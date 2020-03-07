Кубок уедет в Эускади

1583593221

сегодня, 18:00

«Соккер.ру» — об уникальном составе участников финала Кубка Короля.

За 117 лет своего существования Кубок Испании несколько раз меня названия. Был Кубком Коронации, Кубком Испании и Кубком Свободной Испании, Кубком Генералиссимуса. Теперь он именуется Кубком Короля. Но ни разу в решающем матче не играли два представителя Страны Басков. История и у «Атлетика», и у «Реала Сосьедад» богатая, в том числе и кубковая. Команды 166 раз играли между собой. Но чтоб «Эускаль Дербия» пришлась на финал — это новое явление в испанском футболе.

Два самых известных представителя Эускади поодиночке нередко добирались до финала. Для «Атлетика» это тридцать восьмой выход. Двадцать три раза «львы» выигрывали трофей. Это больше, чем у мадридского «Реала» («королевский клуб» 19 раз владел драгоценным сосудом), но меньше чем у «Барселоны». Та побеждала тридцать раз. Другое дело, что клуб из Бильбао в последний раз увозил домой Кубок в далёком 1984 году. Четыре дальнейших попытки оказались неудачными.

У «Реала Сосьедад» не столь внушительный послужной список. Из семи финалов успешными оказались два. Последний раз Кубок гостил в Сан-Себастьяне в 1987 году. Через год «чури-урдин» снова дошли до финала, но проиграли «Барселоне». С тех пор, как отрезало.

Итак. «Атлетик» не владел Кубком тридцать шесть лет, а «Реал Сосьедад» — тридцать три года. Надо ли говорить, насколько мотивированы будут оба коллектива. Да и в Эускади уже радуются. Кубок уже точно достанется баскам.

«Эускаль Дербия» ведёт свою историю с 1905 года. И надо сказать, что противостояние это особенное. Конечно, никаких тёплых отношений между болельщиками двух команд нет. Однако они никогда не дерутся, не обзывают друг друга, более того часто сидят вперемешку. Единство баскского народа для них превыше клубных распрей. «Баски, нас и так мало в мире. Зачем же нам ещё ссориться», — главный лейтмотив. Тем более что в Ла Лиге есть другие клубы, на которые можно обрушить весь негатив.

Считается, что эта миролюбивая традиция берёт начало с «Дерби Икурринья». 5 декабря 1976 года капитаны двух команд Игнасио Кортабарриа («Реал Сосьедад») и Хосе Анхель Ирибар («Атлетико») вынесли на поле сан-себастьянского стадиона «Аточа» красно-зелёно-белый флаг Страны Басков. Со смерти Франко не прошло и года. Любое использование национальной баскской символики приравнивалось к сепаратизму и грозило тюремным сроком. Икурринью тайком сшила сестра полузащитника сан-себастьянцев Хосеана Уранги. Не самого сильного футболиста, но весьма пылкого сторонника независимости Эускади. Идею поддержали все игроки «Реала Сосьедад». Для футболистов «Атлетико» появление запрещённого флага стало сюрпризом. Секундное замешательство было преодолено благодаря капитану «львов» Ирибару («Соккер.ру» посвятил ему отдельную статью). Вратарь сборной Испании подхватил знамя, и два капитана вынесли его на поле.

Тот матч «чури-урдин» выиграли 5:0. Но больше всего испанскую публику волновало, а что же будет футболистам? Да ничего. Король Хуан Карлос не увидел в Икурриньи никакой крамолы. Во всяком случае, никого за это не наказали. Не похвалили, осудили в прессе, но преследования не было. С тех пор флаги Страны Басков регулярно присутствуют на футбольных матчах. «Атлетико» же вскоре вернул себе исконное имя, избавившись от буквы «о».

Всё же один из футболистов потом оказался за решёткой и провёл там восемь лет. Тот самый Хосеан, он же Хосе Антонио Де ла Хос Уранга, придумавший акцию с флагом. Но осуждён он был не за это. Уранга вскоре забросил футбол и стал членом баскской террористической организации ЭТА.

Два соперника долгое время комплектовались за счёт баскских футболистов. Но в середине восьмидесятых «Реал Сосьедад» снял ограничение. В Сан-Себастьян стали приезжать представители других народов, населяющих Испанию, а затем и иностранцы. Однако приоритет отдаётся местным кадрам. Что несложно заметить, изучив состав «чури-урдин». Большинство испанских футболистов — баски. «Атлетик» оказался более стойким. Только баски, даже родившиеся в других странах. Пусть даже полукровки, пусть даже носители кастильских фамилий. Потом было сделано послабление для тех, кто родился в Эускади. Так открылись ворота клуба для его сильнейшего на данный момент игрока Иньяки Уильямса, чьи предки прибыли из Либерии. В жилах боснийца Кенана Кодро нет ни капли баскской крови, но он родился в Сан-Себастьяне, в семье бывшего нападающего «Реала Сосьедад» Мехо Кодро. Сложнее ситуация с молодым защитником Кристианом Ганей, румыном не только по крови, но и по рождению. Но Кристиан с трёх лет живёт на севере Испании, и для него сделали послабление. А потом всё равно отдали в аренду в румынский «Вииторул».

Пока в «Эускаль Дербия» некоторый перевес на стороне «Атлетика». 68 побед (59 в лиге и 9 на ранних этапах Кубка) против 55 (50+5). 43 встречи (37+6) завершились вничью. Что неудивительно. Список достижений у «львов» внушительней. Но что нас ждёт 18 апреля в Севилье? Трудно сказать. Пока интереснее смотрится «Реал Сосьедад», который идёт шестым, но вполне может запрыгнуть в Лигу чемпионов. От занимающей третье место «Севильи» «чури-урдин» отстаёт всего на три очка. В распоряжении тренера Иманола Альгвасиля очень интересная команда, — Мартин Эдегор, Микель Ойарсабаль, Аднан Янузай, Александер Исак, Виллиан. Последнего очень хотела купить «Барселона», но получила от ворот поворот.

Не менее интересная, правда чуть более сырая команда собралась в Бильбао, где вдохновенно трудится тренер Гаиска Гаритано. Неувядаемые Ариц Адурис и Рауль Гарсия. Выросший в большого мастера, но отчего-то обделённый вниманием тренеров сборной Иньяки Уильямс, перспективный вратарь Унаи Симон, сильные центральные защитники Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Унаи Нуньес. В текущем чемпионате команды обменялись домашними победами. В первом круге «Атлетик» выиграл 2:0, во втором победил «Сосьедад» 2:1. Посмотрим, что будет в Севилье. Нас ждёт один из самых интересных финалов за последние годы. Главное, чтоб коронавирус его не испортил.