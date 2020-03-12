Лондонский левша

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сегодня, 00:14

«Соккер.ру» знакомит читателей с самым юным футболистом «Арсенала».

Угадайте, кто из игроков «Арсенала» сделал больше всех голевых передач. Нет, не Месут Озил, не Пьер-Эмерик Обамеянг и Гранит Джака. Ни кто-то ещё. 18-летний Бакайо Сака девять раз ассистировал товарищам. Три раза в Премьер-Лиге, четыре — в Лиге Европе, по разу в Кубке Англии и Кубке Лиги.

И это самый молодой игрок в составе «канониров». Но при этом очень уверенный в себе. Бакайо обосновался на левой бровке. Чаще играет левого защитника. Хотя в юношеских командах Сака играл в атаке и немало забивал. Пока на его счету нет ни одного гола, но это дело наживное. Бакайо — парень старательный, трудолюбивый и настойчивый.

«Думаю, это лучший молодой футболист Премьер-Лиги. Конечно, Бакайо есть над чем работать, но он может пойти далеко. А ещё он скромный, трудолюбивый и спокойно воспринимает критику. Посмотрите, он ещё станет легендой „Арсенала“, причём довольно скоро», — расщедрился на комплемент нападающий «пушкарей» Александр Ляказетт.

«Если в „Арсенале“ и будут помнить Эмери, то прежде всего за то, что приобщил Сака к основному составу», — было написано на гостевой «Арсенала». Конечно, заслуги испанского тренера нельзя сводить к доверию молодому английскому футболисту. При Эмери «Арсенал» дошёл до финала Лиги Европы. Но логика в этой записи есть. В лице Бакайо «Арсенал» может получить очень сильного игрока на долгие годы.

Действительно ли этот английский юноша с не самым английскими именем и фамилией так талантлив? Может быть. У Бакайо приличная скорость, и стартовая и дистанционная. Он умело обращается с мячом, причём не глядя под ноги. Он знает когда и куда отдавать, а главное с какой силой. Довольно прыгуч и прилично играет головой. Умеет организовать стремительный выход из обороны, как дальним пасом, так и резвым рывком. Недостатки? Как ни странно, прямые обязанности. Не всегда хорош в отборе, иной раз теряет своих игроков, не всегда своевременно возвращается назад. Но над всеми этими пробелами Сака усиленно трудится. Английские обозреватели отмечают прогресс в игре 18-летнего игрока. Это радует. Помните, какие авансы пару лет назад выдавались другому левше — Райану Сессеньону? Как он играл в юношеской сборной Англии и «Фулхэме». Но вот вошли «дачники» в Премьер-Лигу, и часто вы про него слышали? «Фулхэм», как вошёл, так и вышел. Сессеньон перешёл в «Тоттенхэм», и что? Да ничего.

Поэтому в «Арсенале» стараются не перехваливать свою юную звёздочку. Хотя соблазн сравнить Сака, например, с Эшли Коулом имеется. Есть, что-то общее у этих двух футболистов. Но, сами понимаете. Бакайо только в самом начале своего пути. Может, станет вторым Коулом, а может и превзойдёт бывшего защитника сборной Англии. Главное, чтоб в «Челси» не сорвался, как Эшли.

Однако кумиром молодого «канонира» был вовсе не Коул. И не Тьерри Анри, как у многих лондонских мальчишек, родившихся на рубеже столетий. Бакайо хотел быть, как Фредди Юнгберг. И подражал ему. Даже мечтал волосы выкрасить в красный цвет, да отец не позволил.

Бакайо принадлежит к народу йоруба, населяющему Нигерию. Но родился он уже в Лондоне, куда родители перебрались на заработки. Отец — курьер, мать уборщица. Папа — заядлый болельщик «Арсенала», клуба, где играл его любимый футболист Нванкво Кану. В восемь лет Бакайо был записан в академию лондонского клуба. Там то он познакомился с Юнбергом и получал уроки от своего кумира. Именно Юнгберг рекомендовал Саке перейти на левый фланг, где юноша смог полностью раскрыть свой несомненный дар.

В семнадцать лет Бакайо подписал контракт с первой командой. Во многом это был аванс за хорошую игру в молодёжной команде. Но Унаи Эмери раз включил молодого игрока в основу, другой, а потом выпустил в матче Лиги Европы против «Ворсклы». Так Сака стал первым футболистом «Арсенала», родившимся в новом веке, который сыграл за основной состав.

Но в прошлом сезоне Сака выходил нечасто. Зато в текущем ему доверял Эмери, продолжает доверять и новый тренер Микель Артета. На своей излюбленной позиции — левого нападающего Сака появлялся нечасто. Эмери видел его крайним полузащитником, Артета определил в оборону. Но Бакайо не в том положении, чтобы капризничать и перебирать. В его возрасте иные футболисты только мечтают об основном составе, да ещё в таком клубе, как «Арсенал». А 77-й номер, которому только в сентябре исполнилось 18, сыграл уже 27 встреч в текущем сезоне. А чемпионат ещё не закончен.

У Бакайо нет ни машины, ни дорого смартфона. Он не зависает в ночных клубах. У него и девушки нет. Пока молодой игрок полностью сосредоточен на футболе. Один удачный сезон ещё ничего не значит, нельзя останавливаться. Ведь у Сака есть сильный конкурент в лице Сеада Колошинаца. Который не будет всё время травмирован и постарается вернуться в основной состав. Кроме того, лондонский левша мечтает играть за сборную. Какую именно — Англии или Нигерии? На юношеском уровне он играл за английскую команду и даже забивал. О первой сборной пока говорить рано, но к чемпионату мира-2022 он Бакайо вполне может созреть для главной команды.