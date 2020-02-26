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Символическая сборная «Реала» всех времен

сегодня, 20:31
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник
Модрич Лука
Модрич Лука
Полузащитник

До матча «Реала» и «Манчестер Сити» осталась пара часов, и «Соккер.ру» предлагает провести это время в спорах о лучших игроках в истории «Королевского клуба».

Вратарь

Икер Касильяс (Испания)

Чуть ли не самый простой выбор в этой команде. Воспитанник «Реала» на полтора десятилетия стал вратарем №1 в клубе и сборной, выиграв со «сливочными» два десятка трофеев, в том числе пять чемпионских званий и три Лиги чемпионов, причем «Десиму» завоевал в качестве капитана. Икер — легенда «Мадрида», несмотря на трудности, которые ему пришлось пережить перед уходом в «Порту». Добавляет шарма тот факт, что Касильяс — один из лучших вратарей начала XXI века, да и помимо побед с «Реалом» у него есть титулы чемпиона мира и чемпиона Европы.

Альтернативный вратарь: Хуанито Алонсо.

Защитники

Серхио Рамос (Испания)

А вот дальше все не так просто. Конечно, Серхио Рамос сейчас — центральный защитник, а вы можете вспомнить Чендо, Сальгадо и Карвахаля, которые достойно закрыли бы эту позицию. Все так, но тогда в центре обороны не останется места для Санчиса или Йерро, а их я обделить никак не могу. Поэтому действующий капитан «Мадрида» вспомнит молодость и сыграет справа. Справишься, Серхио?

Мануэль Санчис младший (Испания)

Мануэль Санчис Мартинес провел больше 200 матчей за «Реал» во второй половине 60-х, выиграл четыре чемпионства и Кубок чемпионов, но его сын Мануэль Санчис Онтюэло пошел гораздо дальше: 18 сезонов в составе «Реала» и 711 матчей (третье место после Рауля и Касильяса), восемь чемпионских титулов, два Кубка чемпионов, два Кубка УЕФА и еще куча трофеев. Один из знаковых футболистов в истории «Королевского клуба».

Фернандо Йерро (Испания)

В отличие от Санчиса Йерро не плоть от плоти «сливочный»: начинал карьеру в «Вальядолиде», да и после 14 лет на «Сантьяго Бернабеу» встречал закат карьеры в Катаре и Англии. Фернандо проявил свой универсализм, действуя в центре полузащиты и в центре обороны, а еще он довольно много забивал, нередко — важные мячи. 127 голов 601 матче — прекрасные цифры для футболиста, который играл сначала в опорной зоне, а потом в обороне. Связка Йерро с Маноло Санчисом по сей день признается лучшей парой центрбеков в истории «Реала», и мы решили не разбивать это магическое звено в символической сборной. Рамосу с Вараном есть к чему стремиться.

Роберто Карлос (Бразилия)

Конечно, все мы были под впечатлением от игры Марсело в его лучшие сезоны, но бразилец не перекрыл восторга, который дарил его соотечественник и предшественник на левом фланге обороны «Реала» - неподражаемый Роберто Карлос с блестящей лысиной и бронебойным ударом с левой ноги. 69 голов в 527 матчах, три победы в Лиге чемпионов и четыре чемпионских титула за 11 лет — Роберто Карлос опередил в конкурентной борьбе за позицию левого защитника не только ловкого Марсело, но и отдавшего всю жизнь «Реалу» Хосе Антонио Камачо.

Альтернативные защитники: Чендо, Хосе Сантамария, Иван Эльгера, Марсело.

Полузащитники

Пирри (Испания)

Хосе Мартинес Санчес более известный как Пирри выиграл с «Реалом» невероятные 10 чемпионских званий за 16 сезонов. Посчастливилось ему прикоснуться и к Кубку чемпионов в 1966-м. За свою долгую карьеру в «Реале» Пирри поиграл во всех линиях, кроме вратарской. Помимо блестящей статистики (559 матчей, 173 гола) Пирри наравне с Хуанито является олицетворением командного духа. В финале Кубка обладателей Кубков 1970/71 Хосе Мартинес играл с рукой на перевязи, а четыре года спустя помог «Реалу» завоевать Кубок Короля, выйдя на решающий матч с поломанной челюстью.

Лука Модрич (Хорватия)

Модрич пришел в «Реал» уже сформировавшимся футболистом, ему было 26 лет, и поначалу хорвата даже назвали худшим трансфером года в Испании. Но Лука с помощью веры в свои силы и трудолюбия сумел провернуть колесо судьбы, да так, что сейчас мы вправе считать его одним из важнейших игроков в истории клуба. Модрич выиграл со «сливочными» 16 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов, причем «Десима» состоялась при его непосредственном участии: помните, кто навесил на голову Рамосу на 90+3 минуте финала с «Атлетико»?

Зинедин Зидан (Франция)

Пусть не так много матчей провел за «Реал» в качестве футболиста и не так много трофеев завоевал, но Зизу творил волшебство, а такое запоминается. Как запомнился его победный гол в финале Лиги чемпионов 2001/02 в ворота «Байера», забитый росчерком циркуля. Зидан — очень важный персонаж в истории мадридского суперклуба, а в XXI веке с учетом тренерских достижений он и вовсе №1.

Альтернативные полузащитники: Хаби Алонсо, Тони Кроос, Мичел.

Нападающие

Альфредо Ди Стефано (Аргентина)

Если Сантьяго Бернабеу — отец «Реала», то Альфредо Ди Стефано — крестный отец. Возможно, без участия «Белокурой стрелы» этот клуб не стал бы таким великим, каким мы его видим сейчас. Альфредо приложил ногу к восьми чемпионским титулам и пяти победам в Кубке чемпионов. Больше сорока лет, пока не пришел сначала Рауль, а потом Криштиану Роналду, удерживал лидерство по голам за «сливочных». По сей день уступает только этим двум с 307-ю забитыми мячами в белоснежной футболке.

Криштиану Роналду (Португалия)

Девяти сезонов в Мадриде хватило одному из двух величайших футболистов современности, чтобы порушить все каноны великого клуба. Роналду принес «Реал» полтора десятка трофеев, в том числе четырежды покорял Лигу чемпионов, он забил за «Королевский клуб» 450 голов в 438 матчах, что делает его самым результативным футболистом, когда-либо игравшим за «Реал».

Рауль (Испания)

Пришлось оставить за бортом символической сборной Ференца Пушкаша и выигравшего шесть Кубков чемпионов Франциско Хенто, но вычеркнуть Рауля рука не поднялась. Гонсалес — икона целой эпохи. Рауль завоевал все мыслимые награды с «Реалом», побил рекорд Альфредо Ди Стефано по голам (позже его опередил Роналду), семь лет носил капитанскую повязку, а еще является лидером по количеству матчей за «Королевский клуб» - 741 встреча. Да что там, иногда этот парень был настолько хорош, что болельщики и комментаторы «переименовывали» клуб в «Рауль Мадрид».

Альтернативные нападающие: Франциско Хенто, Ференц Пушкаш, Карлос Сантильяна.

Тренер

Мигель Муньос (Испания)

Нельзя не отметить господина Муньоса, который сначала в качестве футболиста завоевал 11 трофеев с мадридским «Реалом», а потом добавил в свою коллекцию еще 15 титулов в роли главного тренера, в том числе 9 раз выигрывал чемпионат Испании. Кроме Муньоса, еще только один тренер выиграл с «Королевским клубом» Ла Лигу больше двух раз — Лео Бенхаккер. Трижды.

Альтернативные тренеры: Висенте Дель Боске и Зинедин Зидан.

Символическая сборная «Реала» всех времен

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Все комментарии
Roman73
Roman73 ответил Ruslan3132
сегодня в 21:48
почему то всегда не нравился Фигу...не знаю...
Играл красиво , король финтов.
В том финале, когда талантливая Португалия проиграла грекам, Фигу был уже на пределе формы, возраст .
Он сделал всё , чтобы отыграться , прочертил геометрически точнейшую комбинацию, рикошет от ноги защитника ,мяч ушёл на 20 см в сторону и Фигу не стал чемпионом. А так самый талантливый из португалов.
League1
League1 ответил DXTK
сегодня в 21:43
обиженным был роналду, когда Месси вручали 6 ЗМ, ну как и все поклоники плаксивого португальского нарциса. или ему опять в глаз соринка попала???!!!!
Гномяра ревун ещё тот, не фанату гномяры про плакс рассуждать. Шестой мяч, говоришь? позорище! Чем получать такую липу, лучше совсем не родится.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Roman73
сегодня в 21:43
Я уже предлагал публиковать символические сборные до 70 ого года условно до эпохи массового телевидения и за последние 50 лет. Вспомню тех кого помню. Йерро -авторитетный капитан, стабильный защитник. Мичелл , диспетчер, технарь, голова. испанский Кипиани ( Лаудруп и Фигу тож, беженцы из Каталонии ) Уго Санчес , он ввёл моду праздновать голы кульбитами. А праздновать было что. Эмиллио Буатрагеньо, ястреб , вспомним его покер в ворота датского дигнамита в году так 86 ом. Зидан, Рауль, Роберто Карлос , само собой. Морьентес, мне кажется Морьентес кое-что значил для Реала. Миятович, забивший гол в финале в первом нынешней эпохи.
почему то всегда не нравился Фигу...не знаю...
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 21:41
Можно вспомнить еще Генто(12ЛЛ, 6ЛЧ), Камачо (9ЛЛ), Мигель Анхель(8ЛЛ)...Рамос и Марсело по 21 титулов в футболке Реала...Бензема 18титулов, Варан 17. Пушкаш
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 21:34
Интересно а чо не нашлось место для Пушкаша?один из лучших игроков Реала за всю историю клуба.автор ты точно фанат Реала?
DXTK
DXTK ответил League1
сегодня в 21:33
На первый взгляд кажется, что этот состав рвал бы всех на куски. Жаль, что в одном времени их не соединить.
обиженным был роналду, когда Месси вручали 6 ЗМ, ну как и все поклоники плаксивого португальского нарциса.

или ему опять в глаз соринка попала???!!!!
Roman73
Roman73
сегодня в 21:22
Я уже предлагал публиковать символические сборные до 70 ого года условно до эпохи массового телевидения и за последние 50 лет.
Вспомню тех кого помню.
Йерро -авторитетный капитан, стабильный защитник.
Мичелл , диспетчер, технарь, голова. испанский Кипиани
( Лаудруп и Фигу тож, беженцы из Каталонии )
Уго Санчес , он ввёл моду праздновать голы кульбитами.
А праздновать было что.
Эмиллио Буатрагеньо, ястреб , вспомним его покер в ворота датского дигнамита в году так 86 ом.
Зидан, Рауль, Роберто Карлос , само собой.
Морьентес, мне кажется Морьентес кое-что значил для Реала.
Миятович, забивший гол в финале в первом нынешней эпохи.
NOVA
NOVA
сегодня в 21:22
почти самый Лучший состав Мира на все времена!!! только вот надо разделять: на легенды, которые уже не играют и играющие игроки отдельно!!
League1
League1 ответил DXTK
сегодня в 21:15
еслибы Пеналду играл бы в одно время с пушкашем ди стефано и Раулем португальский симулянт бы скамейку полировал бы, так как ему просто место не нашлось бы в Атаке......
    Я И Блан
    Я И Блан
    сегодня в 21:03
    Йерро был так себе защитник, что на уровне клуба, что в сборной. Получше то никого нет в истории клуба?
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    сегодня в 21:01
    Пушкаша и КР местами поменять! ОднознАчно!!!
    DXTK
    DXTK ответил League1
    сегодня в 20:59
    На первый взгляд кажется, что этот состав рвал бы всех на куски. Жаль, что в одном времени их не соединить.
    еслибы Пеналду играл бы в одно время с пушкашем ди стефано и Раулем португальский симулянт бы скамейку полировал бы, так как ему просто место не нашлось бы в Атаке......
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 20:53
    Если брать этот состав

    Касильяс - Калос, Йерро,Санчис, Рамос - Пирри, Зидан (вместо Модрича) поставить Роналду,- и супер три в атаке - Пушкаш, Рауль, Ди Стефано
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил unoejk
    сегодня в 20:46
    Поправил. Если акк для троллинга, его нет смысла переименовывать: лучше сразу убирать.
    Спасибо. Редко с тобой соглашаюсь, но это такой случай.)
    unoejk
    unoejk ответил Князь с офтопа меломана
    сегодня в 20:44
    Вот ещё один - https://www.soccer.ru/users/nepobedimyy-knyaz В перманент можно не кидать, человек ведь так и надорвётся.) Только никнейм ему снесите, не хочу, что бы он от моего имени писал, а пользователи велись на провокацию. Просто убирайте слово "Князь" в его никах.
    Поправил. Если акк для троллинга, его нет смысла переименовывать: лучше сразу убирать.
    Леха Малышев
    Леха Малышев
    сегодня в 20:41
    Где Каземиро?!
    League1
    League1
    сегодня в 20:36
    На первый взгляд кажется, что этот состав рвал бы всех на куски. Жаль, что в одном времени их не соединить.
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