7 причин болеть за «Интер» в матче против «Ювентуса»

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сегодня, 09:57

Перенесенная игра состоится сегодня, и «Соккер.ру» напоминает, почему многие в Италии будут против футболистов Сарри.

Потребность в чемпионской интриге

Итальянцам нужно зрелище. Первая причина, почему сегодня победа Конте над бывшим клубом и поражение Сарри в матче при пустых трибунах будет полезной для Серии А. И даже в какой-то мере для самого «Ювентуса». Туринцы допускают ошибки, но поскольку соперники не располагают такими же мощными ресурсами, то видим из года в год одну картину. Героические попытки очередного претендента обойти обладателей Скудетто на длительной дистанции, а потом обидные падения. Пока «Лацио» с 62 пунктами на первом месте, но если «Ювентус» выиграет на выезде – вернется на вершину с 63 очками. А вот если проиграет, то у «Интера» будет 57 баллов и матч в запасе, чтобы догнать команду Роналду. 62 – 60 – 60 – идеальная стартовая позиция для настоящей чемпионской гонки.

«Ювентус» в центре нового скандала

Очередного. Не будем повторять обвинения фанатов «Интера», которые вывесили напротив офиса Серии А баннер, где было слово «кальчополи» — тут не тот масштаб. Однако глупо отрицать, что у клана Аньелли и других важных людей из лагеря «Ювентуса» есть власть в Италии. Следовательно, не хотели играть этот матч в назначенный день без зрителей и без возможности провести на поединок VIP-гостей, поэтому не сыграли. В результате игру перенесли на май. Но потом вмешался «Интер» — обвинил не столько лигу, а целое министерство спорта, что ими управляет Аньелли. Власти ответили, что это «Интер» отказался от переноса на один день, а потом игру поставили на сегодня. Запутанная история, но не добавляет «Ювентусу» плюсов в глазах фанатов других клубов. Команда Сарри не была готова играть 1 марта, и даже сейчас выходить не хотели, ведь потеряют примерно 12.3 млн евро, раз матчи против «Интера», «Лиона» и «Лечче» проведут при пустых трибунах.

Решения рефери в пользу чемпионов

Итальянские власти обиделись на президента клуба – китайца Стивена Чжана, ведь он назвал главу Серии А Паоло Даль Пино «клоуном». Маротта высказывался осторожнее, но тоже приложил и лигу, и Аньелли – за то, что изначально хотели протащить перенос игры на понедельник, чтобы лучше подготовиться, но при этом запустить на трибуны своих фанатов, оставив за бортом миланцев. Такой вариант не прошел, как и перенос на май, но вспомним еще один грех, связанный с «Ювентусом» — судейский. Итальянцы насчитали 4 результативные ошибки в пользу чемпионов, против них – ни одной. У «Лацио» счет 2:1 в их пользу, у «Интера» 1:2 в пользу ляпов рефери. Есть даже таблица без учета ошибок, и там указано, что у «Лацио» и «Ювентуса» должно быть на два очка меньше, у «Интера» — на пункт больше. Если Серия А свистками арбитра похоронит сегодня гостей в качестве мести за «клоуна», то будет большой скандал.

«Ювентус» пока не играет как чемпион

Можно даже сказать, что у команды Сарри мини-кризис. Наставник открыто говорит, что ему не нравится работа футболистов – часто не понимают, чего Маурицио хочет. Результаты тоже не радуют, ведь проиграли «Лиону», не забив. Обыгрывали середняков, но была ничья с «Миланом» в Кубке Италии, поражение от «Вероны» в Серии А – февраль получился сложным. После таких изнурительных отрезков должны были играть против «Интера», а через пару дней – ответный кубковый поединок против «Милана». Но переносы игр позволили перестроиться. Впрочем, вряд ли «Ювентус» заиграет непринужденно и ярко. Тот случай, когда плохой футбол можно было увидеть даже в случаях, когда выигрывали с крупным счетом – хотя такие матчи в меньшинстве. Еще повезло, что Роналду начал забивать – собрал серию из 9 поединков, только «Лион» не огорчил.

В случае победы «Интер» воспрянет

А в случае поражения может затухнуть. «Лацио» для борьбы за первое место до конца не хватает глубины скамейки – хотя Индзаги работает в режиме, близком к идеалу. Многим итальянцам, переживающим за судьбу кальчо, нужен «Интер» в качестве реального претендента. То есть нужна победа в Турине, ведь в Милане выиграл «Ювентус». Очевидно, что у команды Конте тоже мини-кризис, как и у «Ювентуса». «Лудогорец», в отличие от ЦСКА , они обыграли, но и «Наполи» в кубке, и «Лацио» в чемпионате уступили. Ответную игру с неаполитанцами тоже перенесли, поэтому отдохнули, и сегодня у команды Конте выпускной – только победа оставляет в реальной борьбе за Скудетто.

Неудачникам когда-то должно везти

За вечных чемпионов болеть скучно. За «Интер» в отдельно взятом матче – веселее. Им нужно быть смелыми, чтобы улыбнулась удача. Смелым людям улыбаются приключения, причем не обязательно положительные. А вот удача может добраться до трудолюбивых на отдельном отрезке их жизни – хотя и здесь никаких гарантий нет, все относительно и случайно. «Интер» не случайно собрал в команду де Врея, Шкриньяра, Кандреву, Брозовича, Янга, Лукаку и Лаутаро. Маротта и Конте правильно оценили состояние «Интера», когда по очереди заходили спасать клуб, и теперь получаете банду тех, кому нужен большой трофей. Лукаку единственный раз был чемпионом в Бельгии – в далеком 2010 году. Хандановичу скоро 36 лет, а у человека нет громких побед, хотя стал легендой «Интера» и Серии А. Про Эриксена не будем – даже если сегодня выйдет лишь на замену, то должен пытаться сломать печать безтрофейности, которую ему прилепили в составе «шпор».

Перепуганная Италия заслужила шоу

«Ювентус» дома может сыграть скучно, на результат – не случайно у них в чемпионате серия из 33 домашних матчей без поражений. Сарри может довольствоваться ничьей, лишь бы не проиграть. Но нули на табло будут означать, что бедняги итальянцы не получат представление, которое может отвлечь. Отвлечь от паники из-за нового вида гриппа, который вызывает опасное воспаление. В моменты, когда страна в стрессовом состоянии, на артистах определенная ответственность. А футболисты в их числе, ведь популярные, но при этом работают в жанре, без которого небо на землю не упадет, как певцы, актеры и так далее. Так что если будут голы, борьба, если «Интер» задаст высокий темп, который «Ювентусу» придется выдерживать – страна получит полтора часа, когда многие не будут думать о стареньких родителях, что могут заразиться коронавирусом и не пережить болезнь.

Италия – одна из самых «старых» стран в немолодой Европе, более 30 % жителей – за шестьдесят лет, поэтому и такая высокая смертность, и такая большая паника. Все переживают за бабушек и дедушек, за родителей. Так что у большого матча «Ювентуса» и «Интера», пускай он пройдет без зрителей, есть не только прямая цель – оценить состояние Конте по пути к чемпионским раундам, но и просто развлечь людей. Футболисты тоже переживают за семьи и детей, чтобы не заразились, но должны думать и о том, на что точно влияют – о ближайшей игре.