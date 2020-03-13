Спасаем футбол от коронавируса! Ваши предложения?

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сегодня, 15:05

Чемпионаты прерываются, еврокубки поставлены на паузу, Евро-2020 почти наверняка перенесут на следующее лето. «Соккер.ру» ищет выход.

Чемпионаты Англии, Италии, Испании и Франции, не считая первенств за пределами «Большой пятерки», поставлены на паузу. В Германии сыграют ближайший тур и тоже прервутся. Из-за пандемии коронавируса приостановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Евро-2020, скорее всего, будет перенесен на следующее лето. Зараза родом из Китая нарушила привычный ход европейского футбольного сезона, который развалился на глазах. Как склеить осколки в что-то приличное? Есть ли готовые решения прямо сейчас?

Решение №1. Продолжать играть, и будь что будет.

«Шоу должно продолжаться, несмотря на коронавирус!», — пел Фредди Меркьюри в своей бессмертной песне. Шах и мат, паникеры! Коронавирусная инфекция пугает весь мир своей новизной и неизвестностью, но в мире каждый год от гриппа и его осложнений (чаще всего речь о пневмонии) умирают 650 000 тысяч человек.

Нельзя отменять футбольные соревнования по первому чиху! Тем более, как показывает статистика, коронавирус представляет наибольшую опасность для пожилых людей, вот пусть они и сидят дома, а профессиональный спортсмен вообще за пару дней может прийти в норму.

Что касается зрителей, то, во-первых, каждый человек сам решает — идти на стадион или смотреть матч любимой команды дома, опасаясь коронавируса. Во-вторых, никто не запрещает принять меры предосторожности (маска, перчатка, да хоть резиновый костюм). С заболеванием нужно бороться, но не такими радикальными методами, парализующими жизнь общества.

Решение №2. Выдержать паузу, вылечить всех футболистов и сотрудников клубов, после чего играть без зрителей до конца сезона. Евро-2020 перенести на следующее лето.

Мое мнение: лучше не играть вовсе, чем играть без зрителей. Но такая практика существует, поэтому и соответствующее решение мы должны учитывать. Понятно, почему людей не хотят пускать на трибуны: правительства боятся не отдельных случаев заражения, заболевшие коронавирусом будут, и большинство из них выздоровеет. Страшно, если пандемия достигнет таких масштабов, когда доктора, больничные места и лекарства окажутся в меньшинстве.

Но клубы ведь могут уйти на карантин, вылечить всех сотрудников, а потом доиграть сезон в обычном темпе, только со сдвигом в лето. Обеспечить такую свободу календаря позволит перенос Евро-2020 на будущий год. По слухам, это решение уже принято в недрах УЕФА , и о нем будет объявлено 17-го марта. Что ж, логичный ход, ведь существует риск, что к лету пандемия еще не уляжется, а проводить матчи чемпионата Европы без зрителей глупо со всех точек зрения, в первую очередь, с финансовой.

Решение №3. Всё то же, что и в решении №2, только клубные сезоны закончить в срок и провести Евро-2020 по расписанию.

Если отринуть сомнения и сделать ставку на проведение Евро-2020 по расписанию (допустим, что это удастся, и к июню ситуация нормализуется), то это в первую очередь ударит по клубным турнирам. Пропущенные матчи необходимо сыграть, верно? А если УЕФА решит проводить чемпионат Европы, то приостановившиеся чемпионаты окажутся в цейтноте: слишком много матчей, слишком мало времени.

То есть придется или на ходу изобретать ускоренные способы завершения сезона, или доигрывать турниры после Евро, что еще безумнее, ведь там и новый сезон не за горами. А ведь у некоторых еще есть еврокубки в календаре.

Лига чемпионов и Лига Европы со стадии четвертьфинала могут быть доиграны в одноматчевом формате, причем игры будут вынесены на нейтральные поля. В национальных первенствах, видимо, придется затевать какие-то плей-офф между командами, ведущими борьбу за те или иные блага: плей-офф за чемпионство, за еврокубковые места, за выживание.

Но это тоже очень спорно. Представляете, если «Ливерпулю» придется оспаривать титул в мини-турнире за чемпионство с «Манчестер Сити», «Лестером» и «Челси» (или МЮ )? Прямо скажем, Евро-2020 уже сейчас не вписывает в календарь этого футбольного года, зараженного коронавирусом.

Решение №4. Завершить клубный сезон досрочно, раздать трофеи согласно промежуточным таблицам.

Обратите внимание на формулировки, с которыми приостановлены ведущие чемпионаты: как минимум и дальше дата. Эти паузы могут быть продлены, а то и вовсе превратиться в стопы. В таком случае нужно будет решать, что делать с итогами национальных чемпионатов и еврокубков. Допустим, Лигу чемпионов и Лигу Европы можно будет доиграть в формате мини-турниров хоть в августе, а чемпионаты? Один из вариантов — раздать поощрения и наказания согласно текущим таблицам. Вроде как сыграли в «Море волнуется раз». Кто где замер — тому там и место.

Решение №5. Завершить клубный сезон досрочно, трофеи объявить неразыгранными. Евро — по обстоятельствам.