и не хватал с неба звезд, стать неожиданно одним из основных участников одного из самых знаковых противостояний в мире – это особая ответственность.

На протяжении большей части матча «Реал» был более напористым, более динамичным, использовал пространство гораздо лучше, чем «Барселона», которая будто на самом деле поверила словам Сетьена и отнеслась к класико не с тем настроем, какой присущ подобной встрече. «Реал» был злее, резче, агрессивнее, причем с самой первой минуты. Это обеспечило весьма подвижный и зрелищный матч, в котором хватало голевых моментов у обоих ворот.

Более заточенным на удары и завершенные комбинации оказывался «Реал». В первом тайме это было не так выражено, поскольку все же именно у «Барселоны» возникали наиболее реальные шансы забить. Особенно ближе к перерыву, когда каталонцы наносили удар за ударом. Однако Тибо Куртуа отработал блестяще, а Зинедин Зидан в перерыве подкрутил нужные настройки.

Поскольку после перерыва у «Барселоны» количество острых эпизодов резко сократилось, тогда как «Реал» напирал все более мощно и организованно, используя летучие фланги. Порой казалось, что только чудо не позволяет случиться голу, как это было, например, когда Жерар Пике вынес мяч с ленточки. У «Барселоны» подходы были неплохими, но не столь острыми. Поэтому голевой прорыв все же случился у «Реала». Тони Кроос запустил по флангу Винисиуса, который с острого угла пробил Марка-Андре тер Штегена с помощью рикошета от Пике под ближнюю штангу.

Стоит отметить отсутствие Нельсона Семедо на фланге обороны «Барселоны». Хотя Кроос открыто показывал Винисиусу, куда направит мяч. Небольшое промедление со стороны каталонцев привело к такой трагедии. Точка, кстати, тоже была поставлена в ближний угол, когда в результате контратаки Мариано Диас пробил не лучшим образом с края вратарской – «кикс» о газон дезориентировал тер Штегена.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 13 (5) – 9 (4)

Можно подумать, что число ударов по воротам было не таким уж большим, однако почти каждая попытка оказывалась крайне острой. Команды здорово доводили до завершающей фазы свои комбинации – зачастую не хватало только ключевого удара и везения. И если в первом тайме картина по ударам была более-менее равной, то после перерыва «Барселона» нанесла всего три удара в сторону чужих ворот. А самыми бьющими стали Карим Бензема и Лионель Месси – на их счету по три попытки.

Кстати, интересно, что Винисиус своим голевым ударом отобрал необычное достижение у Месси. Бразилец стал самым молодым футболистом, который забил гол в класико в 21-м веке. Винисиусу в момент гола было 19 лет и 233 дня, а Месси, когда тот забивал первый мяч в марте 2007 года, было 19 лет и 259 дней. Да и для Мариано гол стал знаковым. Ведь он вышел на замену за минуту до него, и это было его первое появление в текущем сезоне в чемпионате Испании.

Владение мячом (точность передач): 44,1% (88%) – 55,9% (90%)

Достаточно качественное зрелище болельщикам обеспечивала и отменная культура паса у обеих команд – девять из десяти передач доходили до адресатов. И это при весьма подвижном быстром футболе со стремительными переходами в атаку и высоким прессингом, который создавал проблемы при созидании. Тем не менее, хорошее движение и открывания обеспечивали точность передач и минимизировали застревание с поперечными передачами. У «Барселоны» с ними проблем было больше при традиционном преимуществе по контролю.

Слова

Кике Сетьен (главный тренер «Барселоны»):

Мы хорошо отыграли в первом тайме, а «Реал» - во втором. Мы стали ошибаться в передачах. Остается поздравить «Реал» с победой. Иногда поражение стоит принять. Тяжело противостоять сопернику, который так сильно давит. «Реал» был очень хорош – нужно отдать должное. На данный момент поражение не имеет слишком большого значения. «Реал» пока впереди только на один балл. Все может измениться.

Зинедин Зидан (главный тренер «Реала»):

Я очень доволен. Первый тайм был тяжелым, но во втором мы отлично сыграли. Мы остро сыграли в атаке и шикарно прессинговали. С такими командами подобным образом и нужно играть.

Любопытно, что «Реал» именно в непростой для себя момент сумел прервать тяжелую серию и впервые дома в рамках чемпионата Испании обыграл «Барселону» с 2014 года. Кроме того, «Реал» победил в класико впервые за восемь матчей. В предыдущих семи матчах «Барселона» выиграла четыре раза, трижды сыграла вничью. Теперь чемпионская гонка обострена снова до предела, и не столько «Реал» показал свою способность мобилизоваться в решающий момент, сколько «Барселона» продемонстрировала проблемы с подвижностью и реализацией. Возможно, Сетьен недооценил степень накала и перестарался со снижением давления.