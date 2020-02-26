Символическая сборная «Реала» всех времен

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сегодня, 20:31

До матча «Реала» и «Манчестер Сити» осталась пара часов, и «Соккер.ру» предлагает провести это время в спорах о лучших игроках в истории «Королевского клуба».

Вратарь

Икер Касильяс (Испания)

Чуть ли не самый простой выбор в этой команде. Воспитанник «Реала» на полтора десятилетия стал вратарем №1 в клубе и сборной, выиграв со «сливочными» два десятка трофеев, в том числе пять чемпионских званий и три Лиги чемпионов, причем «Десиму» завоевал в качестве капитана. Икер — легенда «Мадрида», несмотря на трудности, которые ему пришлось пережить перед уходом в «Порту». Добавляет шарма тот факт, что Касильяс — один из лучших вратарей начала XXI века, да и помимо побед с «Реалом» у него есть титулы чемпиона мира и чемпиона Европы.

Альтернативный вратарь: Хуанито Алонсо.

Защитники

Серхио Рамос (Испания)

А вот дальше все не так просто. Конечно, Серхио Рамос сейчас — центральный защитник, а вы можете вспомнить Чендо, Сальгадо и Карвахаля, которые достойно закрыли бы эту позицию. Все так, но тогда в центре обороны не останется места для Санчиса или Йерро, а их я обделить никак не могу. Поэтому действующий капитан «Мадрида» вспомнит молодость и сыграет справа. Справишься, Серхио?

Мануэль Санчис младший (Испания)

Мануэль Санчис Мартинес провел больше 200 матчей за «Реал» во второй половине 60-х, выиграл четыре чемпионства и Кубок чемпионов, но его сын Мануэль Санчис Онтюэло пошел гораздо дальше: 18 сезонов в составе «Реала» и 711 матчей (третье место после Рауля и Касильяса), восемь чемпионских титулов, два Кубка чемпионов, два Кубка УЕФА и еще куча трофеев. Один из знаковых футболистов в истории «Королевского клуба».

Фернандо Йерро (Испания)

В отличие от Санчиса Йерро не плоть от плоти «сливочный»: начинал карьеру в «Вальядолиде», да и после 14 лет на «Сантьяго Бернабеу» встречал закат карьеры в Катаре и Англии. Фернандо проявил свой универсализм, действуя в центре полузащиты и в центре обороны, а еще он довольно много забивал, нередко — важные мячи. 127 голов 601 матче — прекрасные цифры для футболиста, который играл сначала в опорной зоне, а потом в обороне. Связка Йерро с Маноло Санчисом по сей день признается лучшей парой центрбеков в истории «Реала», и мы решили не разбивать это магическое звено в символической сборной. Рамосу с Вараном есть к чему стремиться.

Роберто Карлос (Бразилия)

Конечно, все мы были под впечатлением от игры Марсело в его лучшие сезоны, но бразилец не перекрыл восторга, который дарил его соотечественник и предшественник на левом фланге обороны «Реала» - неподражаемый Роберто Карлос с блестящей лысиной и бронебойным ударом с левой ноги. 69 голов в 527 матчах, три победы в Лиге чемпионов и четыре чемпионских титула за 11 лет — Роберто Карлос опередил в конкурентной борьбе за позицию левого защитника не только ловкого Марсело, но и отдавшего всю жизнь «Реалу» Хосе Антонио Камачо.

Альтернативные защитники: Чендо, Хосе Сантамария, Иван Эльгера, Марсело.

Полузащитники

Пирри (Испания)

Хосе Мартинес Санчес более известный как Пирри выиграл с «Реалом» невероятные 10 чемпионских званий за 16 сезонов. Посчастливилось ему прикоснуться и к Кубку чемпионов в 1966-м. За свою долгую карьеру в «Реале» Пирри поиграл во всех линиях, кроме вратарской. Помимо блестящей статистики (559 матчей, 173 гола) Пирри наравне с Хуанито является олицетворением командного духа. В финале Кубка обладателей Кубков 1970/71 Хосе Мартинес играл с рукой на перевязи, а четыре года спустя помог «Реалу» завоевать Кубок Короля, выйдя на решающий матч с поломанной челюстью.

Лука Модрич (Хорватия)

Модрич пришел в «Реал» уже сформировавшимся футболистом, ему было 26 лет, и поначалу хорвата даже назвали худшим трансфером года в Испании. Но Лука с помощью веры в свои силы и трудолюбия сумел провернуть колесо судьбы, да так, что сейчас мы вправе считать его одним из важнейших игроков в истории клуба. Модрич выиграл со «сливочными» 16 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов, причем «Десима» состоялась при его непосредственном участии: помните, кто навесил на голову Рамосу на 90+3 минуте финала с «Атлетико»?

Зинедин Зидан (Франция)

Пусть не так много матчей провел за «Реал» в качестве футболиста и не так много трофеев завоевал, но Зизу творил волшебство, а такое запоминается. Как запомнился его победный гол в финале Лиги чемпионов 2001/02 в ворота «Байера», забитый росчерком циркуля. Зидан — очень важный персонаж в истории мадридского суперклуба, а в XXI веке с учетом тренерских достижений он и вовсе №1.

Альтернативные полузащитники: Хаби Алонсо, Тони Кроос, Мичел.

Нападающие

Альфредо Ди Стефано (Аргентина)

Если Сантьяго Бернабеу — отец «Реала», то Альфредо Ди Стефано — крестный отец. Возможно, без участия «Белокурой стрелы» этот клуб не стал бы таким великим, каким мы его видим сейчас. Альфредо приложил ногу к восьми чемпионским титулам и пяти победам в Кубке чемпионов. Больше сорока лет, пока не пришел сначала Рауль, а потом Криштиану Роналду, удерживал лидерство по голам за «сливочных». По сей день уступает только этим двум с 307-ю забитыми мячами в белоснежной футболке.

Криштиану Роналду (Португалия)

Девяти сезонов в Мадриде хватило одному из двух величайших футболистов современности, чтобы порушить все каноны великого клуба. Роналду принес «Реал» полтора десятка трофеев, в том числе четырежды покорял Лигу чемпионов, он забил за «Королевский клуб» 450 голов в 438 матчах, что делает его самым результативным футболистом, когда-либо игравшим за «Реал».

Рауль (Испания)

Пришлось оставить за бортом символической сборной Ференца Пушкаша и выигравшего шесть Кубков чемпионов Франциско Хенто, но вычеркнуть Рауля рука не поднялась. Гонсалес — икона целой эпохи. Рауль завоевал все мыслимые награды с «Реалом», побил рекорд Альфредо Ди Стефано по голам (позже его опередил Роналду), семь лет носил капитанскую повязку, а еще является лидером по количеству матчей за «Королевский клуб» - 741 встреча. Да что там, иногда этот парень был настолько хорош, что болельщики и комментаторы «переименовывали» клуб в «Рауль Мадрид».

Альтернативные нападающие: Франциско Хенто, Ференц Пушкаш, Карлос Сантильяна.

Тренер

Мигель Муньос (Испания)

Нельзя не отметить господина Муньоса, который сначала в качестве футболиста завоевал 11 трофеев с мадридским «Реалом», а потом добавил в свою коллекцию еще 15 титулов в роли главного тренера, в том числе 9 раз выигрывал чемпионат Испании. Кроме Муньоса, еще только один тренер выиграл с «Королевским клубом» Ла Лигу больше двух раз — Лео Бенхаккер. Трижды.

Альтернативные тренеры: Висенте Дель Боске и Зинедин Зидан.