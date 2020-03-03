«Челси» проверит «Ливерпуль» после поражения

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вчера, 15:45

Клопп считает, что разгром в АПЛ позволит «красным» вернуться к футболу. Об интересном кубковом матче – на «Соккер.ру».

«Ливерпулю» нельзя проиграть «Челси», иначе получится третья крупная осечка в четырех встречах. Добавьте непростую минимальную победу над аутсайдером «Норвичем», и тот факт, что в случае вылета от команды Лэмпарда будет серия из трех матчей с пропущенными мячами – суммарно минимум семью, и поймете, что лидер АПЛ сегодня вряд ли поставит пятый состав.

Это не Кубок Лиги, где молодежный состав вылетел от «Астон Виллы» со счетом 0:5, ведь основной боролся за победу на Клубном ЧМ . Кубок Англии – турнир более серьезный. А «Челси» — соперник, который заставит поставить ряд основных футболистов, чтобы Лэмпард, которому тоже статусная победа после лондонской резни с «Баварией» не помешает, не прошел дальше. Последние результаты сделали кубковый бой более важным.

5 фактов о «Челси» накануне матча

- молодая команда Лэмпарда зависит от настроя и настроения. И не зависит от результатов предыдущих матчей. Эмоциональная ничья с «Лестером» привела к поражению от МЮ . Влёт «дьяволам» — к победе над «шпорами». Но держать темп не умеют, поэтому сразу упустили форвардов «Баварии», играя ужасно лишь в защите. Наконец, с «Борнмутом» потеряли еще два очка в борьбе за четвертое место в АПЛ . Пять матчей – одна победа;

- Кепа Аррисабалага – самый дорогой футбольный вратарь в истории планеты Земля, хорошо тренировался и поддерживал команду, по словам Лэмпарда, поэтому сегодня может сыграть с первых минут. Кубок Англии – для резервных голкиперов, если следовать традициям родом из Италии. Впрочем, Кабальеро и не играл так, чтобы сохранить пост надолго;

- проблема «Челси» сегодня и всегда – оборона. Уже и трех центральных пробуют, и двух, и тасуют людей, ведь Лэмпард с начала сезона в сердце защиты опробовал пять разных игроков, и лишь шесть раз в АПЛ использовал именно тройки, а не дуэты. По пропущенным мячам в лиге «Челси» хуже «Арсенала» — на 9-10 местах вместе со «шпорами». Такой себе «Лондонский клуб слабой обороны»;

- в отличие от «Ливерпуля», у «Челси» нет причин использовать резервистов. Вряд ли Ловрен сегодня сыграет после «Уотфорда», поэтому Клопп как минимум в защите должен поставить основу. Значит, все лучшие, кто есть — Виллиан, Алонсо, Жоржиньо, Аспиликуэта или Рюдигер, могут выйти на поле у «Челси»;

- у Лэмпарда нет возможности поставить Хадсона-Одои, Пулишича и Канте – у всех травмы. Также вне обоймы Лофтус-Чик. Хорошо, хоть дисквалификации в АПЛ и Кубке Англии не пересекаются, поэтому Жоржиньо может играть. А вот у Абрахама травма. Впрочем, в 5 последних играх за «Челси» у него ни одного гола – проблемы не только в защите, но и в атаке, пускай забили «Борнмуту» дважды, но ведь дубль у левого латераля Алонсо, а не у форвардов.

5 фактов о «Ливерпуле» накануне матча

- влёт «Уотфорду» получился эпичным. Мало того, что прервали серию без поражений из 44 матчей неудачным сорок пятым, так еще и стали первым за долгие десятилетия лидером высшего английского дивизиона, кто умудрился разгромно влететь обитателю зоны вылета – команда Клоппа уступила 0:3;

- интересно проследить, как «красные» реагируют на поражения. После 0:2 в Неаполе обыграли «Челси» — 2:1. Хронологически после влета «Астон Вилле» молодежным составом с трудом переиграли «Монтеррей» основой — тоже 2:1. После «Атлетико» была еще одна непростая победа с разницей в один мяч – 3:2 над «Вест Хэмом». Но сейчас их впервые разгромили, так что отношение к игре с «Челси» — одна из интриг поединка;

- загадка — выбор состава. Поскольку уже в субботу матч против «Борнмута», а через неделю – игра против «Атлетико», то стоит поберечь ряд исполнителей. Но важно найти баланс. В воротах будет Адриан, но нужна основная линия защиты – с Матипом. В центре поля логично поставить экспериментальное сочетание, но нужно усилить атаку хотя бы Фирмино, которого англичане ждут вместе с Ориги и Эллиотом;

- у многих людей из неоптимального состава «Ливерпуля» слишком мало игрового опыта. И конкретно в этом сезоне, и в целом за карьеру. Ориги и Лаллана – еще ладно, но Джонс, Чиривелья или Эллиот, если их сегодня выберут в основу, сберегая силы Мане, Салаха, Вейналдума и Осклейд-Чемберлена, совсем необстрелянные. «Челси» получит преимущество, если Клопп решит, что кубковая привычка использования смешанного состава важнее, чем задача не проиграть второй раз подряд;

- «красные» не входят в число королей Кубка Англии. У «Арсенала» 13 побед (и шесть в новом веке), у МЮ – 12 (2 успеха в 21 столетии), а третье место делят «Тоттенхэм» и «Челси» — по 8 кубков. Последняя победа «аристократов» датируется 2018 годом, последний успех «Ливерпуля», у которого 7 трофеев – 2006-й. Проще говоря, фанаты «красных» будут неприятно удивлены, но не шокированы, если команда Клоппа проиграет и вылетит. Им не привыкать.

5 ожиданий от важной кубковой игры

- состав участников пятого раунда – следующими будут четвертьфиналы, солидный. В деле «Арсенал», «Лестер», «Тоттенхэм», два клуба из Манчестера. Но эта пара выделяется, ведь один из фаворитов вылетит. Прогнозируем, что им станет «Челси», но не сейчас, а после ничьей и переигровки, когда «Ливерпуль» перегруппируется и включит скорости. Первое ожидание – сегодня возможна мировая;

- команды обменяются голами, в их кубковых матчах не было пока нулевых ничьих. Когда в воротах «Ливерпуля» не Алиссон, а Адриан, то вся линия играет иначе, даже если речь о ван Дейке и Матипе. Кроме того, моменты у ворот «красных» были даже в победных матчах – защищаются хуже, чем в прошлом сезоне, когда магический эффект Вирджила работает ярче. Вторая ставка матча – обе команды забьют;

- в Англии уверены, что в центре поля у Клоппа будут эксперименты. Например, Лаллана в опорной зоне вместо Фабиньо. В таком случае Ковачич и Жоржиньо могут выиграть центр поля. «Челси» получит больше времени с мячом и передач, чем могли бы, играй «Ливерпуль» основой – структура матча может отличаться от привычной для «красных» против «синих»;

- в Кубке Англии соперники сыграют одиннадцатый очный матч, и пока перевес на стороне «Челси» — 6:4 по победам. Примечательно, что ни разу в истории – а играли впервые в 1932 году в древнем турнире, в кубковых играх этих соперников не было ничьей. Возможно, теперь самое время ее организовать. Впрочем, у соперников есть привычка обмениваться победами, и если так, то теперь очередь «Ливерпуля», ведь «Челси» выиграл финал Кубка Англии 2012 года у «красных» со счетом 2:1;

- не исключено, что «Ливерпуль» задавит скоростью решений, как сделала «Бавария». Для этого им не нужны Салах и Мане, хватит Александера-Арнольда и Робертсона на флангах, а еще Ориги и Фирмино с первых минут в линии атаки. Очевидно, что Клопп в непростом положении. Важно дать отдохнуть парочке игроков основы, чтобы не началась эпидемия травм – к такому развитию событий «Ливерпуль» не готов, как показал вылет Хендерсона, но нельзя проигрывать «Челси». Классический матч на три результата, что делает разговор об игре и попытки угадать исход увлекательным.