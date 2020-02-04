Племя младое, незнакомое, голодное

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сегодня, 16:28

«Соккер.ру» знакомит читателей с молодыми футболистами «Аякса».

Конечно, игру чемпиона Голландии определяют опытные бойцы - Душан Тадич, Хаким Зийех, Андре Онана, Николас Тальяфико, Дейли Блинд, дай Бог ему здоровья, недавно вернувшиеся в родной клуб Квинси Промес и Райан Бабел, уже закалённые бойцы Давид Нерес и Донни ван де Бек. Но всё больше времени проводят на поле те, кому двадцать лет, может быть, чуть больше, а чаще - меньше.

Пока мы с трудом запоминаем их имена. Но явление временное. Всё больше и больше эти юноши обращают на себя внимание зрелой, умной игрой, которая вписывается в философию великого клуба. Академия «Аякса» снова подготовила своим звёздам достойную смену.

В недавней игре с ПСВ одним из лучших на поле был центральный полузащитник Карел Эйтинг. 21-летний футболист фактически и организовал единственный гол, принесший аяксидам столь ценные три очка. Подобрал мяч после выноса вратаря соперника, прошёл в штрафную, хотел пробить, но срезка обернулась голевым пасом на Квинси Промеса. И это не единственный эпизод с участием Эйтинга. Он выполнил огромный объём работы. Причём проделал всё качественно и грамотно.

А ведь год назад Карел порывался уйти. Место в основе было занято Френки де Йонгом. И если бы не уход последнего в «Барселону», Эйтингу пришлось бы до сих пор довольствоваться редкими выходами в основе. Карела и сейчас нельзя назвать стопроцентным игроком стартового состава. Но игра против ПСВ заметно приблизила Карела к заветной мечте. И престижный восьмой номер скоро перестанет быть авансом, выданным накануне сезона.

Рядом с Карелом Эйтингом действует ещё более юный полузащитник - 17-летний Райан Гравенберг. Самый юный футболист в истории «Аякса», отобравший это звание у Кларенса Зеедорфа. На которого он похож по манере игры. Райан успешно трудится в отборе, но при этом хорош и в атакующих действиях. На счету Гравенберга уже есть два гола. И, возможно, это не предел. Более того, из всего молодняка Райан имеет наиболее весомый шанс попасть в заявку сборной Голландии для участия в чемпионате Европы.

Юргена Эккеленкампа нередко сравнивают с легендарным финном Яри Литманеном. Они даже внешне похожи. Пока рано говорить, что Эккеленкамп станет вторым Литманеном. Но тренер юношеской команды «Аякса» Джон Хейтинга считает Эккеленкампа потенциально одним из сильнейших футболистов Голландии нового десятилетия. 19-летний футболист пару раз сыграл в основе и успел забить свой первый взрослый гол. Проявил себя хорошо. А это означает одно - у Юргена появятся дополнительные возможности чаще выходить на поле и доказывать своё право быть частью не юношеского, а большого «Аякса».

19-летний Сержиньо Дест - уже игрок основы первой команды. Занял место на правом фланге обороны, и, как видим, играет регулярно. Ошибается, конечно, но кто из защитников безгрешен? Особенно в таком возрасте, когда большинство игроков его профессии только мечтают об игровой практике. Из всех молодых звёздочек «Аякса» Сержиньо самый дорогой. Его ориентировочная цена - 12 миллионов евро. Но тренеру сборной Нидерландов Рональду Куману не приходится рассчитывать на юного аяксида. Дест сделал выбор в пользу команды США . Папа, выходец из Америки, так захотел.

Зато Перр Шуурс вполне может сыграть за национальную сборную. Но вряд ли на ближайшем первенстве Европы. Пока 20-летний футболист пытается закрепиться в обороне «Аякса». В своём прежнем клубе - «Фортуне», Перр играл регулярно. Но «Аякс» - не «Фортуна». Тут совсем иные требования. Которым необходимо соответствовать. Иначе можно долго смотреть, как играют товарищи. Травма Вельтмана - шанс для Шуурса доказать целесообразность своего приглашения в сильнейший клуб страны. А вот купленный у «Херенвена» Пьерье Кик прочно увяз в резерве и, возможно, скоро сменит клуб.

Лассина Траоре - тёзка и однофамилец хорошо известного в нашей стране ивуарийца был обнаружен на бескрайних африканских просторах. Сам же Лассина родом из Бурунди и уже играет за первую сборную своей страны. Толковый юноша получил футбольное образование в южноафриканском филиале «Аякса», после чего делегирован в главную команду. За год с небольшим Траоре успел сыграть в восьми матчах за основу и забить один мяч. После того как выпали из строя Промес и Бабел, Лассина может получить больше практики. Не растеряется молодой нападающий, - продолжит список африканских звёзд, игравших за «Аякс».

17-летний центрфорвард Сонтье Хансен уже пару раз выходил на замену в матчах чемпионата. Фланговый полузащитник Наджи Унювар был замечен только в кубковой игре с любительским «Спакенбургом». Вышел и заработал пенальти. А потом попросил ветерана Клас-Яна Хунтелара дать ему право пробить 11-метровый. Хунтелар любезно отошёл в сторону, а Наджи не растерялся и послал мяч по месту назначения.

Рассказ про молодняк «Аякса» был бы неполным без упоминания Ноа Ланга, которого сейчас в составе «Аякса» нет. 20-летний футболист, успевший сделать хет-трик в первом круге, временно покинул Амстердам. Отдан в аренду «Твенте», которому он и забил те три мяча. Ноа ушёл за игровой практикой, которой ему катастрофически не хватало в составе чемпиона.

Ноа успел сменить ряд футбольных школ - «Фейеноорда», «Нанта», «Бешикташа». Аттестат получал уже в «Аяксе». Эта охота к перемене мест связана с карьерой отчима Ланга - Нурдина Бухари, который сменил полтора десятка команд и до сих пор играет где-то в любительской лиге. В шестнадцать лет Ноа едва не закончил карьеру из-за травмы спины. Долго лечился, пропустил много месяцев, но вернулся на поле и хочет вырасти в большого игрока. Посмотрим, что из этого получится. В юношеских командах Ноа был очень хорош.