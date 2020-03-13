Карпин против Семина и «Спартак» в Оренбурге. 22-й тур РПЛ ждет!

1584124203

сегодня, 21:30

Европейские чемпионаты боятся коронавируса? Больше внимания уделим российскому футболу! «Соккер.ру» задает неудобные вопросы и вангует результаты.

«Спартак» прервет серию из поражений в матчах с «Оренбургом»?

Доменико Тедеско впервые сыграет против бравого «Оренбурга», который издевался над его предшественником нещадно. «Спартак» под руководством Кононова проиграл «Оренбургу» два предыдущих матча, и оба были судьбоносными: поражение в заключительном туре прошлого сезона стоило «красно-белым» четвертого места в РПЛ и прямой путевки в групповой раунд Лиги Европы. В 11-м туре текущего чемпионата «Спартак» проиграл на своем поле, после чего блаженный Олег отправился в отставку. Минус еврокубковая путевка и минус главный тренер. А «Оренбург» неплох!

Теперь «Спартак» ни за какие еврокубки не борется, при этом позиции Доменико Тедеско крепки, если верить Федуну. Вот только поражение от «Краснодара» в предыдущем туре поставило крест на мечтах ворваться в первую пятерку на лихом коне. «Спартак» должен сконцентрироваться на решении приземленных, но важных задач: москвичи в трех очках от зоны стыковых матчей, а «Оренбург» — прямой конкурент, который в случае таблицы окажется выше в таблице.

Сам «Спартак» по итогам этого тура в зону стыков не упадет, но только потому, что «Крылья Советов» и «Тамбов» играют друг против друга и не смогут обойти команду Тедеско разом. В любом случае, «красно-белые» настраиваются на победу над «Оренбургом», который только в среду играл в перенесенном с прошлого года матче против «Сочи» и уступил 1:5. У команды Константина Емельянова было всего три дня на восстановление (у «Спартака» — пять), что может сказаться на исходе. Зато в пользу хозяев родной стадион со специфическим газоном, неумение команды Тедеско играть первым номером и отсутствие в рядах москвичей из-за дисквалификации Романа Зобнина.

Прогноз «Соккер.ру» на матч «Оренбург» — «Спартак»: 1:2.

«Зенит» забьет первый весенний гол в РПЛ ?

После двух весенних туров РПЛ отрыв «Зенита» от ближайшего преследователя сократился с 10 очков до 6. В обороне «сине-бело-голубые» по-прежнему надежны, а вот атака дважды сработала вхолостую: нулевые ничьи против «Локомотива» и «Уфы». Против железнодорожников не играли Дзюба с Азмуном, но оборону «Уфы» пытались взломать и эти двое, и Малком, и Ригони, и Дриусси — все без толку. Если «Зенит» и в третьем кряду домашнем матче не забьет, то это будет уже серьезно.

К счастью, в гости к чемпионам России пожалует «Урал» — самая пропускающая команда РПЛ , проигравшая в предыдущем туре «Сочи». А кто сейчас не проигрывает «Сочи»? «Сочи» — сила! Там Кокорин. У «Зенита» Кокорина нет, приходится рассчитывать на ребят попроще в атаке. И совсем плохо, что Семак не может рассчитывать в игре с «Уралом» на лидера полузащиты Вильмара Барриоса. Впрочем, должны справляться и без него: «Зенит» выиграл 12 из 13 последних матчей у «шмелей», противник очень подходящий, чтобы одержать первую победу в РПЛ в 2020 году.

Прогноз «Соккер.ру» на матч «Зенит» — «Урал»: 3:0.

«Рубин» Слуцкого забьет первый гол?

Много шуток, смеха, веселья и конкурсов стало на тренировках «Рубина» с приходом Леонида Слуцкого на тренерский мостик, но качество игры казанцев в первых официальных матчах под руководством нового тренера удручающее. После нулевой ничьей в матче «Тамбовом» «Рубин» всухую проиграл «Крыльям Советов», а на носу выезд в Тулу к крепкому «Арсеналу». И да, отступать особенно некуда: команда Слуцкого в зоне вылета. Не поставил бы на успех «Рубина» в этом матче, да что там — верю в продление безголевой серии!

Прогноз «Соккер.ру» на матч «Арсенал» — «Рубин»: 2:0.

Кокорин продолжит забивать, а «Краснодар» — побеждать?

Встреча двух команд из Краснодарского края в первом круге завершилась убедительной победой «быков» — 3:0. Но тогда у «Сочи» не было Александра Кокорина! Поднабравшийся специфического опыта нападающий забил уже 3 гола в 3 весенних матчах за «барсов», а у «Сочи», как и у «Краснодара», накануне этого матча серия из двух побед. Правда, для меня победы команды Мурада Мусаева над боевитой «Уфой» и «Спартаком» более показательны, чем домашние успехи «Сочи» в матчах с «Уралом» и «Оренбургом». «Краснодар» должен реализовывать свое преимущество в классе и сыгранности, а вот пропустить от Кокорина может. Но это не точно.

Прогноз «Соккер.ру» на матч «Сочи» — «Краснодар»: 1:3.

ЦСКА одержит первую весеннюю победу?

Весеннему календарю «Уфы» не позавидуешь, у команды Вадима Евсеева три подряд выездных матча, а соперники как на подбор: «Краснодар», «Зенит», ЦСКА . Южанам проиграли, в Санкт-Петербурге зацепили ничью, на очереди проблемные армейцы на « ВЭБ Арене», где тренер Евсеев в прошлом сезоне дебютировал у руля «Уфы» феноменальным образом: его команда отыгралась, уступая в счете 0:2 к 86-й минуте. В матче первого круга тоже была зафиксирована ничья — 1:1, так что соперник для ЦСКА не самый приятный.

А самое неприятное, что команда Ганчаренко находится в прострации: еле спасли ничью в матче с «Уралом», а потом дважды проиграли в веселых матчах «Спартаку» (в кубковом матче) и «Ростову». Игру с «Ростовом» армейцы заканчивали вдевятером и едва не спаслись, но Федор Чалов снова взялся бить пенальти и промазал. Против «Уфы» не сыграет Ильзат Ахметов, а вот красную карточку Вадима Карпова отменили, так что веселая оборона будет в полном составе. Это шанс для «Уфы», которая здорово играет против грандов, забить первый весенний гол. Возможно, его даже хватит, чтобы ЦСКА вновь не выиграл.

Прогноз «Соккер.ру» на матч ЦСКА — «Уфа»: 1:1.

«Ростов» справится со вторым прямым конкурентом кряду?

«Ростов» обыграл ЦСКА и улучшил свои шансы на попадание в Лигу чемпионов, хотя Валерий Карпин остался крайне недоволен игрой своих подопечных. Не успел газон отдохнуть после топота армейцев, как на берега Дона жалуют железнодорожники, мечтающие третий год подряд играть в Лиге чемпионов. В первом круге «Ростов» выиграл в Черкизове, но там были некоторые авантюры со стороны «Локо», голы Шомуродова и чудо-сэйв Евгения Чернова спиной, а вот выездная модель команды Семина не такая приятная.

«Локомотив» с чистой совестью может сыграть против «Ростова» вторым номером, чтобы подловить «желто-синих» на контратаке или неправильном перестроении. Команда у Карпина куражная и увлекающаяся, как и сам тренер, при этом игровых проблем хватает, как показала игра с ЦСКА . Видится мне здесь такая неказистая и выстраданная, но очень важная победа «Локомотива» на опыте с преимуществом в один мяч.

Прогноз «Соккер.ру» на матч «Ростов» — «Локомотив»: 0:1.

Кто выиграет в схватке претендентов на вылет?

«Крылья Советов» и «Тамбов» набрали по 22 очка после 21-го тура чемпионата, в промежуточной таблице это место в зоне стыковых матчей в двух шагах от вылета: замыкающие таблицу «Рубин» и «Ахмат» набрали по 20 баллов. Хочешь выжить — побеждай, именно такие матчи с прямыми конкурентами приобретают особое значение в концовке сезона. В первом круге «Крылышки» выиграли 2:0, но тогда у них был Соболев, поучаствовавший в обоих голах, зато теперь есть Попович, отличившийся в матчах с «Оренбургом» и «Рубином». «Тамбов» же пока без голов по весне, несмотря на все старания Мелкадзе и Обухова. Так что это еще одна интрига — прервут ли «волки» серию без голов?

Прогноз «Соккер.ру» на матч «Тамбов» — «Крылья Советов»: 1:1.