Во главе с греческим бизнесменом и с экс-вратарём «Динамо» на тренерском мостике. Второй самый старый клуб Англии празднует юбилей

1726867890

21 сентября 2024, 00:31

Один из старейших клубов Англии готовится славно отметить 160-летний юбилей.

В Английской Премьер-Лиге сыграно четыре тура. Слишком мало для того, чтоб делать выводы. Но достаточно, чтобы сложилось впечатление. Например, выделить главную на сегодняшний день сенсацию сезона.

Не такой уж он неказистый

А таковой является победа «Ноттингем Форест» над «Ливерпулем» на «Энфилде» в прошлую субботу. Обломали «лесники» стартовую серию Арне Слоту из трёх побед. Кстати, «лесники» такое же наше изобретение, как «аристократы» применительно к «Челси». В Англии они «красные», как и «Ливерпуль». Обыграть на «Олд Траффорд» с крупным счётом «Манчестер Юнайтед» и проиграть неказистому «Ноттингему».

А так ли неказист «Ноттингем»? В четырёх матчах две победы и две ничьих. Всего два мяча пропущено. Седьмое место. В воскресенье подопечные Нуну Эшпириту Санту сыграют в гостях с другими героями старта — «Брайтоном». Не «Манчестер Сити» — «Арсенал», конечно, но игра обещает быть интересной.

«Брайтон» за время выступления в Премьер-Лиге успел заработать репутацию крепкого середняка. «Ноттингем» же зашёл в элиту после долгого перерыва два года назад. И в обоих сезонах боролись за выживание. Шестнадцатое и семнадцатое места. Удержались в высшем обществе и радуйтесь.

Но в следующем году второй по возрасту клуб Англии, а стало быть, и мира отметит юбилей — 160 лет. Старше только ещё один клуб из Ноттингема — «Ноттс Каунти», основанный в 1861 году. Когда-то соседи были законодателями мод в прямом смысле. «Ювентус» обязан своими черно-белыми полосатыми футболками «Ноттс Каути», а «Арсенал» позаимствовал красные футболки и белые шорты у «Ноттингема».

Но если достижения «Ноттс Каунти» ограничиваются гуманитарной помощью самому титулованному клубу Италии, то «Ноттингем» зажёг во второй половине 70-х под руководством великого Брайана Клафа. Зайти в «старый» первый дивизион и сразу же его выиграть, а потом взять сразу два Кубка чемпионов — достижение уникальное. Кому интересно, блог «Это было недавно» вам в помощь. Там прочитаете подробно. Но к концу ХХ века некогда славный «Ноттингем Форест» пришёл в негодность и превратился в нищего странствующего рыцаря.

Греческий хозяин

Неизвестно, сколько бы продолжалось это хождение по мукам, пока двукратный клубный чемпион Европы не перешёл в собственность греческого магната Эвангелоса Маринакиса. Этот упитанный бородатый господин, похожий не то на знаменитого тенора Лучано Паваротти, не то на не менее знаменитого соотечественника Демиса Руссоса, давно владел «Олимпиакосом». Самым титулованным и популярным клубом своей страны. Что не помешало Маринакису прикупить еще один из старейших клубов Англии. Тот вылез, извините за грубое слово, в Премьер-Лигу впервые в нынешнем столетии. И удержался там. Конечно, «красные» приносили владельцу больше огорчений. Особенно на фоне европейского триумфа «легенды». Не забыли, что «Олимпиакос» выиграл последнюю Лигу конференций.

Но в декабре главным тренером был назначен португалец Нуну Эшпириту Санту. Смелое решение. Когда-то бывший вратарь «Порту» и московского «Динамо» считался одним из самых перспективных тренеров Европы. Неплохо зарекомендовал себя в «Валенсии», «Порту», «Вулверхэмптоне». Но провалился в «Тоттенхэме». Однако потом Нуну сделал золотой дубль — взял чемпионат и Кубок с «Аль-Иттихадом». Но это в Саудовской Аравии. В Европе существует стереотип. Среди вратарей и среди темнокожих мало хороших тренеров. Второй тезис не расизм, а чистой воды статистика. Как и первый. Но руководство клуба показало себя людьми современными и пригласило Нуну. Тот оправдал доверие. Удержал «красных» в АПЛ , а после межсезонки создал приличную команду.

Сходили на рынок

Конечно, нельзя не замечать, что летом Маринакис тряхнул кошельком. Купить у «Ньюкасла» 21-летнего Эллиотта Андерсона за 40 миллионов — это поступок. Во многом безрассудный. Ибо в родном клубе молодой футболист (он пока ещё не решил, кто он — англичанин или шотландец) ничего особенного не показывал. Четырнадцать миллионов упали на счёт «Фиорентины» за Николу Миленковича. Левый крайний Рамон Соса, которого сватали то в «Спартак», то в «Зенит», был приобретен за 12 миллионов у аргентинского «Тальереса». Ещё 10 миллионов выручила «Бенфика» за бразильского защитника Морато. Конечно, продавать в «Ноттингеме» тоже умеют. Сразу трёх футболистов продали за 20 миллионов и выше. Каждого. Но расходы превысили расходы на 18 миллионов.

Но дорогие новобранцы довольно быстро вписались в игровые схемы Нуну Эшпириту. Забивают «лесники» немного — по голу за игру. Но оборона и опытный бельгийский вратарь Матц Зельс более чем надёжны. Конечно, не только рекрутам обязана команда своим прогрессом. Единственный мяч в ворота «Ливерпуля» отправил Каллум Хадсон-Одои, сверкнувший несколько лет назад в «Челси», но сникший в «Байере». Сейчас 24-летний крайний нападающий пытается перезапустить свою карьеру.

Чемпионат Англии только начался. Но старт «Ноттингема» обнадёживает. О больших высотах команде Нуну Эшпириту мечтать не стоит. Но достойно встретить юбилей вполне по силам.