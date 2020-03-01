Схватка за титул: «Реал» против «Барселоны»

1583055004

вчера, 12:30

«Соккер.ру» напоминает о важности Эль Класико при определении чемпиона Испании. Зидан и Сетьен разделят футбольную корону.

Важно не врать себе. И «Реал», и «Барселона» не те, что раньше, когда и Роналду, и Месси были на пике формы, когда Модрич был молодым, а Иньеста – нестарым. Тогда схватки в Эль Класико радовали дикостью и результативностью.

Сейчас «Барселона» может хлопнуть «Реал» со счетом 5:1, причем в той игре не было на поле Месси. Однако знаковость для мирового футбола утеряна. И тактическая, и смысловая. Де Брюйне смог обыграть «сливочных» на их поле, а Гаттузо остановил каталонцев в Неаполе.

В последних двух матчах «Реала» против «Барселоны» увидели один гол от Ракитича. Каталонцы в семи подряд матчах чемпионата Испании не уступали принципиальному сопернику. Аномальная серия, ведь у «сливочных» последняя похожая линия куда короче – три игры.

Это к разговору о якобы полном влиянии Переса на арбитров. Или о том, как злые испанцы плохо относятся к главному клубу мятежной Каталонии. «Барселона» доминирует в Эль Класико, чаще берет титул, а поскольку у «Реала» не стало меньше проблем, хотя и пропускают мало голов в Ла Лиге, то сегодня хозяева точно не фавориты.

Впрочем, у «Барселоны» тоже есть проблемы, пускай вернулись на первое место и оторвались от главного соперника на два очка после 25 туров.

Тактические рисунки и составы

У «Реала» травмированы Асенсио и Азар, а еще Родриго из-за глупой красной карточки в матче «Кастильи» не сможет сегодня выйти в основе, что подталкивает Зидана к доверию Бэйлу, надо не только на словах верить в Гарета, даже если не хочется. В принципе, Зинедин не сильно скован кадровыми потерями, ведь Азар и так неважно играл, много матчей пропускал.

Хозяева могут поставить привычную линию обороны, имеют возможность выбрать оптимальную тройку в центре поля – Вальверде и Каземиро ждут третьего в компанию, и им скорее станет после игры в ЛЧ Кроос, нежели Модрич. Иско – плеймейкер, а вот Бэйл может сыграть форварда вместе с Бензема, ведь Кариму всегда нужен крутой напарник, и Йович им пока не стал.

Куда больше проблем у Сетьена. Дембеле, Суарес и Роберто – в лазарете, Пике и Альба не готовы на сто процентов. Жерара ждут с первых минут, а вот слева можем увидеть Фирпо. Артур, Бускетс и Де Йонг – в обойме, есть еще Видаль, хотя можно сыграть по схеме «4-3-3», ведь появился человек, что может занять место в центре атаки вместо Суареса. Брейтуэйт готов ассистировать Месси и Гризманну и в основе, и после выхода со скамейки.

Сетьену важно придумать схему, которая сломает оборону «Реала», ведь Варан и Рамос – реваншисты. После поражений от «Леванте» и «Манчестер Сити» чемпионы мира соберут волю в кулак, так что сегодня ждем осторожной игры команды Зидана в защите. И инициативности. Играют дома, отстают в таблице на два очка – домашняя победа позволит не только вернуться на первое место, но и даст преимущество по личным встречам.

«Барселона» способна еще раз сыграть в Эль Класико на ничью. Читается выжидающая позиция и ожидание озарений от Месси вместе с ошибками «Реала». Но для Сетьена такой подход неорганичный, лживый. Каталонцы в таком состоянии, что обязательно потеряют очки если не сегодня, то в одном из оставшихся матчей Ла Лиги. Если хотят настоящее преимущество в пять пунктов, то должны выигрывать на «Сантьяго Бернабеу».

Заодно позволят назвать серию осечек «Реала» новым кризисным отрезком – мелочь, а приятно. Будь у «Барселоны» на поле Суарес, легче верилось, что Луис снова навредит столичной команде. А пока получается, что и сравнить Азара и Месси не сможем – под таким соусом Перес продавал Эль Класико летом, и поставить на всех старых бойцов нельзя. Разве что Лионель соберется и накажет оборону «Реала».

Ориентировочные составы

«Реал» (4-3-1-2): Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менди – Кроос, Каземиро, Вальверде – Иско – Бензема, Бэйл (Йович).

«Барселона» (4-3-2-1): тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Фирпо (Альба) – Артур (Видаль), Бускетс, Де Йонг – Месси, Видаль (Брейтуэйт) – Гризманн.

Для прогноза на игру важно знать, что…

- «Реал» не проигрывает дома в Примере на протяжении 12 матчей. Последний раз команда Зидана уступила на «Сантьяго Бернабеу» в Ла Лиге еще в прошлом сезоне. Хотя нужно отметить, что серия с подвохом – 4 ничьи при 8 победах, осечки частенько;

- примечательно, что последнее домашнее поражение Зидану в Ла Лиге нанес… Сетьен. Кике выиграл 0:2 в 38-м туре прошлого чемпионата, когда тренировал «Бетис». У тренера «Барселоны» две победы на «Сантьяго Бернабеу» подряд. Состав у «Реала» в последнем случае не был основным, хотя фиксируем – идеи Кике для Зидана неудобные, их личная статистика зеркальная – по 2 победы и 2 ничьи;

- у «Барселоны» в 10 матчах при Кике Сетьене 7 побед, 1 ничья и 2 поражения. Уже задействовали 21 футболиста – травмы вмешались, сразу заметно. И что важно отметить – каталонцы при новом тренере редко уходят с поля с «сухарями». Не пропускали всего в трех матчах из десяти;

- у «Реала» на отрезке в 10 поединков разных турниров тоже всего три «сухаря». Как видите, хотя в Примере команда Зидана пропустила меньше всех – 17 мячей, нельзя сказать, что прямо сейчас Рамос и Варан играют идеально. Скорее Куртуа выручал в январе, когда мог. А мог не всегда, обоих вратарей грандов их команды подставляют частенько;

- у Месси один гол в пяти последних Эль Класико. Слабое выступление для легендарного участника подобных матчей. Оборона «Реала» не самая быстрая, от «Барселоны» пропустили в 5 из последних 6 матчей, но у аргентинца продолжается серия из четырех Эль Класико без голов. Такой игрок может отреагировать на ряд слабых выступлений точными ударами – учтите;

- в личных встречах перевес «Барселоны» - пять подряд матчей каталонцев без поражений во всех турнирах. Хотя по статусу не скажешь, но «Реал» превратился в аутсайдера Эль Класико. Разучились играть против каталонцев. Обыграли «Барселону» в Суперкубке Испании 2017, но в чемпионате не выигрывают почти четыре года;

- «Реалу» нужна только победа, мировая им не нужна и ничем не поможет – «Барселона» останется на вершине таблицы. Кстати, в первом круге была редкая для пары мировая без голов. Дважды подряд со счетом 0:0 команды не играли с 1973 года, причем это единственное подобное недоразумение в Эль Класико в чемпионатах Испании за девяносто лет.

Прогноз «Соккер.ру»: есть судить по статистике – «Барселона» не проиграет, по состоянию команд – «Реал» может выиграть. Страшно такое допускать, но повторение 0:0 возможно. Впрочем, Зидан умеет возвращаться после поражений к победам, поэтому Сетьену, невзирая на успехи на «Бернабеу», нельзя расслабляться.

Гранды выступают странно – то терпимо, то скверно. Например, в ЛЧ им сложно давались удары в створ. У «Барселоны» много проблем, но немало удачных результатов против «Реала» в любом агрегатном состоянии. На что ставить в сложном случае? На матч без большого количества голов, или на минимальную победу Зидана.

«Барселона» в будущем вряд ли будет хуже, чем сейчас, поэтому «сливочным» пора действовать. У хозяев было слишком много неудач на «Бернабеу» в Эль Класико, постыдную серию важно разбавить победой.