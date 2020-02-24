Символическая сборная «Челси» всех времен

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вчера, 22:00

Пока молодежь Лэмпарда готовится к плей-офф ЛЧ , «Соккер.ру» напоминает о победителях предыдущих великих сражений.

Вратарь

Петр Чех (Чехия)

Рекордсмен АПЛ по количеству «сухих» матчей ушел в «Арсенал» после того, как Куртуа вытеснил его из основы, но не потерял авторитет среди «аристократов», вернулся на пост технического директора. Питер Бонетти – тоже легенда «Челси», обладатель серии кубков – в том числе Кубка УЕФА , но Чех – вратарь еще более высокого уровня. В «Челси» Петр четырежды покорил АПЛ , взял ЛЧ и ЛЕ и собрал 15 трофеев. Невероятно крутой голкипер, один из лучших в своем поколении.

Защитники

Стив Кларк (Шотландия)

Аспиликуэта – классный универсал, Петреску был крут, но не играл за «Челси» 11 лет, как Стив. И в эру Абрамовича правые защитники менялись часто. Даже центральный бек Иванович на фланге набегался, но разместиться в иерархии легенд «Челси» выше шотландца, конечно же, не смог. Кларк выходил в центре и на фланге, брал кубки в девяностых, а главный трофей получил в последней игре за «Челси» - сыграл в центре защиты в финале Кубка Обладателей Кубков 1998-го против «Штутгарта» Лева.

Джон Терри (Англия)

Только у Харриса и Бонетти больше матчей за «Челси», чем у Терри. Джон сыграл 703 поединка, провел 19 сезонов, стал капитаном команды на долгие годы. Вместе с «Челси» собрал 17 трофеев, в том числе пять раз выиграл АПЛ , взял 5 побед в старейшем из действующих кубков – Англии, выиграл Лигу чемпионов и победил в Лиге Европы. Игру Терри описывать не имеет смысла, ведь только самые юные не застали его лучшие времена. Был мощным защитником, хитрым, ловким и результативным – 67 голов за «Челси».

Рон Харрис (Англия)

Три раза вылетал с «Челси» во вторую лигу, зато отдал клубу почти двадцать лет как футболист. Вершиной стала победа в 1971 году в Кубке обладателей Кубков. Встретили «Реал», испанская команда не была такой сильной, как в 50-х и 60-х, но и «Челси» не являлся примером вечного фаворита. Харрис как капитан стал частью ничьей 1:1, а потом и переигровки – англичане победили 2:1. Рон – пример «локальной легенды», ведь жесткий боец так ни разу не сыграл за первую сборную Англии. Десайи и Карвалью, конечно, как мастера выше будут, но собираем легенд «Челси», и Харрис без вариантов в первом ряду.

Эшли Коул (Англия)

Хотелось отметить Грэма Ле Со. У него шикарная статистика в АПЛ , ведь левый защитник и голы забивал время от времени, и ассистов за карьеру в турнире отдал больше, чем Эшли, сыграв меньше матчей. Вот только общий класс Коула не обсуждается, пускай как персона Ле Со куда симпатичнее – Грэм умнее и не такой скандальный, как коллега по амплуа. Но о чем тут спорить, если сам Ле Со называл Эшли более сильным игроком? Коул был еще круче, чем другая легенда «Челси».

Полузащитники

Клод Макелеле (Франция)

Однажды Клод подошел к Роналдиньо и сказал, что если бразилец обыграет его финтом из футбольного симулятора, то отправится в больницу. И Зубастик его услышал. Молодой Моуриньо идеально описал важность Макелеле для истории «Челси»: «Недостающая деталь головоломки». Причем использовал слово, которое также можно перевести, как «машинная пила». Пусть не было прямо аналогии с бензопилой, «Челси» пилил соперников кровожадно. Жаль, конечно, что Уайзу места не нашлось, и Канте пока ждет в очереди, но Макелеле вправду ключевая фигура в истории клуба. После его прихода лондонцы стали командой-чемпионом. Шесть трофеев собрал и влюбил «Челси» в таких игроков, как сам, как Эссьен, Матич или Канте.

Фрэнк Лэмпард (Англия)

Лучший бомбардир в истории «Челси» - 211 голов. Хавбек побил рекорд Бобби Тэмблинга, что держался с 1970 года, когда Фрэнка и на свете не было. Когда-то один из учителей будущего полузащитника сказал сыну футболиста, что тот никогда не станет профессионалом. Фрэнк запомнил тот укол и прислал педагогу билет на свой первый матч в карьере. Лэмпард перешел в «Челси» из «Вест Хэма», провел в клубе 13 лет, выиграл 13 трофеев, а чем сейчас занимается – знаете. Думает, как же навредить «Баварии» Флика после победы над Моуриньо?

Эден Азар (Бельгия)

С 1967 года фанаты «Челси» каждый год исправно выбирают лучшего игрока. Лэмпард стал первым в истории, кто выиграл приз трижды, но Азар – единственным, у кого четыре таких награды. Бельгиец, к сожалению для него, вместе с «Челси» не выигрывал Лигу чемпионов, но дважды праздновал победы в Лиге Европы. Еще взял Кубок Англии, Кубок Лиги и дважды выигрывал АПЛ . Каждый раз не обходилось без прямого персонального участия техничного плеймейкера. Если Роббен недолго выступал за «Челси», быстро ушел в «Реал», то у Эдена 110 голов за клуб (9-е место в истории) и 92 голевые передачи за 7 сезонов. Легенда лондонцев!

Джанфранко Дзола (Италия)

Ключевой человек, благодаря которому во всем мире и появились фанаты «Челси» за пределами Англии еще до прихода Абрамовича. Дзола был чемпионом Италии в составе «Наполи» в 1990 году, в «Челси» попал уже опытным мастером – плеймейкером и форвардом. Успешно покорил АПЛ , хотя его команда была кубковой, а не выигрывала чемпионат. Дзолу можно назвать Джеррардом своего клуба и времени – выиграл финал Кубка Обладателей Кубков 1998 года, взял Суперкубок УЕФА того же года, обыграли сам «Реал», Кубок Англии дважды брал, но с победой в АПЛ не сложилось. Что не отменяет статус Дзолы как одного из главных любимчиков фанатов «аристократов».

Нападающие

Питер Осгуд (Англия)

Именно Осгуд забивал «Реалу» в упомянутых выше финалах Кубка Обладателей Кубков. Да, у Тэмблинга, Диксона и даже Роя Бентли больше голов за «Челси». И Джимми Гривз за пару лет поставил планку на высоту в 132 мяча, тогда как Осгуд забил 150 раз за девять полноценных сезонов и еще парочку огрызков, когда не был в основе. Но именно Питер – особенный человек для фанатов «Челси». Важно не только то, сколько забил, но и как забивал и когда. Сначала помог взять внутренний кубок, что отправился в КОК, а затем не только вывел в финал, но и помог взять международный трофей.

Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)

Извините, различные легенды лондонцев двадцатого века, но не включить Дрогба в основу было бы преступлением. Хотя бы потому, что Дидье играл на самом высоком уровне и побеждал, невзирая на то, что в 26 лет был нападающим, который имел за плечами один сильный и не выдающийся сезон. Но Моуриньо разглядел в нем больше, чем просто успешного снайпера – во многих сезонах как раз результативность у Дидье была средней, сочинял 13-16 мячей, а вождя. Дрогба был лидером атаки и бойцом. Дрогба за «Челси» землю грыз, завоевал 14 трофеев и был готов даже в защите играть, если нужно.

Главный тренер

Жозе Моуриньо (Португалия)

Плохо, конечно, что Жозе больше не считает матчи на «Стэмфорд Бридж» против «Челси» особенными – так сказал накануне свежего дерби. Однако скорее Моуриньо делает то, что хорошо умеет – уходит от прямого ответа на вопрос, чем отзывается о бывшем стадионе правдиво. «Челси» не был для него таким простым местом работы, как стал «Интер» - быстро навел порядок, добился феноменального успеха и вовремя ушел, поэтому провожали со слезами на глазах. С лондонцами отношения сложнее, но Моуриньо затащил «Челси» на вершину в АПЛ имени Фергюсона и Венгера.