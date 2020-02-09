В ЮФЛ может появиться лига для 16-летних игроков

Бывший главный тренер сборной России рассказал, что РФС хочет создать вторую возрастную категорию в ЮФЛ:

В лиге со следующего сезона должен начать играть еще один возраст - 16 лет. Я не знаю, будет ли эта реформа выноситься на повестку исполкома. Также мы не однократно обсуждали увеличение количества команд, которые будут представлять футболисты, не попадающие в составы своих клубов. Для них будут сделаны дополнительные команды, чтобы эти ребята могли играть.