Кокорин и французы спасут «Сочи»?

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сегодня, 12:45

Имбула добавили в уравнение к Рами. «Соккер.ру» оценивает шансы солидной по именам футбольной команды Федотова.

После перехода на «осень-весна» провели семь полноценных чемпионатов России. Лучший показатель вылетевшей напрямую команды – 29 пунктов, столько набрало «Торпедо» в 2015 году. В прошлом сезоне с такими очками могли финишировать на 13-м месте.

Чаще команда с 15-го места набирает в районе 21-24 пунктов, но чтобы оставить хоть кого-то позади, нужно от 25 до 30 пунктов, в зависимости от успешности других аутсайдеров. В этом сезоне группа клубов с 11-го по 14-е места сильная – набрали 20-22 очка после двух третей сезона.

Если не сбавят, то планка спасения может подняться на максимальную для этой части таблицы высоту – 30 очков. Плохие новости для «Сочи», ведь у них пока 15 пунктов. Но надо учесть, что есть перенесенная игра против «Оренбурга», так что сохраняется шанс на 18 зачетных баллов.

Но этого мало, чтобы опередить «Крылья Советов». Если «Сочи» не изменит ритм набора пунктов в оставшихся 11 играх, то наберет всего 23-24 очка. Это прямой вылет, ведь конкуренты в порядке. Например, у «Тамбова» есть игра. А у «Рубина» — тренер, который может ее добиться до конца сезона.

Что же есть у «Сочи»? «Зенит-3», ведь в первом матче года Федотов использовал 8 игроков родом из состава чемпионов России. Еще в уравнении бывшие игроки «Спартака», «Ростова», «Локомотива» и ЦСКА , скромным состав аутсайдера не назвать. Так почему клуб двух Заболотных снова проиграл?

«Сочи» сглупил. Кокорин в первом тайме не забил в пустые ворота. По точным ударам был перевес 8:2. Свежий Полоз, выйдя на замену, не нашел сил убежать от защитников, хотя должен был решать. У Кокорина был еще один шикарный момент, кроме промаха и гола. Но у «Арсенала» есть Луценко — выжал 2 гола из 2 ударов.

Вернее, ему помогли Калугин и Джанаев – защитник и вратарь «Сочи» привезли дичайший гол на последних секундах. И вот здесь начинается разбор реальных проблем аутсайдера с известными игроками на поле. Непонятна мотивация. Не видно, чтобы Новосельцев, Мевля, Набиуллин или Полоз относились к игре за «Сочи» настолько серьезно, как к матчам за «Ростов» или «Рубин».

Эльмира сломали – в «Зените» не заиграл, человеку 24 года, а серьезная карьера под вопросом. Но есть ведь проблески у других. Рядом с опытным Бурмистровым рубится молодой Мостовой, арендованный у «Зенита». Моменты создают, хотя играли против неплохой защиты Черевченко. У «Сочи» были правильные действия – Кокорин старался, ведь Черчесов передает ему пасхалки на тему возвращения в сборную.

Также нельзя не отметить, что Федотов правильно реагировал по ходу матча. За второй тайм «Сочи» нанес 10 ударов по воротам, а за первый – 3. Команда, когда Калугина заменит Рами, а в опорной зоне Цаллагова – Имбула (лимит позволяет поставить двух французов) станет еще опытнее. А пока они несерьезные, похожи на команду ветеранов…

Впрочем, старики, как показывает Кубок Легенд, иногда могут драться за победу. А «Сочи» не сражается, словно ждут подарков. Если взглянуть на календарь, то у команды еще четыре домашних матча подряд. Невероятная серия позволяет играть пусть не на заполненном стадионе при поддержке любящей публики, зато вне чужого окружения.

«Урал» и «Оренбург» — два соперника, без побед над которыми у «Сочи» останутся скорее теоретические шансы на спасение. А если предположить, что в этих матчах наберут шесть пунктов, то после 22 туров будет 25 очков. Как помните, обычно 30 хватает для спасения. Следовательно, нужно драться за ничьи против «Краснодара» и «Ростова» дома. Пытаться обыграть «Ахмат» на выезде, а затем переходить к серьезной проверке.

«Сочи» после домашней серии, где нужно играть против «Краснодара» и «Ростова», получит продолжение. Будут поединки против «Динамо», «Локомотива», «Зенита» и «Спартака» подряд. Легко можно и все шесть раз уступить, разве что чемпион сжалится. Одновременно важно понимать еще один смысл существования «Сочи» — команде из бывших игроков петербуржцев нужно отбирать очки у «Краснодара», «Динамо», «Локомотива» или «Спартака».

Зачем им платят миллионы, чтобы 12 000 жителей почти полумиллионного города увидели новые и новые поражения? Нет, календарь дает Федотову время наиграть новые связки, выбрать оптимальный состав и отбирать очки у соперников «Зенита». По именам все неплохо, разве что латералей хотелось бы поменять, ведь если на краях будут Цаллагов и Набиуллин – ничего хорошего не ждите. Будут ошибки в защите, как у Новосельцева.

Понятно, что почти всем в составе сложно найти настоящую мотивацию. Кроме Кокорина и Мостового. Первому нужен жирный новый контракт с «Зенитом». А у второго есть шанс зацепиться за приглашение в другую команду в будущем, ведь Андрею всего 22 года, а получит ценный опыт в РПЛ . Этот штрафбат должен почувствовать если не ответственность – слишком высокая материя для российского футболиста времен лимита, то уязвленное самолюбие.

Вот как можно, если там на две трети состав «Зенита» — чемпиона, и полно людей с опытом вызовов в сборные России в разные годы, занимать последнее место в лиге? Мевля или Нобоа не просто выступали в Лиге чемпионов, но и десятки матчей провели за свои национальные сборные. Имбула — опытный, Рами – чемпион мира. Пускай ему 34 годы. Пускай Памела ожидаемо ушла, или сам Адиль от нее ушел – не важно. Пускай о чемпионате России понятия не имеет, но класс-то точно есть.

«Оренбург», «Тамбов» или даже «Рубин» не могут похвастаться таким составом, как у Федотова. Если помните, президент бывшего клуба тренера заявил, что наставник устал от судейских ошибок, ищет компанию, где «больше влияния на судейский корпус» (конец цитаты). «Сочи» не будут топить российские арбитры – знаем наперед, и это чудесно, ведь законное отношение должно быть и к «Ростову», и к «Уфе», и к «Оренбургу». Но кто-то должен вылететь, и в этом еще одна проблема «Сочи».

«Крылья Советов» прикопают, хотя будут драться до последнего. Но кто должен быть вторым приговоренным к расстрелу ради спасения команды Кокорина? Похоже, именно «Оренбург». У «Тамбова» слишком хорошая игра. «Рубин» и «Ахмат» — не совсем безнадежные. Вера в качественный футбол и собственный профессионализм может помочь «Сочи», но им параллельно нужно, чтобы «Оренбург» перестал играть в футбол, как и «Крылья Советов».

С другой стороны, именно сейчас в лиге собрались коллективы, которые могут поставить рекорды по очкам для группы аутсайдеров. Учтите, что не такие уж плохие там футболисты. Бывший форвард «Крыльев Советов» оказался в основе «Спартака» — Соболев. Попавший в запас «Рубина» Сорокин вышел в основе «Краснодара». Пускай из-за травм конкурентов, но ведь подписали, верят. Защитник «Ахмата» Семенов – основной оборонец сборной России в отборе Евро-2020.

Даже Ерохин и Дриусси сыграли против «Локомотива» в сто раз хуже, чем Кокорин – вышедший из тюрьмы и лишенный официальной практики, против «Арсенала». Александр легко тянул на роль основного дублера Дзюбы и Азмуна. А если учесть давление лимита на Семака – на роль основного левого вингера «Зенита». Чемпионат России ведут по своим правилам, тут «Спартак» и «Динамо», потратившие много денег на новичков летом, пока на 9-10 местах.

Не стоит недооценивать потенциал «Сочи». Понятно, как к этой команде относится публика – убили «Динамо» из Санкт-Петербурга, перетащили труп в южный город на новую арену, пригласили на погребение игроков «Зенита». Но тут возможна и свадьба после десяти похорон-поражений в чемпионате, ведь фарс – главный жанр сезона. Фарсовый победный гол «Арсенала» в ворота «Сочи» доказал важную вещь – туляки не вышли проигрывать, чтобы Федотов успешно стартовал, и это приятный нейтральный итог матча.

Нет сомнений, что «Динамо», «Локомотив» и «Спартак» не будут поддаваться. У всех – амбиции. Все – недруги «Зенита». Будет настоящая проверка. Даже если уральцы и оренбуржцы проиграют «Сочи», то это только начало. У Федотова выездные матчи против «Тамбова» и «Крыльев Советов» в последних турах. Так что или команда Кокорина реальной игрой в футбол заслужит спасение, или вылетит. Впрочем, Есть и третий вариант, разумеется, в стиле фарса – уже переданы документы о расширении высшей лиги.

По планам хотят докинуть две команды в следующем году, но могут изменить подход за секунду, поэтому «Сочи» вылетит и останется – например, получит право на переходные матчи с «Химками», которые уже сказали, что РПЛ не потянут по деньгам. Но пока все серьезно, ведь вспомните, как старцы лиги не любили «Анжи» — никому не нравится, что на поляну может прийти конкурент с деньгами. Вот сейчас «Сочи» последний, но дайте скаутов «Ростова» — через пару лет совсем другой состав, сможет выбить «Спартак» из еврокубковой зоны.

Их хотят понизить в классе многие фавориты, ведь уже при трансфере Кокорина увидели – у созданного недавно клуба в наличии политический вес. Поэтому будет настоящая проверка для игроков, вроде Рами, Имбула, Новосельцева, Мевли, Нобоа, Полоза и Кокорина. Также ожидаем выход на поле Антона Заболотного. У «Сочи» не только появился прекрасный тренер Федотов – против «Арсенала» было видно, что атакующую игру подправил, двигались правильно, причем не только за счет Кокорина, но есть также идеальный джокер для решающего гола, что спасет от вылета в ФНЛ .

Разумеется, если вдруг лигу расширят со следующего сезона, а «Сочи» вылетит, то даже путь «Тосно» нельзя исключать. Но пока третий состав «Зенита», усиленный Джанаевым, Имбула и Рами, готовится к новым испытаниям с верой в успех.