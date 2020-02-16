Танги Куасси – защитник и бомбардир. Юный игрок спас для ПСЖ матч с «Амьеном»

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сегодня, 12:00

«Соккер.ру» предлагает познакомиться с защитником «Пари Сен-Жермен» Танги Куасси.

Внеплановый герой рубрики «Будем знакомы». Если честно, то полгода назад я не подозревал о существовании футболиста по имени Танги Куасси. Но после огненного матча с «Амьеном» 17-летний парижанин проснулся знаменитым.

Выйти в столь юном возрасте в центре обороны сильнейшей команды Франции – уже достижение. А забить два мяча в столь непростой игре – вообще подвиг. Гол защитника уже событие. Дубль – большая редкость. А такая скорострельность вчерашнего школьника – и вовсе нечто из ряда вон выходящее. И как же после этого не отметить Танги?

И имя, и внешность молодого парижанина указывают на его африканские корни. Так оно и есть. Родители Куасси приехали в бывшую метрополию с Берега Слоновой Кости. Или Кот-д’Ивуар, как с некоторых пор пишут название этой африканской страны. Сам Танги родился в Париже 7 июня 2002 года, за несколько дней до начала бесславной кампании сборной Франции на чемпионате мира. Тогда сильнейшая команда планеты и Европы не смогла выйти из группы, не забив при этом ни одного мяча.

Танги отправился в футбольную академию ПСЖ в шестилетнем возрасте. Хотел играть в нападении, как его кумир Дидье Дрогба, но тренеры увидели в нём игрока центра обороны. Мальчик покорно повиновался воле наставников. Тем более что в обороне тоже надо кому-то играть. Но про чужие ворота Куасси тоже не забывал, и при всех стандартах регулярно наведывался на противоположный участок поля. Немало забивал в детских и юношеских командах. Поэтому не стоит удивляться дублю в ворота «Амьена». Рослый и очень прыгучий Танги нередко забивал со второго этажа, был расторопен при скидках, да и при добивании частенько опережал коллег из команд-соперников.

Талант Куасси был заметен специалистам. Он играл за разные сборные Франции и имел все шансы удачно вписаться во взрослый футбол. Но мы-то знаем, что воспитанники «Пари Сен-Жермен» издавна играют где угодно, только не в родном клубе. Николя Анелька и Тьерри Анри – два самых ярких примера. Вот и Куасси частенько сватали – то в «Монако», то в «РБ Лейпциг». Танги говорили, что в ПСЖ ему ничего не светит, что лидер французского футбола последних лет предпочитает покупать уже готовых игроков, нежели ждать, когда оперятся свои. Но Куасси решил остаться и попробовать. А вдруг пробьёт его час. Хотя надежды были иллюзорными – два бразильца, Тиаго Силва и Маркиньос, чемпион мира Преснель Кимпембе, немец Тило Керер, за которого уплачено 35 миллионов, талантливый почти ровесник Лоик Мбе Со. Как тут пробиться. «Я болею за „Пари Сен-Жермен“ сколько себя помню, мне не хочется играть за какую-то другую команду», - был ответ Танги.

И он терпеливо ждал своей очереди. Когда же у парижан возникли проблемы в центре обороны, Томас Тухель выпустил Куасси раз, другой. С «Монако» Танги отбегал все 90 минут. На игру с «Амьеном» он вышел в стартовом составе. К перерыву чемпион «горел» с результатом 1:3. Нельзя сказать, что в этом были виноваты молодые защитники парижан – Куасси и проводивший первый матч в основе голландец Митчел Баккер. Первый гол – «обрез» Леандро Паредеса, второй – следствие запоздалой реакции вратаря Кейлора Наваса, третий позволил забить опытнейший Тиаго Силва, недаром капитана в перерыве заменил Маркиньос. Кто бы разбирался, виноват новичок или нет. Раз команда столько пропустила, конечно – да. Но во втором тайме Танги в течение шести минут превратил 1:3 в 3:3. Два раза он выигрывал воздух в чужой штрафной и бил без шансов для Реджиса Гюртнера. ПСЖ затем вышел вперёд после гола Мауро Икарди, но победный счёт не удержал. Чемпион и предпоследняя команда Лиги 1 разошлись с миром 4:4. Но, несмотря на четыре пропущенных мяча, вряд ли Куасси заслужил упрёки. Наоборот, юноша не опустил рук в почти безвыходной ситуации и помог чемпиону избежать конфуза. Теперь шансы 17-летнего футболиста прописаться в основе ПСЖ заметно возросли.

Более того, «Пари Сен-Жермен» нуждается в таких игроках. Которые играют за сильнейший клуб Франции не только за большие деньги, но и являются патриотами родного клуба. Могу ошибаться, но последним таковым в рядах парижан был Клеман Шантом, выброшенный потом за ненадобностью. Кроме того, недавнее происшествие с «Манчестер Сити» говорит, что тратить большие деньги на покупку футболистов порою бывает чревато последствиями. У ПСЖ неплохая академия, и грех не воспользоваться плодами её работы.

Для Танги Куасси сейчас главное не обольщаться по поводу первого успеха, а работать над собой дальше. Ему есть, куда расти. Молодой защитник может вырасти в одного из сильнейших игроков своей профессии. А может и остаться автором двух голов в ворота «Амьена». Всё в его руках.

До уровня сборной Франции Куасси ещё расти и расти. Не стоит ждать его на ближайшем чемпионате Европы. Молод ещё. Но при правильном отношении к тренировочному процессу футболист имеет все шансы отправиться в Катар на защиту чемпионского титула.

Кстати, Куасси ещё растёт не только в творческом плане, но и в прямом смысле. Прошлым летом его рост был 184 сантиметра, а сейчас уже 187. Глядишь, к чемпионату мира 2022 года будет метр девяносто. Растущий организм.