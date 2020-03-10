Антисборная 21-го тура. Дзюба, Тиль и Малком – в одном составе

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вчера, 10:10

Богатые и знаменитые футболисты снова нашли места в команде антигероев РПЛ на «Соккер.ру».

Вратарь

Михаил Левашов («Арсенал»)

Из сборной прошлого тура перемещается в список антигероев нового. Михаил – хороший вратарь, однако если выключается из игры, то после передачи защитника получаете отбор мяча со стороны форварда Деспотовича и нелепый гол. Беляева нужно поругать за нарушение святого правила защитника старой школы – пасы поперек поля у своих ворот нужно использовать с осторожностью, однако Михаил мог попробовать вынести мяч сразу. Замешкался – пропустил. А позже и второй гол пришел…

Защитники

Вадим Карпов ( ЦСКА )

Семнадцатилетний и дерзкий. Оказывается, достаточно пропустить пять голов от «Лудогорца», чтобы поймать звезду. Чтобы играть, как Рамос, нужно быть Серхио, а Вадим хамил и симулировал в матче против «Спартака», где его простили арбитры, но не соперники, перед этим ошибался против «Уфы», где соперник должен был выигрывать 2:0, а теперь привез пенальти в ворота Акинфеева. Не согласен, что Карпова стоило удалять – не было лишения очевидной голевой возможности, но награда нашла героя. Кстати, до удаления Карпова «Ростов» успел нанести 17 ударов, не защитил Акинфеева.

Максим Осипенко («Ростов»)

В прошлом туре сыграл против «Ахмата» прилично, а в этом словно подменили. Нужно отметить, что Осипенко стало сложнее после ухода с поля Чистякова, однако дело не в том, что у Максима автогол – случайность. Хуже, что рослый центральный защитник, хотя его команда половину игрового времени – с учетом добавленного, играла против девяти соперников, в концовке стал частью не совсем смешной клоунады. Карпин прав, что выписал команде в раздевалке по первое число, а Осипенко пора понять, где оказался – ведет борьбу за место в ЛЧ .

Пабло Сантос («Рубин»)

В прошлом туре бразильский новичок претендовал на попадание в сборную тура – играл здорово, а теперь разваливал защитную линию «Рубина». Во-первых, у «Оренбурга» было больше ударов в гостях – 11:9. Во-вторых, оборона Слуцкого работала так медленно, что соперник смог нанести 7 точных ударов по воротам Дюпина. Голкипер спасал, но даже ему пришлось ошибиться в попытке исправить ляп Пабло. Сантос не закрыл забег Поповича. И еще повезло, что в атаке, где бразилец нагло сыграл рукой в штрафной, чуть раньше судья нашел офсайд. Защита «Рубина» поплыла, и Пабло – вместе с ней.

Полузащитники

Малком («Зенит»)

Не меняет дислокацию. Кто смотрел первые официальные матчи Малкома в этом году, тот понимает, в чем издевка фразы – вингер, которого используют в линии атаки или под нападающим, буквально торчит на месте. Даже в чемпионате Гондураса вряд ли можно стать звездой, если пешком ходишь по всему фронту атаки с креном на правый фланг, уютно располагаешься между линиями – а «Уфа» не мешала, но при этом работаешь так медленно, что ни разу не попадаешь в створ, а все твои последние передачи – бессмысленные. Пока Малком плох для игрока за 4 млн евро, не говоря о сорока.

Ильзат Ахметов ( ЦСКА )

Иногда благодаря одному эпизоду можно уверенно стать антигероем поединка, где было событий на четыре увлекательных матча. Но безумие запустил именно Ахметов. Как говорили на наших страницах десятки раз, Ильзат – вынужденный игрок обороны. Вот только Ганчаренко это тоже понимает, поэтому поставил полузащитника повыше, а не четко в опорную зону. За двадцать минут на поле Ахметов восемь раз коснулся мяча, ничего, разумеется, не создал, а потом борцовским приемом отправил Шомуродова на газон в штрафной, а себя – в раздевалку.

Гус Тиль («Спартак»)

Если изначальный контратакующий футбол Тедеско не работает – хотя против «Краснодара» в первом тайме Бакаев разгонял узнаваемые атаки, но Сафонов отказался пропускать второй тур подряд, то нужен джокер. Тиль – самый дорогой новичок «Спартака» в его истории, для такой роли подходит лучше всех. Моложе, чем вечно болеющий Шюррле, злее – в Голландии играл как лидер, как Томас Мюллер. А в Москве Тиль выпадает настолько жестко, что за полчаса на поле может наработать на антисборную. Гус не помог «Спартаку» ни выиграть, ни сыграть вничью.

Фелипе Визеу («Ахмат»)

Как и Тиль против «Краснодара», Визеу вышел спасать для «Ахмата» матч в Москве против «Локомотива». Он нанес один удар за полчаса поле с игры, но до чего же слабо открывался. У человека четыре касания за штрафной площадью, причем многие – далеко от ворот, не на ударных позициях. Бразилец умудрился потерять мяч в половине случаев, когда отдавал пас – у Гильерме процент точных передач заметно выше. Нападающий ничем не отметился, однако уверенно взял мяч и пошел бить пенальти в конце матча. Проиграл Маринато дуэль, взял ответственность и не донес.

Хвича Кварацхелия («Рубин»)

В первый раз Хвича нарушил правила уже на первой минуте матча. За первый тайм на его счету всего 14 касаний мяча, все на фланге, причем брак зашкаливал – 43 %. Ни разу не пробил по воротам, не отдал ни одной передачи под удар, не смог никого обыграть. Хвиче всего 21 год, поэтому понятно, почему так эмоционально реагировал на попытки от себя убежать, но в этом возрасте уже все можно, в том числе – думать о последствиях. Кварацхелия, имея желтую карточку, сыграл грубо и оставил «Рубин» в меньшинстве.

Нападающие

Артем Дзюба («Зенит»)

Лучший футболист России прошлого года в этом чемпионате в двух матчах против «Уфы» забил ноль мячей и отдал ноль результативных передач. Да, Ларссон и Понсе против «Краснодара» не впечатлили, но дергались, поэтому на антисборную швед и аргентинец не наработали. А Дзюбе дали полную свободу действий, но подвел. Во-первых, сама «Уфа» разрешила атаковать — 80 % игрового времени с мячом был чемпион. Во-вторых, Семак, ведь Артем вышел на острие. В-третьих, ему на выбор выдали шесть разных напарников по ходу матча, и всех, кроме Малкома, давно знает. На выходе у Дзюбы было четыре удара – все слабые.

Иван Игнатьев («Рубин»)

Это не просто плохой футбол, а ужасный. Игнатьев провел против «Крыльев Советов» целый матч. И хотя его команда отрезок второго тайма играла в меньшинстве, это не оправдывает Ивана. У человека нулевая активность – 9 передач за полный матч, ни одного паса под удары, ни одного выстрела в сторону ворот. Это форвард за семь миллионов евро? Понятно было, что Иван «сырой». Не исключено, что в 19 лет поймал «звезду» — иначе никто бы его из «Краснодара» не отпустил, но ведь профессионал, не любитель. Пора просыпаться!

Главный тренер

Леонид Слуцкий («Рубин»)

Сохраняет место в антисборной. Ганчаренко и Овчинникова спасает то, что ЦСКА дрался, играя вдевятером. Тедеско – равность матча против «Краснодара». Парфенов не провалился, Семак привычно недоработал, но не уступил. А вот «Рубин» в футбол играет сейчас хуже всех в РПЛ . Попович забил им после хорошей диагонали и выхода один на один с вратарем, а в атаке казанцы окончательно испортили о себе впечатление. И удаление у «Рубина» глупое – тренер должен объяснять, как играть с желтой карточкой, и 10 на 10 не отыгрались.

Казанцы рвутся в зону вылета, куда их пока не пустил «Ахмат». Кстати, в матче этой команды против «Локомотива» чудил рефери Левников – тоже антигерой тура. Сначала долго смотрел на повторе на чистую игру рукой с движением к мячу, а не от него, и не поставил пенальти – счет мог стать 2:0. А потом удалил Кверквелию за игру рукой рикошетом от его же ноги. По новым правилам стоило проверить, шла ли речь о явном лишении гола – Гильерме мог отбить мяч вместо защитника, и не шел ли круглый выше ворот после столкновения с ногой грузина? Во втором случае речь о желтой, не красной – как минимум.