Жеребьёвка Лиги Наций. Сборная России узнает соперников

1583217952

сегодня, 09:45

Сегодня в Амстердаме пройдет жеребьевка Лиги Наций. «Соккер.ру» напоминает, что у футбольного турнира новый формат.

Время проведения: 20:00 по московскому времени, Амстердам (Нидерланды).

Зачем в УЕФА изменили формат?

В прошлый раз в каждой группе двух элитных дивизионов было по три сборные, а дальше шло вразнобой – были квартеты и трио. В результате Германия, Исландия, Польша и Хорватия вылетели во вторую лигу – к России.

Вот только в УЕФА умеют считать деньги. Решили, что не стоит повторять формат. Например, не нужно отправлять Турцию, Словакию, Ирландию или Северную Ирландию в третий дивизион, а Кипр, Эстонию, Литву и Люксембург – в четвертую лигу.

Понятно, что это сделано в интересах скорее немцев, которым нужны сильные соперники, чем Россия, Австрия, Уэльс или Чехия. Но теперь все перечисленные не сыграют с немцами, исландцами, поляками и хорватами, хотя могли, исходя из правил первого розыгрыша.

Никто никуда не вылетел, зато сохранили право подняться выше победителям дивизионов. Боснийцы, украинцы, датчане и шведы (победители группы России) дополнили элитную дюжину. А состав возможных соперников команды Черчесова изменился до неузнаваемости – 8 новых вариантов.

В УЕФА правильно сделали. Во-первых, думают о доходах – нужны матчи уровня немцев против французов, а португальцев – против бельгийцев. Во-вторых, четвертая лига оказалась неинтересной публике, а теперь насчитывает не 12 сборных, а всего семь.

В-третьих, что выгодно сборной России – потенциальные соперники будут заметно слабее, хотя в группе теперь не три команды, а четыре – на две игры больше.

Как выглядят корзины и где Россия?

В первом розыгрыше Лиги Наций сборная России не выполнила задачу, ведь не вышла из группы в Дивизион «А», осталась во второй из четырех лиг. Были близки, но элиту не пополнили.



Распределение по дивизионам – футбольное, победители поднимались выше, проигравшие – вылетали. А вот разделение по корзинам внутри каждого провели по рейтингу УЕФА для сборных.

Именно поэтому России первая в списке команд Дивизиона «В». А задача прежняя: нужно выиграть, чтобы выйти дальше или получить другой бонус, о котором – чуть ниже, а пока – к составам корзин.

Дивизион «А»

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария.

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия.

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция.

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

Дивизион «B»

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.

Дивизион «C»

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия.

Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр.

Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург.

Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова.

Дивизион «D»

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн.

Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Процедура жеребьевки будет классической для трех первых дивизионов – сначала по группам раскидают команды четвертой корзины, а затем по возрастанию каждой следующей до первой.

А вот две группы последнего дивизиона сформируют иначе. Сначала из второй корзины две команды попадут в одну компанию, а потом к ним добавят еще две или одну из первой. Это из-за нечетного количества сборных – будет 3 или 4 команды в группе.

По какому принципу пройдет Лига Наций?

Сначала команды каждой группы сыграют между собой дома и на выезде. Потом четыре победителя квартетов Дивизиона «А» отправятся играть полуфиналы и финал турнира, место проведения которого выберут, когда будут знать состав участников.

Последние команды в группах каждого из двух первых дивизионов вылетают в низшую лигу. А вот из третьей лиги могут вылететь всего две команды из шестнадцати, поэтому будет отдельный плей-офф. Следовательно, из семерки «падших» только две сборные попадут в третий дивизион, и две – поднимутся из четвертого.

Когда ждать поединков Лиги Наций?

Играть будут в сентябре, октябре и ноябре этого года. Осенью получите дополнительный турнир и победителей всех групп. Матчи будут в разные дни недели, обычное явление для игр сборных.

Первые игры пройдут 3 сентября. Будут спаренные туры – с 3 по 5, и с 6 по 8. Затем в октябре повторение истории – с 8 по 10, а потом с 11 по 13. Наконец, еще одна пауза в клубном футболе случится с 12 по 14 и с 15 по 17 ноября.

Финальная стадия турнира пройдет в одной из стран-победительниц групп Дивизиона «А», полуфиналы и финал сыграют в начале июня 2021 года. А стыковые матчи Лиги Наций пройдут в марте 2022 года, ведь ЧМ -22 будет зимним, а тут есть связь.

Турнир влияет на отбор на мундиаль?

К сожалению, общий рейтинг сборной России невысокий, и на чемпионате мира в Катаре не будет 48 участников. Квоту Европы никто не увеличивал, она скромнее, чем в случае с Евро, куда можно попасть со второго места в группе.

Отбор на ЧМ -22 будет для сборной России сложным, поэтому важно выложиться в Лиге Наций. Ведь если оказаться в числе двух лучших команд турнира из тех, кто не попадет на мундиаль через обычный европейский отбор, то тебя включат в список сборных, которые разыграют три путевки на ЧМ в стыках.

Проще говоря – нужно побеждать в группе Лиги Наций, чтобы выйти в Дивизион «А». А если будет провал в обычном отборе ЧМ – например, третье место в группе, то останется шанс зацепиться за стыковые матчи, где будет 12 команд (10 вторых мест обычного отбора и 2 сборные из Лиги Наций) на три путевки.

Какие соперники могут достаться России?

Черчесов уже не считает четвертьфинал чемпионата мира особым достижением. Мечтает о большем на Евро-2020. И должен учесть негативный опыт первого розыгрыша Лиги Наций – Турция и Швеция не были невероятными соперниками, но сборная России не справилась с победой в группе.

Теперь, судя из корзин, сложнейший вариант жребия – Сербия, Словакия и Румыния. Крепкие соперники, но снова не те, кого нельзя победить. Впрочем, порой и команда Финляндии, и сборная Северной Ирландии могут быть опасными. Нужно с уважением отнестись к любому оппоненту.

Возможен легкий жребий? Если достанутся Шотландия, Ирландия и Болгария, то грех оставаться во второй лиге. С другой стороны, если в Дивизионе «А» понятно, что есть однозначные фавориты – Англия, Бельгия, Франция и Германия, а еще испанцы, итальянцы и голландцы, то во второй лиге соперники равнее.

Нельзя наперед утверждать, что к осени 2020 года сборная России будет в шикарной форме после Евро-2020, а команда Норвегии не наберет, даже если не пройдет через плей-офф Лиги Наций в финальную часть турнира. Пока не используют потенциал ни Холанда, ни Эдегора, ни того же Норманна в полной мере, а поколение растет интересное.

Лига Наций становится еще престижнее. Первые три лиги расширили, поскольку увидели, что матчи приносят прибыль. Нужно больше игр серьезных сборных между собой. У команды России не будет трио соперников в стиле Англия, Франция и Германия – а такой жребий светит тем же шведам, но на данном этапе так даже лучше.

Пока нужно доказать, что могут обыграть норвежцев, словаков или венгров – крепких соперников подобного уровня. Или любых других оппонентов из корзины 2, 3 или 4, которые сегодня достанутся сборной России в Амстердаме.