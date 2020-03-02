Символическая сборная 20-го тура. Герои дерби и Супермарио

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сегодня, 16:56

«Соккер.ру» рад, что российский чемпионат вернулся – можно похвалить героев футбольных выходных.

Вратарь

Михаил Левашов («Арсенал»)

Сначала несколько комплиментов еще одному голкиперу-герою выходных – Фролову. Евгений отразил пенальти сразу после того, как «Крылья Советов» остались в меньшинстве. Даже перед ответным мячом сыграл как человек, который заслужил похвалу. Но Левашов в Сочи работал еще чаще, и его действия были не хуже. Кокорин разок пробил Михаила – не с первой попытки, однако потом вратарь потащил удары и Александра, и остальных. Семь сэйвов Левашова обеспечили «Арсеналу» возможность не проиграть, а ошибка соперника открыла путь к победе.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА ) – спаситель тура

У Фернандеса за семь сезонов до этого всего два гола в РПЛ , а сейчас уже три. ЦСКА нуждается в таких подвигах. Марио был лучшим в команде, которая по ударам превзошла соперника 20:8, а по точным выстрелам – 6:1. Латераль невероятно точно играл в пас, создал три момента, нанес три удара, не замечал на своем фланге сразу двух соперников. Фернандес спас ЦСКА на девяносто первой минуте матча, ведь его красивый гол в стиле Зико лишил «Урал» двух пунктов и добавил «армейцам» один. Заслужил статус героя действиями на протяжении матча.

Илья Кутепов («Спартак»)

Жиго и Джикию хвалят чаще, но Кутепов тоже сыграл неплохо. Н'Жи несколько раз оказывался на ударных позициях, даже в штрафной «Спартака», и Комличенко имел шанс забить первый мяч за «Динамо», но у Максименко всего 1 сэйв за весь матч, а на табло счет 0:2. Центральные защитники «Спартака» в туре, где только 6 из 10 клубов не пропускали, причем в четырех случаях речь о двух нулевых ничьих, не допустили ни одной роковой ошибки. Кутепов снял верх – 4 победы на втором этаже, и в целом грамотно занимал позицию.

Адесойе Ойеволе («Тамбов»)

Атака «Рубина» с самым дорогим новичком зимы Игнатьевым провалилась против обороны «Тамбова». Шесть из 12 ударов команды Слуцкого – из-за штрафной площади, сразу 5 попыток заблокировали защитники. Шелия вступал в игру, но «Тамбов» поставил такую стену, что пройти ее казанцы не сумели. Хочется отметить всю тройку – Ойеволе, Грицаенко и Филина, но в сборную отбираем ключевую фигуру в линии. Аде в 37 лет трижды обыгрывал соперников, лишь 1 раз нарушил правила, совершил 4 перехвата, 2 раза вынес мяч от ворот и заблокировал 1 удар.

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Один из самых классных левых защитников лиги не подвел. Рамирес качественно сыграл против неудобной «Уфы». Никто не сомневался, что «Краснодар» сможет намного чаще владеть мячом, нанести больше ударов, доминировать. Но если бы не Рамирес, то не получилось погонять чужой правый фланг так активно, разгрузить Фернандеша для атаки. Впрочем, сам Кристиан тоже работал впереди – 60 точных передач, 2 обводки, 1 удар, 2 созданных момента.

Полузащитники

Роман Зобнин («Спартак»)

Когда Романа вернули в центр поля – стало лучше и веселее. Правый фланг его сковывал, а так Тедеско позволил Зобнину и сыграть в центре, и работать по правому флангу в атаке – продуктивно получалось. Полузащитник соединил разрушительные функции – тут Крал помог, и атакующие задачи. Когда бывший «динамовец» получил возможность огорчить Шунина, то не промахнулся. Второй гол улучшил положение «Спартака» и привел к победе.

Эрик Бикфалви («Урал»)

Делал, что мог – Эрик нанес три удара в сторону ворот Акинфеева, выигрывал верховые дуэли, вступал в борьбу, заработал желтую карточку. Понятно, что когда атакующий игрок выступает за команду, что отдает мяч, то не так часто вступает в игру, как его соперники. Но румынский полузащитник привычно выделялся у «Урала», команда Парфенова даже могла победить, ведь Эрик открыл счет голам в матче против ЦСКА на 72-й минуте. Бикфалви - козырь «Урала» в чемпионате и в кубковой борьбе.

Зелимхан Бакаев («Спартак») – плеймейкер тура

Даже если Бакаев пока не умеет стягивать всю игру на себя и быть центральной фигурой в «Спартаке» весь матч – например, отдал всего 17 точных передач, речь о человеке, который имеет голевое чутье. Разогнал важную быструю контратаку, где ему правильно ассистировал Соболев – Зелимхан забил важный гол. Потом откатил мяч Зобнину, так что получаем «гол плюс пас» от Бакаева. С 17 пасами создать 4 момента и забить единственным ударом за игру может только талантливый игрок.

Хорен Байрамян («Ростов»)

По игре – один из самых тонких футболистов на выходных. Точная игра в пас, довольно активные действия с мячом – реже стягивал пасы на себя, чем Еременко, но создал два момента. Сделал все, чтобы «Ахмат» остался в меньшинстве. Потом арбитры отменили красную, но это не вина Байрамяна. Хорен, как и Шомуродов, выделялся у «Ростова» грамотностью. У атакующего полузащитника было два удара по воротам и несколько удачных обводок.

Георгий Мелкадзе («Тамбов»)

Мелкадзе не смог отличиться против «Рубина», но в футбол сыграл лучше, чем любой участник матча «Зенита» против «Локомотива», а это о многом говорит. Георгий действовал против Данченко, который был у «Рубина» в числе самых классных на поле, что не помешало игроку нанести 9 ударов по воротам, шикарно отработать по бровке и в штрафной. Не повезло забить, но с такой игрой голы будут. Мелкадзе – лидер «Тамбова», благодаря ему не идут в зоне вылета.

Нападающий

Евгений Луценко («Арсенал») – эффективность тура

Кокорин был неплох, но жестко мазал. Классно дополнил атаку «Спартака» Соболев, но в туре, где суммарно увидели 13 мячей, вряд ли стоит выделять двух нападающих. От Александра ждут голы, а Евгений их уже создает. В принципе, Луценко стал Дзюбой этого тура. Во-первых, постоянно вел борьбу на втором этаже – часто успешно. Во-вторых, чувствовал моменты, ведь забил в падении головой, а на последних секундах матча стал героем своей команды, как когда-то был у того же «Арсенала» Артем – Луценко не выключился из борьбы и сделал дубль после подарка защиты «Сочи». Два удара – два гола, эффективность – 100 %.

Главный тренер

Доменико Тедеско («Спартак»)