Кто выиграет Кубок России?

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вчера, 16:30

«Спартак», ЦСКА и «Зенит» в одной части сетки, а другой дорогой идет «Урал», который дважды проигрывал в финалах за последние годы. «Соккер.ру» ищет ответ.

На Кубок России осталось восемь претендентов, а сегодня-завтра их станет вдвое меньше. Интересуемся глобальными итогами турнира: кто выиграет главный приз? Инсайдом на этот счет мы не владеем, зато можем вместе прикинуть шансы команд на завоевание Кубка России. От минимальных — к максимальным. Поехали!

«Химки» — 1 из 100

Турнирный путь: «Авангард» (4:1), «Рубин» (3:0), «Оренбург» (2:1).

Соперник по четвертьфиналу: «Торпедо».

Возможный соперник по полуфиналу: «Урал».

В турнирной таблице ФНЛ «Химки» на третьем месте с отставанием в одно очко от своего соперника по четвертьфиналу Кубка России — «Торпедо». Из розыгрыша кубка подмосковный клуб уже выбил двух представителей РПЛ , но это было в прошлом году, зимой «Химки» объявили о смене курса развития, потеряли нескольких значимых футболистов и заменили ушедшего Андрея Талалаева на тренерском мостике Сергеем Юраном. Да, «Химки» выиграли Кубок ФНЛ , но предсезонные турниры — это отдельная история, уже в завтрашнем матче Кубка России фаворитом будет «Торпедо», и даже если удастся пройти коллег по цеху, в полуфинале ждет «Урал». И это не говоря о том, что любой из четырех клубов этой ветки будет «андердогом» в финале, куда с противоположной стороны рвутся «Спартак», ЦСКА и «Зенит».

«Шинник» — 2 из 100

Турнирный путь: «Текстильщик» (1:0), «Сочи» (0:0, по пен. 5:4), «Нижний Новгород» (2:2, по пен 3:0).

Соперник по четвертьфиналу: «Урал».

Возможный соперник по полуфиналу: «Торпедо».

«Шинник» в двух предыдущих раундах выигрывал в сериях пенальти, а теперь в соперниках у ярославцев финалист Кубков России 2017 и 2019 годов. «Шинник» мог надеяться, что родной огород поможет нивелировать разрыв в мастерстве с представителем РПЛ и обладателем кубкового характера, однако запланированный на сегодня матч перенесен из-за неудовлетворительного состояния поля в Ярославле. Конечно, если «Шиннику» удастся пройти «шмелей», то появятся даже шансы на финал, но это все вилами по воде писано, потому что «Урал» — очевидный фаворит и этой пары, и всей своей ветки.

«Ахмат» — 3 из 100

Турнирный путь: « СКА -Хабаровск» (2:2, по пен. 4:2), «Луч» (5:1).

Соперник по четвертьфиналу: «Зенит».

Возможный соперник по полуфиналу: «Спартак»/ ЦСКА .

У «Ахмата» не больше шансов взять Кубок России, чем у «Шинника». Может быть, и меньше. Напомню, что грозненцам для выхода в финал нужно обыграть «Зенит», а потом оказаться сильнее победителя пары «Спартак» — ЦСКА . Учитывая состояние «Ахмата» в этом сезоне — клуб из Чеченской Республики борется за выживание, эта задача, состоящая из двух этапов, выглядит невыполнимой. Разве что Денис Глушаков организует тотальные «похороны». Но это вряд ли.

«Торпедо» — 5 из 10

Турнирный путь: «Велес» (3:3, по пен. 6:5), «Крылья Советов» (2:0), «Балтика» (1:0).

Соперник по четвертьфиналу: «Химки».

Возможный соперник по полуфиналу: «Урал».

У Сергея Игнашевича солидная команда, усилившаяся в зимнее трансферное окно: пришли Нетфуллин (кстати, из «Химок»), Гордюшенко, Руденко, Кичин и еще несколько человек; Евгений Алдонин вошел в тренерский штаб. Соглашусь с Борисом Игнатьевым: «Торпедо» — фаворит в соперничестве с «Химками». С «Уралом» будет наоборот, но вряд ли совсем уж без шансов для автозаводцев, а если уж удастся выйти в финал, футболисты уже почувствуют себя героями и смогут сыграть раскрепощенно против любого авторитета. Если говорить о «Химках», «Шиннике» и «Ахмате», то их победу в Кубке России я не могу себе представить, а вот успех «Торпедо» — как суперсенсацию, конечно, вообразить можно.

«Урал» — 15 из 100

Турнирный путь: «Черноморец» (2:0), «Арсенал» (2:2, по пен. 5:4).

Соперник по четвертьфиналу: «Шинник».

Возможный соперник по полуфиналу: «Торпедо».

«Урал» очень хочет выиграть Кубок России и в сезонах 2016/17 и 2018/19 команда из Екатеринбурга добиралась до финалов, где в обоих случаях проигрывала «Локомотиву». В этом сезоне у «шмелей» снова есть прекрасная возможность сыграть в решающем матче кубка, ведь после вылета «Краснодара» с «Локомотивом» и собственного успеха в противостоянии с «Арсеналом», уральцы оказались в роли фаворита своей ветки в окружении команд ФНЛ . Шансы на выход в финал высокие — не меньше 80%, а там, глядишь, поможет опыт поражений в схватках с «Локо», кто бы ни был напротив.

«Спартак» — 22 из 100

Турнирный путь: КАМАЗ (2:1), «Ростов» (2:1).

Соперник по четвертьфиналу: ЦСКА .

Возможный соперник по полуфиналу: «Зенит».

Невозможно определить фаворита в соперничестве с ЦСКА , но если удастся пройти армейцев, то придется сразиться за выход в финал, скорее всего, с «Зенитом». Серьезный маршрут к трофею, но тем ценнее он будет для «Спартака», если удастся пройти этот путь до конца, тем более что «легкими» маршрутами «красно-белые» уже ходили — вспоминаем поражения от «Тосно», « СКА -Хабаровска» и «Урала». По сути, «Спартаку» нужно выиграть три финала, чтобы взять кубок, но команде Доменико Тедеско некуда деваться: завоевание Кубка России поможет спасти неудачный сезон и получить путевку в еврокубки. С мотивацией у «Спартака» точно полный порядок, а хватит ли мастерства, стабильности и удачи — другой вопрос. Не считая нескольких триумфов при Каррере, «Спартак» проиграл почти все ключевые матчи за последние 15 лет, а тут надо пройти по канату и выиграть трижды, не свалившись.

ЦСКА — 22 из 100

Турнирный путь: «Алания» (3:1), «Уфа» (1:0).

Соперник по четвертьфиналу: «Спартак».

Возможный соперник по полуфиналу: «Зенит».

У ЦСКА под руководством Виктора Ганчаренко есть проблемы, которые уже пора записывать в хронические: в первую очередь, это результативные ошибки защитников и катастрофически низкая реализация в атаке. Да, речь о болезнях роста, которые армейцы жаждут перерасти, но на сегодняшний день ситуация такова. Кроме того, есть трудности со входом в сезон: ЦСКА всегда нужно три-четыре матча, чтобы набрать ход. А уже сегодня играть против мотивированного «Спартака». Но даже если удастся выбросить за борт принципиального соперника, в матче с «Зенитом» фаворитами будет петербуржцы. Впрочем, это ведь всего один матч, который, кто бы ни сыграл против «сине-бело-голубых», подмывает окрестить «скрытым финалом».

«Зенит» — 30 из 100

Турнирный путь: «Енисей» (2:1), «Томь» (4:0).

Соперник по четвертьфиналу: «Ахмат».

Возможный соперник по полуфиналу: «Спартак»/ ЦСКА .