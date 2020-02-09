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В ЮФЛ может появиться лига для 16-летних игроков

сегодня, 20:23

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что РФС хочет создать вторую возрастную категорию в ЮФЛ:

В лиге со следующего сезона должен начать играть еще один возраст - 16 лет. Я не знаю, будет ли эта реформа выноситься на повестку исполкома. Также мы не однократно обсуждали увеличение количества команд, которые будут представлять футболисты, не попадающие в составы своих клубов. Для них будут сделаны дополнительные команды, чтобы эти ребята могли играть.

Напомним, что сейчас есть юношеская лига из 12 команд, составленных из футболистов до 17 лет.

Ранее Игнатьев заявил, что против расширения РПЛ.

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Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 20:29
каждый раз чего то всё выдумывают раньше был "кожаный мяч" и чемпионат СССР среди дублирующих команд и ничего не надо было придумывать
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