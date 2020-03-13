Спасаем футбол от коронавируса! Ваши предложения?

Чемпионаты прерываются, еврокубки поставлены на паузу, Евро-2020 почти наверняка перенесут на следующее лето. «Соккер.ру» ищет выход.
Чемпионаты Англии, Италии, Испании и Франции, не считая первенств за пределами «Большой пятерки», поставлены на паузу. В Германии сыграют ближайший тур и тоже прервутся. Из-за пандемии коронавируса приостановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Евро-2020, скорее всего, будет перенесен на следующее лето. Зараза родом из Китая нарушила привычный ход европейского футбольного сезона, который развалился на глазах. Как склеить осколки в что-то приличное? Есть ли готовые решения прямо сейчас?
Решение №1. Продолжать играть, и будь что будет.
«Шоу должно продолжаться, несмотря на коронавирус!», — пел Фредди Меркьюри в своей бессмертной песне. Шах и мат, паникеры! Коронавирусная инфекция пугает весь мир своей новизной и неизвестностью, но в мире каждый год от гриппа и его осложнений (чаще всего речь о пневмонии) умирают 650 000 тысяч человек.
Нельзя отменять футбольные соревнования по первому чиху! Тем более, как показывает статистика, коронавирус представляет наибольшую опасность для пожилых людей, вот пусть они и сидят дома, а профессиональный спортсмен вообще за пару дней может прийти в норму.
Что касается зрителей, то, во-первых, каждый человек сам решает — идти на стадион или смотреть матч любимой команды дома, опасаясь коронавируса. Во-вторых, никто не запрещает принять меры предосторожности (маска, перчатка, да хоть резиновый костюм). С заболеванием нужно бороться, но не такими радикальными методами, парализующими жизнь общества.
Решение №2. Выдержать паузу, вылечить всех футболистов и сотрудников клубов, после чего играть без зрителей до конца сезона. Евро-2020 перенести на следующее лето.
Мое мнение: лучше не играть вовсе, чем играть без зрителей. Но такая практика существует, поэтому и соответствующее решение мы должны учитывать. Понятно, почему людей не хотят пускать на трибуны: правительства боятся не отдельных случаев заражения, заболевшие коронавирусом будут, и большинство из них выздоровеет. Страшно, если пандемия достигнет таких масштабов, когда доктора, больничные места и лекарства окажутся в меньшинстве.
Но клубы ведь могут уйти на карантин, вылечить всех сотрудников, а потом доиграть сезон в обычном темпе, только со сдвигом в лето. Обеспечить такую свободу календаря позволит перенос Евро-2020 на будущий год. По слухам, это решение уже принято в недрах УЕФА, и о нем будет объявлено 17-го марта. Что ж, логичный ход, ведь существует риск, что к лету пандемия еще не уляжется, а проводить матчи чемпионата Европы без зрителей глупо со всех точек зрения, в первую очередь, с финансовой.
Решение №3. Всё то же, что и в решении №2, только клубные сезоны закончить в срок и провести Евро-2020 по расписанию.
Если отринуть сомнения и сделать ставку на проведение Евро-2020 по расписанию (допустим, что это удастся, и к июню ситуация нормализуется), то это в первую очередь ударит по клубным турнирам. Пропущенные матчи необходимо сыграть, верно? А если УЕФА решит проводить чемпионат Европы, то приостановившиеся чемпионаты окажутся в цейтноте: слишком много матчей, слишком мало времени.
То есть придется или на ходу изобретать ускоренные способы завершения сезона, или доигрывать турниры после Евро, что еще безумнее, ведь там и новый сезон не за горами. А ведь у некоторых еще есть еврокубки в календаре.
Лига чемпионов и Лига Европы со стадии четвертьфинала могут быть доиграны в одноматчевом формате, причем игры будут вынесены на нейтральные поля. В национальных первенствах, видимо, придется затевать какие-то плей-офф между командами, ведущими борьбу за те или иные блага: плей-офф за чемпионство, за еврокубковые места, за выживание.
Но это тоже очень спорно. Представляете, если «Ливерпулю» придется оспаривать титул в мини-турнире за чемпионство с «Манчестер Сити», «Лестером» и «Челси» (или МЮ)? Прямо скажем, Евро-2020 уже сейчас не вписывает в календарь этого футбольного года, зараженного коронавирусом.
Решение №4. Завершить клубный сезон досрочно, раздать трофеи согласно промежуточным таблицам.
Обратите внимание на формулировки, с которыми приостановлены ведущие чемпионаты: как минимум и дальше дата. Эти паузы могут быть продлены, а то и вовсе превратиться в стопы. В таком случае нужно будет решать, что делать с итогами национальных чемпионатов и еврокубков. Допустим, Лигу чемпионов и Лигу Европы можно будет доиграть в формате мини-турниров хоть в августе, а чемпионаты? Один из вариантов — раздать поощрения и наказания согласно текущим таблицам. Вроде как сыграли в «Море волнуется раз». Кто где замер — тому там и место.
Решение №5. Завершить клубный сезон досрочно, трофеи объявить неразыгранными. Евро — по обстоятельствам.
Если чемпионаты от сих пор и до конца не продолжатся, есть вариант признать их недействительными, а новый сезон просто начать с «чистого листа»: никаких чемпионов и переходов между лигами. А вот с еврокубковыми квотами придется разбираться отдельно с помощью УЕФА, но это уже детали.
И еще глупость подкину:). Аннулируете результаты? Тогда верните деньги зрителям. Они же потратились, а на выходе получили пшик)))
И еще глупость подкину:). Аннулируете результаты? Тогда верните деньги зрителям. Они же потратились, а на выходе получили пшик)))
Но масштабы ВИЧ-инфекции просто ужасные. Каждый 14 житель нашей страны заражён. Но это не повод отменять игры.
Но масштабы ВИЧ-инфекции просто ужасные. Каждый 14 житель нашей страны заражён. Но это не повод отменять игры.
Жалко Ливерпуль. Но возьмите в пример Реал и Барсу, где они из тура в тур чередуются сейчас, кто на 1 месте. В Италии Лацио всё ещё претендент, и что, насмарку весь год? С фига ли отдавать чемпионства Юве и Барсе? То же самое и в Германии.
Это будет правильное решение, от которого пострадает только Ливерпуль, потому что он точно уже был бы чемпионом.
Другие варианты сказочные, особенно тот, где дождаться излечения футболистов и начать играть. Чтоб они не продолжили болеть, им надо сидеть на базе круглосуточно и ни с кем не общаться, ходить в спец костюмах. Ради футбола на это никто не пойдёт. Это сказочный вариант. Потому что если один заболеет, то автоматом вся команда на карантин и снова переносы матчей и так до бесконечности.
Жалко Ливерпуль. Но возьмите в пример Реал и Барсу, где они из тура в тур чередуются сейчас, кто на 1 месте. В Италии Лацио всё ещё претендент, и что, насмарку весь год? С фига ли отдавать чемпионства Юве и Барсе? То же самое и в Германии.
Это будет правильное решение, от которого пострадает только Ливерпуль, потому что он точно уже был бы чемпионом.
Другие варианты сказочные, особенно тот, где дождаться излечения футболистов и начать играть. Чтоб они не продолжили болеть, им надо сидеть на базе круглосуточно и ни с кем не общаться, ходить в спец костюмах. Ради футбола на это никто не пойдёт. Это сказочный вариант. Потому что если один заболеет, то автоматом вся команда на карантин и снова переносы матчей и так до бесконечности.
Евро перенести на 2021 год
Расформировать Цска)
Евро перенести на 2021 год
Расформировать Цска)
В виду отсутствия времени не начинать новое соревнование , отказаться от Чемпионата Европы .
В виду отсутствия времени не начинать новое соревнование , отказаться от Чемпионата Европы .
Всем СМИ всего Мира опубликовать статистику инфекционных заболевании в зимний период всех стран и летальных исходов тож . Доказать, что эта зима в рамках средних чисел . Оставить тему в покое не обращать внимания на количество чихнувших в мире, в стране, у соседей, в спорте, командах, парламенте и , упаси Господь , Кремле.
Успокоить всех и успокоиться самим.
Всем СМИ всего Мира опубликовать статистику инфекционных заболевании в зимний период всех стран и летальных исходов тож . Доказать, что эта зима в рамках средних чисел . Оставить тему в покое не обращать внимания на количество чихнувших в мире, в стране, у соседей, в спорте, командах, парламенте и , упаси Господь , Кремле.
Успокоить всех и успокоиться самим.
Моя тёща каждый год болеет гриппом и никак не помрёт !
И ведь никто не трубит об этом на весь мир , а вот Артетта по самочувствию хотел бы работать -ему не разрешают !
Да любой врач, осмотревший Вас , при желании может доказать, что Вы при смерти, а Вы всё живёте ! Внуки вон не дождутся освобождения квартиры !
Моя тёща каждый год болеет гриппом и никак не помрёт !
И ведь никто не трубит об этом на весь мир , а вот Артетта по самочувствию хотел бы работать -ему не разрешают !
Да любой врач, осмотревший Вас , при желании может доказать, что Вы при смерти, а Вы всё живёте ! Внуки вон не дождутся освобождения квартиры !
Но в Италии оказалось мало приборов, необходимых при пневмонии (аппаратов искусственной вентялиции легких). Поэтому они там без лечения умирают. Надеюсь, приборы привезли или скоро привезут.
Но в Италии оказалось мало приборов, необходимых при пневмонии (аппаратов искусственной вентялиции легких). Поэтому они там без лечения умирают. Надеюсь, приборы привезли или скоро привезут.
"Коронавирусная инфекция пугает весь мир своей новизной и неизвестностью, но в мире каждый год от гриппа и его осложнений (чаще всего речь о пневмонии) умирают 650 000 тысяч человек."
Предлагаете подождать, пока коронавирус, который, в отличие от гриппа, еще только распространяется, будет по всему миру, и потом посчитать, сколько умрет от вируса со смертностью около 1%? (У гриппа 0.1%). Ок, я даже могу вам сказать, 6 500 000.
"Коронавирусная инфекция пугает весь мир своей новизной и неизвестностью, но в мире каждый год от гриппа и его осложнений (чаще всего речь о пневмонии) умирают 650 000 тысяч человек."
Предлагаете подождать, пока коронавирус, который, в отличие от гриппа, еще только распространяется, будет по всему миру, и потом посчитать, сколько умрет от вируса со смертностью около 1%? (У гриппа 0.1%). Ок, я даже могу вам сказать, 6 500 000.
А 5 так вообще для Ливера похоронный, снова 30 лет ждать(((
А 5 так вообще для Ливера похоронный, снова 30 лет ждать(((
Первый из них такой:
С каких это пор у нас модератор удаляет вполне корректные вопросы? А потом эти удалённые ни с того ни с сего комментарии идут в расчёт при перманентах и премодерации.((
Второй вопрос:
Почему вы отсутствовали на рабочем месте и позволяли одному пользователю творить вакханалию?
Третий вопрос:
Какой из удалённых комментариев носил оскорбительный характер? Где вообще вы нашли нецензурщину?
Первый из них такой:
С каких это пор у нас модератор удаляет вполне корректные вопросы? А потом эти удалённые ни с того ни с сего комментарии идут в расчёт при перманентах и премодерации.((
Второй вопрос:
Почему вы отсутствовали на рабочем месте и позволяли одному пользователю творить вакханалию?
Третий вопрос:
Какой из удалённых комментариев носил оскорбительный характер? Где вообще вы нашли нецензурщину?
никто не заразится, азарт присутствует, не надо никуда ехать, просто сидишь у себя дома или в специальных манежах, и жмешь на кнопки, пьешь колу закусываешь бургерами.
PS может и Россия чего и выиграет.......))))))
никто не заразится, азарт присутствует, не надо никуда ехать, просто сидишь у себя дома или в специальных манежах, и жмешь на кнопки, пьешь колу закусываешь бургерами.
PS может и Россия чего и выиграет.......))))))