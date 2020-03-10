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Антисборная 21-го тура. Дзюба, Тиль и Малком – в одном составе

вчера, 10:10
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Малком
Малком
Нападающий
Ахметов Ильзат
Ахметов Ильзат
Полузащитник

Богатые и знаменитые футболисты снова нашли места в команде антигероев РПЛ на «Соккер.ру». 

Вратарь

Михаил Левашов («Арсенал»)

Из сборной прошлого тура перемещается в список антигероев нового. Михаил – хороший вратарь, однако если выключается из игры, то после передачи защитника получаете отбор мяча со стороны форварда Деспотовича и нелепый гол. Беляева нужно поругать за нарушение святого правила защитника старой школы – пасы поперек поля у своих ворот нужно использовать с осторожностью, однако Михаил мог попробовать вынести мяч сразу. Замешкался – пропустил. А позже и второй гол пришел…

Защитники

Вадим Карпов (ЦСКА)

Семнадцатилетний и дерзкий. Оказывается, достаточно пропустить пять голов от «Лудогорца», чтобы поймать звезду. Чтобы играть, как Рамос, нужно быть Серхио, а Вадим хамил и симулировал в матче против «Спартака», где его простили арбитры, но не соперники, перед этим ошибался против «Уфы», где соперник должен был выигрывать 2:0, а теперь привез пенальти в ворота Акинфеева. Не согласен, что Карпова стоило удалять – не было лишения очевидной голевой возможности, но награда нашла героя. Кстати, до удаления Карпова «Ростов» успел нанести 17 ударов, не защитил Акинфеева. 

Максим Осипенко («Ростов»)

В прошлом туре сыграл против «Ахмата» прилично, а в этом словно подменили. Нужно отметить, что Осипенко стало сложнее после ухода с поля Чистякова, однако дело не в том, что у Максима автогол – случайность. Хуже, что рослый центральный защитник, хотя его команда половину игрового времени – с учетом добавленного, играла против девяти соперников, в концовке стал частью не совсем смешной клоунады. Карпин прав, что выписал команде в раздевалке по первое число, а Осипенко пора понять, где оказался – ведет борьбу за место в ЛЧ

Пабло Сантос («Рубин»)

В прошлом туре бразильский новичок претендовал на попадание в сборную тура – играл здорово, а теперь разваливал защитную линию «Рубина». Во-первых, у «Оренбурга» было больше ударов в гостях – 11:9. Во-вторых, оборона Слуцкого работала так медленно, что соперник смог нанести 7 точных ударов по воротам Дюпина. Голкипер спасал, но даже ему пришлось ошибиться в попытке исправить ляп Пабло. Сантос не закрыл забег Поповича. И еще повезло, что в атаке, где бразилец нагло сыграл рукой в штрафной, чуть раньше судья нашел офсайд. Защита «Рубина» поплыла, и Пабло – вместе с ней. 

Полузащитники

Малком («Зенит»)

Не меняет дислокацию. Кто смотрел первые официальные матчи Малкома в этом году, тот понимает, в чем издевка фразы – вингер, которого используют в линии атаки или под нападающим, буквально торчит на месте. Даже в чемпионате Гондураса вряд ли можно стать звездой, если пешком ходишь по всему фронту атаки с креном на правый фланг, уютно располагаешься между линиями – а «Уфа» не мешала, но при этом работаешь так медленно, что ни разу не попадаешь в створ, а все твои последние передачи – бессмысленные. Пока Малком плох для игрока за 4 млн евро, не говоря о сорока. 

Ильзат Ахметов (ЦСКА)

Иногда благодаря одному эпизоду можно уверенно стать антигероем поединка, где было событий на четыре увлекательных матча. Но безумие запустил именно Ахметов. Как говорили на наших страницах десятки раз, Ильзат – вынужденный игрок обороны. Вот только Ганчаренко это тоже понимает, поэтому поставил полузащитника повыше, а не четко в опорную зону. За двадцать минут на поле Ахметов восемь раз коснулся мяча, ничего, разумеется, не создал, а потом борцовским приемом отправил Шомуродова на газон в штрафной, а себя – в раздевалку. 

Гус Тиль («Спартак»)

Если изначальный контратакующий футбол Тедеско не работает – хотя против «Краснодара» в первом тайме Бакаев разгонял узнаваемые атаки, но Сафонов отказался пропускать второй тур подряд, то нужен джокер. Тиль – самый дорогой новичок «Спартака» в его истории, для такой роли подходит лучше всех. Моложе, чем вечно болеющий Шюррле, злее – в Голландии играл как лидер, как Томас Мюллер. А в Москве Тиль выпадает настолько жестко, что за полчаса на поле может наработать на антисборную. Гус не помог «Спартаку» ни выиграть, ни сыграть вничью. 

Фелипе Визеу («Ахмат»)

Как и Тиль против «Краснодара», Визеу вышел спасать для «Ахмата» матч в Москве против «Локомотива». Он нанес один удар за полчаса поле с игры, но до чего же слабо открывался. У человека четыре касания за штрафной площадью, причем многие – далеко от ворот, не на ударных позициях. Бразилец умудрился потерять мяч в половине случаев, когда отдавал пас – у Гильерме процент точных передач заметно выше. Нападающий ничем не отметился, однако уверенно взял мяч и пошел бить пенальти в конце матча. Проиграл Маринато дуэль, взял ответственность и не донес.

Хвича Кварацхелия («Рубин»)

В первый раз Хвича нарушил правила уже на первой минуте матча. За первый тайм на его счету всего 14 касаний мяча, все на фланге, причем брак зашкаливал – 43 %. Ни разу не пробил по воротам, не отдал ни одной передачи под удар, не смог никого обыграть. Хвиче всего 21 год, поэтому понятно, почему так эмоционально реагировал на попытки от себя убежать, но в этом возрасте уже все можно, в том числе – думать о последствиях. Кварацхелия, имея желтую карточку, сыграл грубо и оставил «Рубин» в меньшинстве. 

Нападающие

Артем Дзюба («Зенит»)

Лучший футболист России прошлого года в этом чемпионате в двух матчах против «Уфы» забил ноль мячей и отдал ноль результативных передач. Да, Ларссон и Понсе против «Краснодара» не впечатлили, но дергались, поэтому на антисборную швед и аргентинец не наработали. А Дзюбе дали полную свободу действий, но подвел. Во-первых, сама «Уфа» разрешила атаковать — 80 % игрового времени с мячом был чемпион. Во-вторых, Семак, ведь Артем вышел на острие. В-третьих, ему на выбор выдали шесть разных напарников по ходу матча, и всех, кроме Малкома, давно знает. На выходе у Дзюбы было четыре удара – все слабые.  

Иван Игнатьев («Рубин»)

Это не просто плохой футбол, а ужасный. Игнатьев провел против «Крыльев Советов» целый матч. И хотя его команда отрезок второго тайма играла в меньшинстве, это не оправдывает Ивана. У человека нулевая активность – 9 передач за полный матч, ни одного паса под удары, ни одного выстрела в сторону ворот. Это форвард за семь миллионов евро? Понятно было, что Иван «сырой». Не исключено, что в 19 лет поймал «звезду» — иначе никто бы его из «Краснодара» не отпустил, но ведь профессионал, не любитель. Пора просыпаться! 

Главный тренер

Леонид Слуцкий («Рубин»)

Сохраняет место в антисборной. Ганчаренко и Овчинникова спасает то, что ЦСКА дрался, играя вдевятером. Тедеско – равность матча против «Краснодара». Парфенов не провалился, Семак привычно недоработал, но не уступил. А вот «Рубин» в футбол играет сейчас хуже всех в РПЛ. Попович забил им после хорошей диагонали и выхода один на один с вратарем, а в атаке казанцы окончательно испортили о себе впечатление. И удаление у «Рубина» глупое – тренер должен объяснять, как играть с желтой карточкой, и 10 на 10 не отыгрались. 

Казанцы рвутся в зону вылета, куда их пока не пустил «Ахмат». Кстати, в матче этой команды против «Локомотива» чудил рефери Левников – тоже антигерой тура. Сначала долго смотрел на повторе на чистую игру рукой с движением к мячу, а не от него, и не поставил пенальти – счет мог стать 2:0. А потом удалил Кверквелию за игру рукой рикошетом от его же ноги. По новым правилам стоило проверить, шла ли речь о явном лишении гола – Гильерме мог отбить мяч вместо защитника, и не шел ли круглый выше ворот после столкновения с ногой грузина? Во втором случае речь о желтой, не красной – как минимум. 

К слову, поднимать руку выше плеча в прыжке за мячом ногой можно – в правилах прописано это исключение. Левников притянул за уши парочку решений, но Гильерме взял пенальти и не позволил «Ахмату» обойти «Рубин». Слуцкому от этого не легче, ведь он вместе с футболистами «Рубина», ЦСКА, «Спартака» и «Зенита» — в числе антигероев тура. 

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Все комментарии
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
сегодня в 01:59
А не пора ли отправлять Слуцкого снова в Европу? Рубин ошибся ,пригласив вместо тренера массовика-затейника.
Дима Головашич
Дима Головашич ответил makkie
вчера в 23:10
Да уж, Тиль сильно разочаровывает. Выходит на поле - и ошибка за ошибкой, обрез за обрезом... бегает, прессингует - а толку мало. Скорее всего банально не подходит под нынешнюю схему. Зря вчера Рому убрали из центра на фланг, а Гууса поставили
Бакаев играл ещё хуже.
Дима Головашич
Дима Головашич
вчера в 23:09
А где Бакаев? Худший игрок матча.
blitz
blitz ответил gwynb1eidd
вчера в 20:27, ред.
Акинфеев тащил, даже этот балаган устроенный питеским судьишкой мог не дать 3-х очков Ростову, если бы не Федя 3-й пенальти подряд не забивающий...
Отскочил Ростов играя в большинстве на два игрока. Пускай спасибо скажут Чалову.
А то совсем бы опозорились на всю страну.
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 20:19
Чего это Осипенко выделил автор из Ростова?
Не всё смотрел, но тот же змс наделал ошибок больше
BenderBender
BenderBender ответил gwynb1eidd
вчера в 18:32
Ростов тоже не забил один пеналь.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответил BenderBender
вчера в 17:29
Мало коней. Чалова явно не хватает. Слу-слу тоже как коня посчитаем. И игаря, конечно.
Акинфеев тащил, даже этот балаган устроенный питеским судьишкой мог не дать 3-х очков Ростову, если бы не Федя 3-й пенальти подряд не забивающий...
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил BenderBender
вчера в 17:04
Мало коней. Чалова явно не хватает. Слу-слу тоже как коня посчитаем. И игаря, конечно.
Игорь был неплох, а вот Чалова действительно не хватает
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 16:44
Из Зенита тупо по беспределу рандомных игроков потыкали. Что за клоунада? Дзюба старался, Малком тоже. Где Азмун и Ерохин, которые в сумме запороли больше моментов, чем создалось в матче Крылья Советов Рубин
Faustello
Faustello ответил 25процентный клоун
вчера в 16:40
Лапочкин еще, забыли, вытянул быков
Уха ха, Лампочкин звезда Спама, даже под угрозами репрессий от нового судейского босса от двух пеналей вас спрятал, не смеши )))
mars6791
mars6791
вчера в 15:26
Рубин ошибся конечно со Слуцким, а далее производные этой ошибки. Понятно что мало времени, но и было ясно что нужен кризисный тренер , у Слуцкого пока не очень. Во первых он давно не был в РПЛ , не имеет своего набора игроков, или представления кто нужен, во вторых набирает игроков на вырост, когда спасаться нужно сейчас - по другому тренер витает в облаках, и разбивается об реальных соперников.
Absinthe3
Absinthe3
вчера в 13:53
Согласен на 100% по Осипенко, Визеу, Ахметову, Дзюбе, Игнатьеву и Слуцкому. Я бы сюда добавил нашего Саплинова. Чудил.
Kuvan
Kuvan
вчера в 13:28
Cgfhnfr d gjkyyjv cjcn=================================
































Спартак возродившийся.
kastites
kastites
вчера в 13:26
Игроки ЗЕНИТА причем ? Неудачники кто проиграли....
RussianMango
RussianMango
вчера в 13:18
А где же питерские оппоненты, которые грозились всех рвать с Кокориным и Малкомом? Один в Сочи на курорте, а Малком, это что то...обыкновенное чудо.
sir_Alex
sir_Alex ответил Байкал-38.
вчера в 12:50
Малком это просто посмешище, дорогое посмешище, очень дорогое посмешище нашего чемпионата!!!
Нашего очень смешного чемпионата!
blitz
blitz
вчера в 12:46
Мало свиней, с 10 места должно быть больше.
blitz
blitz ответил Никита Бычков
вчера в 12:45
Конечно мало вместо карпова должен быть кутепов
Должн быть не только Кутепов, а и Зобнин.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил zenit_forever2014
вчера в 12:35
Поддерживаю
neukomm
neukomm
вчера в 12:22
Тяжело видеть мучения ЦСКА в обороне. Один толковый ОПОРНИК решил бы наверное 80 процентов проблем.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 12:10
Вся РПЛ - антисборная.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:45
Лапочкин еще, забыли, вытянул быков
plusnindimon
plusnindimon
вчера в 11:38, ред.
Спартак проиграл и только один игрок в антисборной, странно как то.
Никита Бычков
Никита Бычков ответил Байкал-38
вчера в 11:28
Более странно, что всего одна свинья Тиль в антисборной. Ларссону с Бакаевым самое место.
Конечно мало вместо карпова должен быть кутепов
Байкал-38
Байкал-38 ответил LOpp
вчера в 11:21
маловато зенитовцев
Более странно, что всего одна свинья Тиль в антисборной.
Ларссону с Бакаевым самое место.
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 11:19
Как тут интересно оправдывают Безбородова
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 11:18
Малком это просто посмешище, дорогое посмешище, очень дорогое посмешище нашего чемпионата!!!
Старый Фриц
Старый Фриц
вчера в 11:16
Чалов вместо Дзюбы.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 11:14
Для меня именно Чалов. Артём не забил, но у чувака травма была...А тут пенальти и ты спасаешь свой клуб, свою команду....реально могла быть ничья.
BenderBender
BenderBender ответил Ярославъ Ивановъ
вчера в 11:05
Просто в дерево никто мячом не попал под правильным углом, вот зюба и не забил.
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