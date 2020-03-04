«Грядет страшная битва!» «Спартак» и ЦСКА, готовы?

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сегодня, 14:00

Кубок России — единственный шанс спасти сезон для «Спартака», но «Соккер.ру» уверен, что для ЦСКА — это еще одна мотивация выиграть.

5 фактов о противостоянии «Спартака» и ЦСКА

1. Сегодня состоится 65-й официальный матч между «Спартаком» и ЦСКА в российской футбольной истории и 166-й в рамках этого соперничества с учетом советских времен.

2. В нынешнем сезоне «Спартак» и ЦСКА уже встречались на «Открытие-Арене» в рамках РПЛ : августовский матч завершился победой хозяев со счетом 2:1, победный дубль оформил центральный защитник «красно-белых» Самуэль Жиго.

3. «Спартак» и ЦСКА никогда не играли вничью на «Открытие-Арене»: в шести матчах соперники одержали по три победы.

4. Сегодня «Спартак» и ЦСКА впервые сразятся в четвертьфинале Кубка России, до этого команды по два раза играли друг против друга в финалах и полуфиналах. После победы «Спартака» в серии пенальти КР 1993/94 (2:2 и 4:2 по пенальти) трижды праздновали успех армейцы — в 2000-м (3:1, полуфинал), 2006-м (3:0, финал) и 2011-м (3:3 и 5:4 по пенальти, полуфинал).

5. В последний раз это московское дерби заканчивалось нулевой ничьей осенью 2003 года — больше 16 лет назад!

5 реплик о «Спартаке»

1. По пути в четвертьфинал «Спартак» с одинаковым счетом 2:1 обыграл КАМАЗ и «Ростов».

2. Команда Доменико Тедеско возобновила сезон другим московским дерби — против «Динамо» в РПЛ . «Спартаку» удалось добиться победы на выезде со счетом 2:0, голы забили футболисты сборной России Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин.

3. В турнирной таблице РПЛ «Спартак» отстает от пятого еврокубкового места на 10 очков за 10 туров до финиша сезона. Отыграть такое отставание будет очень сложно, поэтому Кубок России приобретает для «красно-белых» особое значение. Во-первых, это возможность спасти сезон завоеванным трофеем, во-вторых, шанс попасть напрямую в групповой раунд Лиги Европы, минуя квалификацию, вне зависимости от места в чемпионате.

4. В матче с «Динамо» в составе «Спартака» дебютировал зимний новичок Александр Соболев и сразу отметился результативной передачей на Бакаева. В этом сезоне экс-форвард «Крылышек» уже забивал в ворота Игоря Акинфеева: в первом туре РПЛ дубль Соболева принес волжанам победу над ЦСКА (2:0).

5. Возвращение Зобнина в центр поля позволило Доменико Тедеско найти баланс в полузащите и дать больше свободы Бакаеву, за спиной у которого действуют Крал и Зобнин. От взаимодействия этой троицы во многом зависит качество игры «Спартака».

5 реплик о ЦСКА

1. ЦСКА начал поход в Кубке России с победы над «Аланией» (3:1), а в 1/8 финала армейцы выиграли у «Уфы» со счетом 1:0 благодаря голу Яки Бийола на последней минуте основного времени.

2. Как и в «Спартаке», за ЦСКА в первом весеннем туре забил футболист сборной России — Марио Фернандес. Гол натурализованного бразильца на последней минуте матча с «Уралом» позволил «красно-синим» уйти от поражения (1:1).

3. Дисквалификация Виктора Ганчаренко не распространяется на матчи Кубка России, сегодня тренер армейцев сможет руководить своей командой у кромки поля, в отличие от игры с «Уралом» и предстоящей встречи с «Ростовом».

4. В матче с «Уралом» в обороне ЦСКА не нашлось места Седрику Гогуа, за что армейцам досталось от агента африканского защитника Дмитрия Селюка. Кстати, Гогуа забивал «Спартаку» в этом сезоне еще до перехода в ЦСКА : именно Седрик открыл счет в матче «Тамбов» — «Спартак» (2:0) в 3-м туре РПЛ .

5. В матче с «Уралом» Игорь Акинфеев допустил результативную ошибку и еще один раз нерасчетливо сыграл на выходе. Сегодня к капитану ЦСКА особое внимание — наверняка моменты создадут обе команды, и от действий вратарей в дерби будет многое зависеть.

5 кадровых вопросов

1. Оба тренера используют схему с тремя центральными защитниками, и схемы эти способны видоизменяться в зависимости от наполнения состава. Например, расстановка «Спартака» в матче с «Динамо» скорее 3-4-1-2 с выделенным под нападающими Бакаевым, в то время как армейцы привыкли к гибкости и ассиметрии благодаря Марио Фернандесу, чей фланг всегда выше противоположного.

2. В составе «Спартака» точно не увидим Наиля Умярова и Андре Шюррле, которые травмированы. ЦСКА в кои-то веки может похвастаться пустым лазаретом — на поле будут все лучшие!

3. Доменико Тедеско может повторить состав из матча с «Динамо», под вопросом лишь парочка позиций. Во-первых, вместо Рассказова можем увидеть ветерана Ещенко. Во-вторых, рядом с Соболевым может сыграть Ларссон, а не Понсе. Других изменений не предвидится.

4. Матч против «Урала» из-за дисквалификации пропускал защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Скорее всего, в дерби он сыграет с первых минут, вопрос лишь в том, кого заменит из тройки центральных? Точно не Магнуссона, выбор между Васиным и Карповым.

5. У Виктора Ганчаренко есть причины произвести перестановки в средней линии и атаке. Вышедший на замену в игре с «Уралом» Бистрович отметился результативной передачей, а Бийол и вовсе не вышел на поле. Дзагоев, готовый рвать и метать в дерби со «Спартаком», может начать игру на скамейке запасных.

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-1-2): Максименко — Кутепов, Жиго, Джикия — Ещенко, Крал, Зобнин, Айртон — Бакаев — Ларссон, Соболев.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-5-2): Акинфеев — Карпов, Дивеев, Магнуссон — Фернандес, Бистрович, Ахметов, Влашич, Обляков — Сигурдссон, Чалов.

5 интересных мнений накануне дерби

1. Роман Павлюченко, экс-форвард «Спартака»:

Дерби с ЦСКА — это самый главный матч в стране. Конечно, я буду переживать за «Спартак» и поставлю на его победу. Легко не будет. Мне кажется, игра будет идти до забитого мяча, поэтому я ставлю на 1:0, это мое личное мнение. Игра обещает быть особенной и огненной. Результаты и игра в предыдущих матчах ничего не значат: у «Спартака» не будет никакого преимущества из-за победы над «Динамо», ЦСКА будет в боевом состоянии, это будет страшная битва.

2. Арнор Сигурдссон, нападающий ЦСКА :

Впереди нас ждет самое мощное противостояние, главное дерби страны. Мы готовы к игре. Это кубковый матч, а мы хотим пройти весь путь в этом турнире, так что мы готовы к битве.

3. Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:

Однозначно считаю, что «Спартак» является фаворитом этого матча. Команда играет на своем поле, а в предыдущем туре обыграла «Динамо». Относительно ЦСКА могу сказать, что в психологическом плане у них проблемы. Игра в гостях после еле спасенной игры с «Уралом». Видно, что есть проблемы. Так что красно-белые по многим показателям должны являться фаворитом игры. Тем более, это кубок, трофей недалеко.

4. Евгений Гинер, президент ЦСКА :

Волнуюсь ли перед дерби? Нет. Я уже давно свое отволновался. Смысл переживать? Вот если бы от моего волнения зависел результат матча, тогда я, конечно, волновался бы изо всех сил. А так, ребят на «Спартак» лишний раз настраивать, естественно, не надо. Понятно, что это дерби.

5. Алан Дзагоев, полузащитник ЦСКА :