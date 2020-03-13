Вылет «Ливерпуля» и покер Иличича. Топ-10 событий евронедели

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сегодня, 12:51

«Соккер.ру» предлагает еще раз пережить события прошедшей еврокубковой недели. Возможно, в следующий раз такая возможность нам предоставится не скоро…

10. Домашние поражения немецких клубов в Лиге Европы

До 1/8 финала ЛЕ дошли три немецких клуба, и если «Байер» сделал уверенный шаг в направлении четвертьфинала, выиграв в гостевом матче у «Рейнджерс» со счетом 3:1, то «Айнтрахт» и «Вольфсбург» начинали дома и синхронно проиграли. «Волки» уступили «Шахтеру» 1:2 в равном матче с обилием ошибок и теперь рассчитывают «забить много голов» в Харькове, чтобы переломить ход дуэли. А вот прошлогодний полуфиналист Лиги Европы «Айнтрахт» повторить успех кампании 2018/19 не сможет: «орлы» пропустили дома три безответных мяча от «Базеля». Им крышка.

9. Пустые трибуны в Лиге чемпионов

Футбольный сезон разваливается у нас на глазах, уже приостановлены чемпионаты Италии, Испании и Франции, досрочно может завершиться сезон в Германии, АПЛ под угрозой. Половина из четырех ответных матчей 1/8 финала на этой неделе прошла без зрителей: ПСЖ — «Боруссия» в Париже и «Валенсия» — «Аталанта» на «Месталье». Вроде бы понимаешь, какого уровня это игры, но глаза ведь не обманешь: без болельщиков даже Лига чемпионов похожа на первенство водокачки.

8. Переносы матчей ЛЕ между клубами из Испании и Италии из-за коронавируса

А в Лиге Европы два матча и вовсе не состоялись. «Севилья» должна была играть с «Ромой», а «Хетафе» — с «Интером». Из европейских стран в Италии и Испании больше всего инфицированных коронавирусом, воздушное и морское сообщение между соседями ограничено, да и опасность заражения высока. «Интер», например, ушел на карантин после матча с «Ювентусом», чей защитник Ругани сдал положительный тест на коронавирус. Лучше и правда дома сидеть.

7. Первый в истории МЮ матч без зрителей и победа 5:0

Заметно преобразившийся в последние недели «Манчестер Юнайтед» де-факто обеспечил себе выход в четвертьфинал Лиги Европы, выиграв у австрийского ЛАСКа в первом матче со счетом 5:0. Представьте себе, это крупнейшая гостевая еврокубковая победа «красных дьяволов» с 1965 года, когда с аналогичным счетом в рамках Кубка Ярмарок был разбит «Страсбур». Игра проходила при пустых трибунах, и знатоки истории МЮ утверждают, что манкунианцы впервые в своей богатейшей истории провели официальный матч без зрителей.

For the first time in the club's history, Man Utd are playing a competitive match behind closed doors. pic.twitter.com/46AWfYuTh7 — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 12, 2020

6. Камбэк ПСЖ и первый за четыре года выход в четвертьфинал

«Боруссия» выиграла в Дортмунде со счетом 2:1 и прибыла в Париж с хлипким преимуществом, которое разбилось уже в первом тайме после голов Неймара и Берната. Во втором тайме преимуществом владели уже гости, Томас Тухель заставил свою команду действовать рационально, и счет 2:0 не изменился до финального свистка, хотя по итогу немцы даже чаще били по чужим воротам — 11:8. Неймар не только забил, но и проявил актерский талант, обернувшийся красной карточкой для Эмре Джана, а вот Эрлинг Холанд растерялся на пустом «Парк де Пренс», хотя за его пределами болельщики ПСЖ праздновали первый за четыре года выход в четвертьфинал так, как будто их любимые толстосумы выиграли Лигу чемпионов.

PSG players went straight over to celebrate with the fans outside who weren’t allowed in tonight 👏🏼 pic.twitter.com/1ecmvdLYPV — Best Chants (@BestChantsUK) March 11, 2020

5. Троллинг Эрлинга Холанда футболистами ПСЖ

Фанаты жгли в прямом смысле, а футболисты ПСЖ , над которыми вся Европа смеялась в голос после безвольных вылетов от «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед», после победы передали привет 19-летней звезде «Боруссии» Эрлингу Холанду (автору дубля в первом матче), усевшись на поле в позе медитации, которую норвежец использует для празднования голов. Еще раньше Неймар передразнил Холанда, когда отправил мяч в ворота Романа Бюрки.

Elsewhere in the Champions League...



PSG celebrated beating Dortmund by doing Haaland's celebration.



Rattled by a 19 year old bro I'm crying. pic.twitter.com/6lsCfmUOsf — JAKE BUCKLEY 🇦🇺 (@TheMasterBucks) March 11, 2020

Не все оценили этот троллинг, парижан заподозрили в комплексе неполноценности, который в принципе не исключен, но будем справедливы до конца: Эрлинг спровоцировал футболистов ПСЖ на такое поведение, возможно, даже дополнительно мотивировал «зажравшихся миллионеров» и щелчок по лбу получил по делу. Перед игрой Холанд выложил фото с подписью: «Париж — мой город. Не ваш». Неймар написал: «Твой город в Норвегии, бро. Выматывайся». Ну, а дальше вы знаете…

👌 Erling Haaland uploaded a snapchat yesterday at his Paris hotel with the caption: «My City not yours.»



Neymar uploaded the pic on his Instagram with the caption: «Your City is in Norway bro go back. Paris our city, not yours.»



The main reason why PSG are trolling Haaland 😭 pic.twitter.com/vm5VRSQcjc — FutbolBible (@FutbolBible) March 12, 2020

4. Безнадежный «Тоттенхэм» и «РБ Лейпциг» в четвертьфинале

Веры в «Тоттенхэм» после домашнего поражения от «РБ Лейпцига» почти не было, но команда Жозе Моуриньо не просто вылетела, а сделала это с треском, проиграв немецкому клубу на выезде 0:3 вообще без шансов. Моуриньо уже хочет подписать в «Тоттенхэм» автора дубля Марселя Забитцера, но австрийцу наверняка интереснее работать с Юлианом Нагельсманном. «Особенный» уже давно не тот.

3. Перестрелка на «Месталье» и выход «Аталанты» в четвертьфинал в дебютном сезоне ЛЧ

Конечно, у «Валенсии» практически не было шансов перевернуть ход дуэли с «Аталантой» после поражения 1:4. Конечно, пустые трибуны «Местальи» с одиноким бронзовым болельщиком Франциско Наварро лишили матч лигочемпионского антуража. Но команды сыграли от души! Семь забитых мячей, закрученный сюжет с победой гостей 4:3 и покером Йосипа Иличича — интриги вокруг путевки в четвертьфинал не было, но зрелище удалось! Да и в целом противостояние «Аталанты» и «Валенсии» вобрало в себя 12 голов — одного забитого мяча не хватило до рекорда Лиги чемпионов.

2. Покер Йосипа Иличича

Это отдельное событие, ведь до словенца из «Аталанты» в плей-офф Лиги чемпионов четыре гола за матч забивали только три футболиста: Лионель Месси (дважды), Марио Гомес и Роберт Левандовски. Иличич стал четвертым в этой славной компании и 14-м, если говорить об основной сетке Лиги чемпионов вообще. При этом покер Йосипа уникален: Месси, Левандовски и Гомес забивали в плей-офф исключительно в домашних матчах, а Иличич сделал это на выезде!

1. Безумная игра на «Энфилде» и вылет действующего победителя ЛЧ

На этой неделе Лига чемпионов лишилась не только финалиста предыдущего розыгрыша, но и чемпиона, который сошел с дистанции уже после первого раунда плей-офф. Многие верили, что «Ливерпуль» отыграется в дуэли с «Атлетико» после поражения в Мадриде 0:1. За 90 минут на «Энфилде» «красные» создали немало моментов, но забили только один мяч — все остальное вытащил Ян Облак. В дебюте овертайма Роберто Фирмино сделал счет 2:0, всем показалось, что защищавшимся без конца «матрасникам» пришел конец, но команда Диего Симеоне вывернулась невероятным образом. Вышедший на замену Маркос Льоренте оформил дубль, заставив трибуны «Энфилда» замолчать, а Альваро Мората еще и победу принес «Атлетико». Это нужно было видеть!

