Юные интернационале

сегодня, 14:03

«Соккер.ру» рассказывает о двух молодых, но очень способных футболистах миланского клуба.

За «Интером» закрепилась репутация команды возрастной. Сюда, как правило, приглашали футболистов достаточно поигравших, обладающих опытом, именитых. Были, конечно, и исключения. Например, Джузеппе Бергоми иди Джузеппе Барези, но на то они Бергоми и Барези, чтобs начинать очень рано.

Однако новый тренер «нерадзурри» Антонио Конте довольно смело вводит в состав молодых и не самых известных игроков. Например, стали основными полузащитниками, приглашенные соответственно из «Сассуоло» и «Кальяри»? 24-летний Стефано Сенси и 22-летний Николо Барелла. Оба игрока не растворились в Милане, напротив, привлекаются в сборную Италии. Но Конте пошел дальше и ввёл в состав еще более молодых итальянских футболистов. Один уже закрепился в обороне «сине-чёрных» и мечтает о чемпионате Европы. Второй радуется каждому выходу на замену. А в декабре уже отмечал с мамой свой первый взрослый гол. Пора назвать имена футболистов – защитник Алессандро Бастони и нападающий Себастьяно Эспозито. Первому 19 лет, второму - 17.

Бастони не является воспитанником «Интера», однако сине-чёрная цветовая гамма для него родная. Он получил футбольное образование в академии «Аталанты». В 16 лет стал выходить на поле в составе «богини». Возможно, в своём третьем сезоне Алессандро стал бы основным в составе бергамасков, но летом 2018 года он был продан «Интеру» за сравнительно небольшую сумму – два с половиной миллиона евро. И сразу же отправился в «Парму».

Несмотря на возраст, Бастони уже успел получить хороший опыт. Весь прошлый год Алессандро отыграл в «Парме», где оставил самое хорошее впечатление. Выкупить арендованного игрока пармезанцы не могли, но были бы рады продлить командировку. Но Бастони вернулся в «Интер», чтобы побороться за место в основном составе миланцев. Антонио Конте обратил внимание на серьёзность и трудолюбие молодого человека. Алессандро стал попадать в заявки на матчи. В пяти стартовых турах просидел на скамейке, потом вышел на замену в игре с «Сампдорией». А затем стал выходить с первых минут. Был период, когда молодой защитник снова присел в запас. Но начиная с середины декабря Алессандро постоянно выходит на поле и, как правило, в стартовом составе. Не так давно он забил свой первый мяч в составе «Интера». Но в последней встрече с «Кальяри» Бастони оказался неудачником. Не лучшим образом подставился под удар Раджи Наингголана, чем невольно помог островитянам уйти от поражения.

Но не стоит ругать Алессандро строго. Это рикошет, а не автогол. Он старался помочь команд и бросился под пушечный удар Раджи. Да и сделайте поправку на возраст. Часто ли вам попадаются центральные защитники, которым нет двадцати.

Алессандро – рослый, но худощавый, легкий парень. Но при этом весьма атлетически сложен и уверенно чувствует себя в единоборствах. Такого плечом не отодвинешь. Естественно, что при росте метр девяносто он хорошо играет головой. Обладает неплохим пасом, способен отдать не только ближнему, но и может отдать далеко вперёд, начать контратаку. Весьма спокоен и рассудителен. Но при этом смел. Не каждый способен броситься под удар Раджи. В Милане пока несмело говорят, что может вырасти второй Бергоми. Несмело, потому что боятся сглазить.

При этом миланцы дают от ворот поворот разным «сватам». За Бастони приезжали посланцы «Барселоны», сулили хорошие деньги, но были отправлены домой. Та же участь постигла гостей из Лондона, Парижа и Дортмунда. В Милане считают, что вокруг таких футболистов, как Алессандро, будет строиться новая команда. Променять его на банковский перевод – подорвать себе будущее. Руководство «Интера» хочет, чтоб Бастони стал большим игроком именно в их клубе. Надо же периодически обновлять список легенд.

Алессандро прошёл по всем ступеньками итальянских сборных – от детских до молодёжной. Теперь мечтает о первой. Сыграет ли он на чемпионате Европы? Вопрос к Роберто Манчини. Тренер молодёжки Луиджи Ди Бьяджо считает, что Бастони созрел для главной команды. Но у Манчини может быть своё мнение на этот счёт. Посмотрим, кого пригласят на февральские сборы. Шансы Бастони оказаться в списке примерно 50 на 50.

Себастьяно Эспозито пока может только мечтать о «голубой эскадре». Он и в составе «Интера» пока нечастый гость. Всего восемь матчей, да и те неполные. Однако не будем забывать, что 18 лет Себастьяно исполнится 2 июля – как раз во время первенства континента. Сейчас он – прима молодёжки «Интера», объект охоты других клубов. Но и как в случае с Бастони, желающие приобрести юное дарование, отправляются туда, откуда пожаловали.

В шестнадцать с половиной лет Эспозито дебютировал в составе «Интера» в матче с «Айнтрахтом». И стал самым юным футболистом, выходившим в сине-чёрной футболке в международных матчах. Неоднократно упомянутый Бергоми появлялся в основе в ещё более нежном возрасте, но это были игры Серии А. Лучано Спаллетти выпустил юного воспитанника и забыл. Зато вспомнил Конте, который периодически позволяет Себастьяно понюхать пороху больших сражений. А взрослые товарищи всячески помогают Эспозито. Ромелу Лукаку, например, любезно уступил право пробить пенальти в игре с «Дженоа». Себастьяно был точен и радовался как ребёнок. Впрочем, слово «как» может быть лишним. После этого события итальянцы могли наблюдать трогательную сцену, как 17-летний нападающий посвятил гол своей маме и пригласил её отпраздновать это историческое в жизни юноши событие.

Себастьяно Эспозито – достаточно крупный – метр девяносто шесть, крепко стоящий на ногах футболист. Если он будет прилежен в тренажёрном зале, то может стать игроком типа Кристиана Вьери. Добавьте сюда хорошую скорость и обращение с мячом. Он выделяется среди сверстников. Важно, чтобы путь из юношеского во взрослый футбол оказался коротким и не извилистым. Антонио Конте это понимает, и потому позволяет молодому нападающему выходить на поле, биться, ошибаться. Это аванс, но при умелом отношении к делу Себастьяно его отработает.