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Символическая сборная 20-го тура. Герои дерби и Супермарио

сегодня, 16:56
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник
Кутепов Илья
Кутепов Илья
Защитник

«Соккер.ру» рад, что российский чемпионат вернулся – можно похвалить героев футбольных выходных.

Вратарь

Михаил Левашов («Арсенал»)

Сначала несколько комплиментов еще одному голкиперу-герою выходных – Фролову. Евгений отразил пенальти сразу после того, как «Крылья Советов» остались в меньшинстве. Даже перед ответным мячом сыграл как человек, который заслужил похвалу. Но Левашов в Сочи работал еще чаще, и его действия были не хуже. Кокорин разок пробил Михаила – не с первой попытки, однако потом вратарь потащил удары и Александра, и остальных. Семь сэйвов Левашова обеспечили «Арсеналу» возможность не проиграть, а ошибка соперника открыла путь к победе.

Защитники

Марио Фернандес (ЦСКА) – спаситель тура

У Фернандеса за семь сезонов до этого всего два гола в РПЛ, а сейчас уже три. ЦСКА нуждается в таких подвигах. Марио был лучшим в команде, которая по ударам превзошла соперника 20:8, а по точным выстрелам – 6:1. Латераль невероятно точно играл в пас, создал три момента, нанес три удара, не замечал на своем фланге сразу двух соперников. Фернандес спас ЦСКА на девяносто первой минуте матча, ведь его красивый гол в стиле Зико лишил «Урал» двух пунктов и добавил «армейцам» один. Заслужил статус героя действиями на протяжении матча.

Илья Кутепов («Спартак»)

Жиго и Джикию хвалят чаще, но Кутепов тоже сыграл неплохо. Н'Жи несколько раз оказывался на ударных позициях, даже в штрафной «Спартака», и Комличенко имел шанс забить первый мяч за «Динамо», но у Максименко всего 1 сэйв за весь матч, а на табло счет 0:2. Центральные защитники «Спартака» в туре, где только 6 из 10 клубов не пропускали, причем в четырех случаях речь о двух нулевых ничьих, не допустили ни одной роковой ошибки. Кутепов снял верх – 4 победы на втором этаже, и в целом грамотно занимал позицию.

Адесойе Ойеволе («Тамбов»)

Атака «Рубина» с самым дорогим новичком зимы Игнатьевым провалилась против обороны «Тамбова». Шесть из 12 ударов команды Слуцкого – из-за штрафной площади, сразу 5 попыток заблокировали защитники. Шелия вступал в игру, но «Тамбов» поставил такую стену, что пройти ее казанцы не сумели. Хочется отметить всю тройку – Ойеволе, Грицаенко и Филина, но в сборную отбираем ключевую фигуру в линии. Аде в 37 лет трижды обыгрывал соперников, лишь 1 раз нарушил правила, совершил 4 перехвата, 2 раза вынес мяч от ворот и заблокировал 1 удар.

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Один из самых классных левых защитников лиги не подвел. Рамирес качественно сыграл против неудобной «Уфы». Никто не сомневался, что «Краснодар» сможет намного чаще владеть мячом, нанести больше ударов, доминировать. Но если бы не Рамирес, то не получилось погонять чужой правый фланг так активно, разгрузить Фернандеша для атаки. Впрочем, сам Кристиан тоже работал впереди – 60 точных передач, 2 обводки, 1 удар, 2 созданных момента.

Полузащитники

Роман Зобнин («Спартак»)

Когда Романа вернули в центр поля – стало лучше и веселее. Правый фланг его сковывал, а так Тедеско позволил Зобнину и сыграть в центре, и работать по правому флангу в атаке – продуктивно получалось. Полузащитник соединил разрушительные функции – тут Крал помог, и атакующие задачи. Когда бывший «динамовец» получил возможность огорчить Шунина, то не промахнулся. Второй гол улучшил положение «Спартака» и привел к победе.

Эрик Бикфалви («Урал»)

Делал, что мог – Эрик нанес три удара в сторону ворот Акинфеева, выигрывал верховые дуэли, вступал в борьбу, заработал желтую карточку. Понятно, что когда атакующий игрок выступает за команду, что отдает мяч, то не так часто вступает в игру, как его соперники. Но румынский полузащитник привычно выделялся у «Урала», команда Парфенова даже могла победить, ведь Эрик открыл счет голам в матче против ЦСКА на 72-й минуте. Бикфалви - козырь «Урала» в чемпионате и в кубковой борьбе.

Зелимхан Бакаев («Спартак») – плеймейкер тура

Даже если Бакаев пока не умеет стягивать всю игру на себя и быть центральной фигурой в «Спартаке» весь матч – например, отдал всего 17 точных передач, речь о человеке, который имеет голевое чутье. Разогнал важную быструю контратаку, где ему правильно ассистировал Соболев – Зелимхан забил важный гол. Потом откатил мяч Зобнину, так что получаем «гол плюс пас» от Бакаева. С 17 пасами создать 4 момента и забить единственным ударом за игру может только талантливый игрок. 

Хорен Байрамян («Ростов»)

По игре – один из самых тонких футболистов на выходных. Точная игра в пас, довольно активные действия с мячом – реже стягивал пасы на себя, чем Еременко, но создал два момента. Сделал все, чтобы «Ахмат» остался в меньшинстве. Потом арбитры отменили красную, но это не вина Байрамяна. Хорен, как и Шомуродов, выделялся у «Ростова» грамотностью. У атакующего полузащитника было два удара по воротам и несколько удачных обводок.

Георгий Мелкадзе («Тамбов»)

Мелкадзе не смог отличиться против «Рубина», но в футбол сыграл лучше, чем любой участник матча «Зенита» против «Локомотива», а это о многом говорит. Георгий действовал против Данченко, который был у «Рубина» в числе самых классных на поле, что не помешало игроку нанести 9 ударов по воротам, шикарно отработать по бровке и в штрафной. Не повезло забить, но с такой игрой голы будут. Мелкадзе – лидер «Тамбова», благодаря ему не идут в зоне вылета.

Нападающий

Евгений Луценко («Арсенал») – эффективность тура

Кокорин был неплох, но жестко мазал. Классно дополнил атаку «Спартака» Соболев, но в туре, где суммарно увидели 13 мячей, вряд ли стоит выделять двух нападающих. От Александра ждут голы, а Евгений их уже создает. В принципе, Луценко стал Дзюбой этого тура. Во-первых, постоянно вел борьбу на втором этаже – часто успешно. Во-вторых, чувствовал моменты, ведь забил в падении головой, а на последних секундах матча стал героем своей команды, как когда-то был у того же «Арсенала» Артем – Луценко не выключился из борьбы и сделал дубль после подарка защиты «Сочи». Два удара – два гола, эффективность – 100 %.

Главный тренер

Доменико Тедеско («Спартак»)

Пока его коллеги ссорились с арбитрами, хватались за голову после ошибок игроков, или недовольно бурчали, когда видели слабую игру подопечных, Тедеско скакал бровкой. И смотрел, как «Спартак» очень прилично играет против непростого «Динамо». Соседи не показали все, на что способны, чем облегчили задачу, но структурно команда Тедеско была хороша. Доменико за сборы поработал над своей любимой схемой, команда понимает игру в три центральных и в два форварда. Все оборонцы перед Максименко, Крал, Зобнин, Бакаев и Соболев провели хороший матч. И победа в дерби была нужна, ведь впереди кубковый бой против ЦСКА.

Символическая сборная 20-го тура. Герои дерби и Супермарио

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Все комментарии
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 22:48
Игроков Краснодара могло быть и побольше)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Армейская душа
сегодня в 21:57
Так Ларссен не был лучшим бомбардиром России. И не рвется в Сборную нашей страны... 😁. Вот поэтому его и нет в эих списках. А Чалов спит и видит себя наследником дзюбы... 😁 😁 😁.
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 21:56
Крал и Норманн могли бы быть в сборной
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 21:56
Уважаемый автор, в отношении бакаева, кутепова и тедеско вы ошибочно поставили их в символическую сборную, вместо антисборной.
Армейская душа
Армейская душа ответил Владимир_Спартак
сегодня в 20:26
Ну, ну..... 😁.
А что такое - Ларсон не сборной тура? Такой талант игнорируют
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Армейская душа
сегодня в 20:17
Ну, ну..... 😁.
leopit
leopit
сегодня в 20:10
Спартачи -явно лишние в любой сборной..
alex spartakovih
alex spartakovih ответил makkie
сегодня в 20:09
Зобнин скорее не в центре, а на полуфланге сыграл - что-то похожее на позицию при Каррере. Тогда Рома здорово бороздил бровку. С Динамо сыграл даже лучше, чем в чемпионский сезон. Молодец! Удивило, что команда идеально отыграла по схеме 3-5-2, хотя казалось что могут быть проблемы. Но это с Динамо. Посмотрим, как дальшей пойдет.
посмотрим как будем с цска играть!выиграем,значит мы на верном пути!
andreika20133
andreika20133 ответил Kosmos58
сегодня в 19:57
А не много ли спарта-цев? А где судья тура? Не согласен!.
Судья тура бывает только если он ошибается в пользу Зенита. Все остальные не так сильно коррумпированы и не стоят внимания. Ну а почему много спартаковцев тут уж сам догодайся.
Армейская душа
Армейская душа ответил Владимир_Спартак
сегодня в 19:57
Нормальная Сборная тура. Вот только Чалова не видно... 😁.
Вместо него Ларсен
pomor 445
pomor 445 ответил LOpp
сегодня в 19:54
уже вижу как поднимается зарево на северо-западе нашей родины))
Это коронавирус.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:40
Марио красава!
nubom
nubom
сегодня в 19:29
Очень благодарен автору, что удалось сколотить сборную тура... Я думаю, что до уровня Сегунды мы вскоре дотянем!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:14
Нормальная Сборная тура. Вот только Чалова не видно... 😁.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:14
Интересно усатый позовёт Хорена Байромяна в сборную России?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:13
А где главный герой чудесного спасения Ахмата,Лапочкин -чудотворец?
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Kosmos58
сегодня в 19:00
Спартаковцев трое, судья тура в Питере наслаждается газпромовской премией)))
112910415
112910415
сегодня в 18:40
в этот раз очень качественная сборная !
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 18:40
Чё то железной дороги с фотоаппаратом в сборной не вижу.
Наверно обиделись.))
Байкал-38.
Байкал-38. ответил LOpp
сегодня в 18:22
уже вижу как поднимается зарево на северо-западе нашей родины))
Что опять на украине произошло? Что за зарево на северо-западе твоей родины?
makkie
makkie ответил Сп62
сегодня в 18:16
Приятно удивила физическая подготовка, как Романа, так и команды в целом.
Не зря гонял их Тедеско, а футболисты признавались - что это самые тяжёлые сборы в их карьере)
Сдержанный оптимизм есть. Смотрим дальше. При Федуне нам ни на секунду расслабляться нельзя...
Jake Sully
Jake Sully
сегодня в 18:08
    Kosmos58
    Kosmos58
    сегодня в 18:06
    А не много ли спарта-цев? А где судья тура? Не согласен!.
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri ответил LOpp
    сегодня в 17:56
    На Открытие арене? Она как раз на северо-западе Москвы;)
    Сп62
    Сп62 ответил makkie
    сегодня в 17:50
    Приятно удивила физическая подготовка, как Романа, так и команды в целом.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 17:16
    уже вижу как поднимается зарево на северо-западе нашей родины))
    yasukuni
    yasukuni
    сегодня в 17:12
    Все это ерунда, господа хорошие. Только ногомячеров и обсуждать.

    Следите за политикой. Тиньков, который за гроши купил РПЛ, запросто может загреметь в тюрягу, причем американскую! Из Лондона в случае чего его выдадут влегкую. Какими новыми красками заиграет наш чемп! Где еще можно найти чемпионат имени уголовника?! А из американской тюрьмы через 9 месяцев, как кокошка с мамайкой, пока еще никто не выходил. Хотя, может, и обойдется.

    Но нам ведь не привыкать. У нас ведь половина руководства РФС и РПЛ гуляет под формулировкой "а не доказано".
    makkie
    makkie
    сегодня в 17:01
    Зобнин скорее не в центре, а на полуфланге сыграл - что-то похожее на позицию при Каррере. Тогда Рома здорово бороздил бровку. С Динамо сыграл даже лучше, чем в чемпионский сезон. Молодец!

    Удивило, что команда идеально отыграла по схеме 3-5-2, хотя казалось что могут быть проблемы. Но это с Динамо. Посмотрим, как дальшей пойдет.
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