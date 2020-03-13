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Спасаем футбол от коронавируса! Ваши предложения?

сегодня, 15:05

Чемпионаты прерываются, еврокубки поставлены на паузу, Евро-2020 почти наверняка перенесут на следующее лето. «Соккер.ру» ищет выход. 

Чемпионаты Англии, Италии, Испании и Франции, не считая первенств за пределами «Большой пятерки», поставлены на паузу. В Германии сыграют ближайший тур и тоже прервутся. Из-за пандемии коронавируса приостановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Евро-2020, скорее всего, будет перенесен на следующее лето. Зараза родом из Китая нарушила привычный ход европейского футбольного сезона, который развалился на глазах. Как склеить осколки в что-то приличное? Есть ли готовые решения прямо сейчас?

Решение №1. Продолжать играть, и будь что будет.

«Шоу должно продолжаться, несмотря на коронавирус!», — пел Фредди Меркьюри в своей бессмертной песне. Шах и мат, паникеры! Коронавирусная инфекция пугает весь мир своей новизной и неизвестностью, но в мире каждый год от гриппа и его осложнений (чаще всего речь о пневмонии) умирают 650 000 тысяч человек. 

Нельзя отменять футбольные соревнования по первому чиху! Тем более, как показывает статистика, коронавирус представляет наибольшую опасность для пожилых людей, вот пусть они и сидят дома, а профессиональный спортсмен вообще за пару дней может прийти в норму.

Что касается зрителей, то, во-первых, каждый человек сам решает — идти на стадион или смотреть матч любимой команды дома, опасаясь коронавируса. Во-вторых, никто не запрещает принять меры предосторожности (маска, перчатка, да хоть резиновый костюм). С заболеванием нужно бороться, но не такими радикальными методами, парализующими жизнь общества. 

Решение №2. Выдержать паузу, вылечить всех футболистов и сотрудников клубов, после чего играть без зрителей до конца сезона. Евро-2020 перенести на следующее лето.

Мое мнение: лучше не играть вовсе, чем играть без зрителей. Но такая практика существует, поэтому и соответствующее решение мы должны учитывать. Понятно, почему людей не хотят пускать на трибуны: правительства боятся не отдельных случаев заражения, заболевшие коронавирусом будут, и большинство из них выздоровеет. Страшно, если пандемия достигнет таких масштабов, когда доктора, больничные места и лекарства окажутся в меньшинстве. 

Но клубы ведь могут уйти на карантин, вылечить всех сотрудников, а потом доиграть сезон в обычном темпе, только со сдвигом в лето. Обеспечить такую свободу календаря позволит перенос Евро-2020 на будущий год. По слухам, это решение уже принято в недрах УЕФА, и о нем будет объявлено 17-го марта. Что ж, логичный ход, ведь существует риск, что к лету пандемия еще не уляжется, а проводить матчи чемпионата Европы без зрителей глупо со всех точек зрения, в первую очередь, с финансовой. 

Решение №3. Всё то же, что и в решении №2, только клубные сезоны закончить в срок и провести Евро-2020 по расписанию. 

Если отринуть сомнения и сделать ставку на проведение Евро-2020 по расписанию (допустим, что это удастся, и к июню ситуация нормализуется), то это в первую очередь ударит по клубным турнирам. Пропущенные матчи необходимо сыграть, верно? А если УЕФА решит проводить чемпионат Европы, то приостановившиеся чемпионаты окажутся в цейтноте: слишком много матчей, слишком мало времени. 

То есть придется или на ходу изобретать ускоренные способы завершения сезона, или доигрывать турниры после Евро, что еще безумнее, ведь там и новый сезон не за горами. А ведь у некоторых еще есть еврокубки в календаре. 

Лига чемпионов и Лига Европы со стадии четвертьфинала могут быть доиграны в одноматчевом формате, причем игры будут вынесены на нейтральные поля. В национальных первенствах, видимо, придется затевать какие-то плей-офф между командами, ведущими борьбу за те или иные блага: плей-офф за чемпионство, за еврокубковые места, за выживание. 

Но это тоже очень спорно. Представляете, если «Ливерпулю» придется оспаривать титул в мини-турнире за чемпионство с «Манчестер Сити», «Лестером» и «Челси» (или МЮ)? Прямо скажем, Евро-2020 уже сейчас не вписывает в календарь этого футбольного года, зараженного коронавирусом. 

Решение №4. Завершить клубный сезон досрочно, раздать трофеи согласно промежуточным таблицам.

Обратите внимание на формулировки, с которыми приостановлены ведущие чемпионаты: как минимум и дальше дата. Эти паузы могут быть продлены, а то и вовсе превратиться в стопы. В таком случае нужно будет решать, что делать с итогами национальных чемпионатов и еврокубков. Допустим, Лигу чемпионов и Лигу Европы можно будет доиграть в формате мини-турниров хоть в августе, а чемпионаты? Один из вариантов — раздать поощрения и наказания согласно текущим таблицам. Вроде как сыграли в «Море волнуется раз». Кто где замер — тому там и место. 

Решение №5. Завершить клубный сезон досрочно, трофеи объявить неразыгранными. Евро — по  обстоятельствам. 

Если чемпионаты от сих пор и до конца не продолжатся, есть вариант признать их недействительными, а новый сезон просто начать с «чистого листа»: никаких чемпионов и переходов между лигами. А вот с еврокубковыми квотами придется разбираться отдельно с помощью УЕФА, но это уже детали. 

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goalaktika
goalaktika
сегодня в 22:55
Очередное биологическое оружие выпущенное из лаборатории Пентагона
Морро
Морро ответил Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 22:08
ТО есть будет справедливо отдать Барсе трофей? Которая ни разу Реал в этом сезоне не выиграла? И где вся борьба впереди ещё за трофей. Глупость полная.
Ну, ты считаешь глупостью это, а я считаю, что аннулировать результаты - глупость. Недовольные будут при любых решениях. Ты вспомнил Реал. А как с Ливерпулем? И что же, Зенит зря топтал всю РПЛ?:)
И еще глупость подкину:). Аннулируете результаты? Тогда верните деньги зрителям. Они же потратились, а на выходе получили пшик)))
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 20:22
3,4,5 решения вообще не в тему. 1 или 2
nubom
nubom ответил Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 20:13
Ну это разные вещи. СПИДом заболевают чаще по своей глупости. Идя за хлебом в магазин ты им не заболеешь. Не стоит сравнивать. Но масштабы ВИЧ-инфекции просто ужасные. Каждый 14 житель нашей страны заражён. Но это не повод отменять игры.
Вы несколько заблуждаетесь. Но это Ваше право...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил Морро
сегодня в 20:10
Вариант 4. Иначе насмарку бОльшая часть сезона и не коронавирус её похоронит. Футбол не только игра, но еще и работа (игроки, тренеры, персонал...). Согласились бы вы с решением порушить почти выполненную вами работу?
ТО есть будет справедливо отдать Барсе трофей? Которая ни разу Реал в этом сезоне не выиграла? И где вся борьба впереди ещё за трофей. Глупость полная.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил nubom
сегодня в 20:08
Уважаемый, а как на счет СПИД в Роcсии?!
Ну это разные вещи. СПИДом заболевают чаще по своей глупости. Идя за хлебом в магазин ты им не заболеешь. Не стоит сравнивать.
Но масштабы ВИЧ-инфекции просто ужасные. Каждый 14 житель нашей страны заражён. Но это не повод отменять игры.
Морро
Морро
сегодня в 19:52
Вариант 4. Иначе насмарку бОльшая часть сезона и не коронавирус её похоронит. Футбол не только игра, но еще и работа (игроки, тренеры, персонал...). Согласились бы вы с решением порушить почти выполненную вами работу?
nubom
nubom ответил Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 19:41, ред.
Тем, кто считает коронавирус ерундой, посмотрите на процент смертности в Италии.
Уважаемый, а как на счет СПИД в Роcсии?!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 19:13
Тем, кто считает коронавирус ерундой, посмотрите на процент смертности в Италии.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 19:11
5 вариант единственный возможный и правильный, если в итоге остановка будет длительной.

Жалко Ливерпуль. Но возьмите в пример Реал и Барсу, где они из тура в тур чередуются сейчас, кто на 1 месте. В Италии Лацио всё ещё претендент, и что, насмарку весь год? С фига ли отдавать чемпионства Юве и Барсе? То же самое и в Германии.

Это будет правильное решение, от которого пострадает только Ливерпуль, потому что он точно уже был бы чемпионом.

Другие варианты сказочные, особенно тот, где дождаться излечения футболистов и начать играть. Чтоб они не продолжили болеть, им надо сидеть на базе круглосуточно и ни с кем не общаться, ходить в спец костюмах. Ради футбола на это никто не пойдёт. Это сказочный вариант. Потому что если один заболеет, то автоматом вся команда на карантин и снова переносы матчей и так до бесконечности.
Absinthe3
Absinthe3
сегодня в 18:53
Играть без зрителей все матчи чемпионатов и еврокубков
Евро перенести на 2021 год
Расформировать Цска)
nubom
nubom ответил Hoyar
сегодня в 18:46
Соккер закрыть на неопределённый срок, нет спорта нет сайта.
... В СССР не было секса, но дети рождались!
nubom
nubom ответил LOpp
сегодня в 18:40
я предлагаю расформировать Зенит и на сэкономленные деньги сделать всем прививки от короны
Обладание Российской короной - это врожденная потребность каждого российского малыша!
Hoyar
Hoyar
сегодня в 18:24
Соккер закрыть на неопределённый срок, нет спорта нет сайта.
Roman73
Roman73
сегодня в 18:22, ред.
Что касается вариантов, логично после паузы как-нибудь доиграть текущие соревнования, чемпионаты стран и еврокубки , обязательно со зрителями .
В виду отсутствия времени не начинать новое соревнование , отказаться от Чемпионата Европы .
Roman73
Roman73
сегодня в 18:05, ред.
Что делать ?
Всем СМИ всего Мира опубликовать статистику инфекционных заболевании в зимний период всех стран и летальных исходов тож . Доказать, что эта зима в рамках средних чисел . Оставить тему в покое не обращать внимания на количество чихнувших в мире, в стране, у соседей, в спорте, командах, парламенте и , упаси Господь , Кремле.
Успокоить всех и успокоиться самим.
Roman73
Roman73
сегодня в 17:59, ред.
Я удивляюсь этим людям !
Моя тёща каждый год болеет гриппом и никак не помрёт !
И ведь никто не трубит об этом на весь мир , а вот Артетта по самочувствию хотел бы работать -ему не разрешают !
Да любой врач, осмотревший Вас , при желании может доказать, что Вы при смерти, а Вы всё живёте ! Внуки вон не дождутся освобождения квартиры !
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Jazz-
сегодня в 17:50
По официальной статистике Италии, у них смертность от этого вируса 6.66%. Это не мало если честно. А если учесть медианный возраст Европы (старые они), понятно почему Европейцы предпринимают такие меры.
Смертность при лечении чуть меньше процента.

Но в Италии оказалось мало приборов, необходимых при пневмонии (аппаратов искусственной вентялиции легких). Поэтому они там без лечения умирают. Надеюсь, приборы привезли или скоро привезут.
Jazz-
Jazz- ответил Еноты за Арсенал
сегодня в 17:37
Авторы, вы реально пишете такое: "Коронавирусная инфекция пугает весь мир своей новизной и неизвестностью, но в мире каждый год от гриппа и его осложнений (чаще всего речь о пневмонии) умирают 650 000 тысяч человек." Предлагаете подождать, пока коронавирус, который, в отличие от гриппа, еще только распространяется, будет по всему миру, и потом посчитать, сколько умрет от вируса со смертностью около 1%? (У гриппа 0.1%). Ок, я даже могу вам сказать, 6 500 000.
По официальной статистике Италии, у них смертность от этого вируса 6.66%. Это не мало если честно. А если учесть медианный возраст Европы (старые они), понятно почему Европейцы предпринимают такие меры.
mahb9ik
mahb9ik
сегодня в 17:27
Я нажал за решение 1 а в итоге показало что за 5 идиотские голосование, исправили что ли, я так понимаю не у меня одно такое, а то смотрю самый идиотский вариант поэтому лидирует!
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 16:58
Кстати, интересно будет глянуть итоговую статистику, когда страсти с вирусом прекратятся (ну или масштаб проблемы будет таков, что не придется тормозить спортивные состязания, производства всех видов и прочее). Минздрав ведь оповестил, что каждый год из-за врачебной ошибки гибнет примерно 70 000 человек. Вот и посмотрим что опаснее: наши "лекари" или китайская зараза.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 16:49
Авторы, вы реально пишете такое:

"Коронавирусная инфекция пугает весь мир своей новизной и неизвестностью, но в мире каждый год от гриппа и его осложнений (чаще всего речь о пневмонии) умирают 650 000 тысяч человек."

Предлагаете подождать, пока коронавирус, который, в отличие от гриппа, еще только распространяется, будет по всему миру, и потом посчитать, сколько умрет от вируса со смертностью около 1%? (У гриппа 0.1%). Ок, я даже могу вам сказать, 6 500 000.
GrafDrakula
GrafDrakula
сегодня в 16:32
4 и как и 5 варианты орные, стоило Реалу обкекаться после классико, и тут уже Барса чемпион))
А 5 так вообще для Ливера похоронный, снова 30 лет ждать(((
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 16:17
Пятое решение - прямой путь фанов Ливерпуля к самоубийству.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 16:08
Пускай сначала закончиться дисквалификация России от VADA.Потом победим коронавирус.
ATG
ATG
сегодня в 16:00
63 полная! И Ф1 походу на стоп ))) Этап в Австралии отменили за пару часов до начала заездов
SuperGobb
SuperGobb ответил Аpбитр
сегодня в 15:55, ред.
Комментарии восстановлены не будут и премодерацию пока не снимем. Данный вопрос закрыт.
Напротив, теперь появится ещё больше вопросов.
Первый из них такой:

С каких это пор у нас модератор удаляет вполне корректные вопросы? А потом эти удалённые ни с того ни с сего комментарии идут в расчёт при перманентах и премодерации.((

Второй вопрос:

Почему вы отсутствовали на рабочем месте и позволяли одному пользователю творить вакханалию?

Третий вопрос:

Какой из удалённых комментариев носил оскорбительный характер? Где вообще вы нашли нецензурщину?
LOpp
LOpp
сегодня в 15:33
я предлагаю расформировать Зенит и на сэкономленные деньги сделать всем прививки от короны
Wolverhampton
Wolverhampton ответил DXTK
сегодня в 15:32
На евро Я предлагаю вместо реального футбола, сделать виртуальный по гиперспорту, те страны которые отобрались на евро сыграют друг с другом сидя на диване как диванные эксперты. никто не заразится, азарт присутствует, не надо никуда ехать, просто сидишь у себя дома или в специальных манежах, и жмешь на кнопки, пьешь колу закусываешь бургерами. PS может и Россия чего и выиграет.......))))))
Тогда французы возьмут Евро! Усман Дембеле обыграет всех!
DXTK
DXTK
сегодня в 15:13, ред.
На евро Я предлагаю вместо реального футбола, сделать виртуальный по гиперспорту, те страны которые отобрались на евро сыграют друг с другом сидя на диване как диванные эксперты.

никто не заразится, азарт присутствует, не надо никуда ехать, просто сидишь у себя дома или в специальных манежах, и жмешь на кнопки, пьешь колу закусываешь бургерами.

PS может и Россия чего и выиграет.......))))))
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