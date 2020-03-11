Кляп из матраса. «Ливерпуль» сложит полномочия?

1583923214

вчера, 13:40

Поражение в Мадриде, текущая форма и неудобство соперника заставляют «Соккер.ру» рассматривать вылет «Ливерпуля» из Лиги чемпионов.

Эпизод первый

Три недели назад «Ливерпуль» гостил на «Ванда Метрополитано» — том самом стадионе, где «красные» завершили свой триумфальный поход за Кубком чемпионов в прошлом сезоне, обыграв в финальном матче «Тоттенхэм». В тот раз «Ванда» была благосклонна к команде Клоппа, но в битве «Ливерпуля» с «Атлетико» мадридская арена оказалась на стороне родни. «Матрасники» провели идеальный матч в своей классической манере. Главным достижением команды Диего Симеоне является тот факт, что «красные» не забили, да и не имели особых шансов отличиться в первой встрече противостояния: действующие победители Лиги чемпионов нанесли 8 ударов в сторону ворот Яна Облака и ни разу не попали в створ.

Стратегически «Атлетико» устроила бы даже нулевая ничья, которая оставила бы в силе понятный план на ответный матч: глубоко и упорно защищаться, выводить тем самым «Ливерпуль» из себя и искать шансы для выездного гола, который идет по двойной цене после домашней игры на ноль в защите. «Атлетико» не только провел безупречную игру в обороне, но и забил «Ливерпулю» в дебюте встречи — мастер важных голов Сауль отличился уже в дебюте после углового. Теперь в ответ на любой гол «Атлетико» на «Энфилде» — случайный, корявый, нелогичный, «Ливерпулю» придется отвечать тремя. Впрочем, не только поэтому действующий победитель Кубка чемпионов в уязвимом положении.

Состояние команд

«Ливерпуль» после зимней паузы в АПЛ далек от своей лучшей формы. После неудачного выезда в Мадрид «красные» провели еще четыре матча, в которых потерпели два поражения с сухим счетом от «Челси» и «Уотфорда» и с большим трудом в один мяч переиграли аутсайдеров АПЛ «Вест Хэм» (3:2) и «Борнмут» (2:1). В обоих победных матчах «Ливерпуль» отыгрывался по ходу встречи, против «молотобойцев» и «вишенок» хватало мастерства при недостатке интенсивности, но «Атлетико» из другой весовой категории.

Команда Диего Симеоне сама играет в энергозатратный футбол и заставляет соперника работать в поте лица. Сами «матрасники» после победы над «Ливерпулем» уверенно обыграли «Вильярреал», а потом дважды сыграли вничью. Хорошая новость для «красных» в том, что во всех этих матчах защита сбоила, и «Атлетико» пропускал, хотя прямой корреляции здесь нет: все-таки против «Вильярреала», «Эспаньола» и «Севильи» мадридцы играли на правах фаворитов, а на «Энфилде» они будут действовать строго от соперника, тем более им есть что охранять.

Мнения тренеров

Что нужно изменить в сравнении с первым матчем? Больше бить в створ! То, что мы ни разу не попали по воротам, звучит так, как будто у нас не было шансов. Но это не так. У нас были моменты. Мы встречались, наверное, с лучшей командой мира по игре в глубокой защите. Счет 0:0 был бы блестящим результатом, но это не сделало бы игру дома существенно легче, потому что нам все равно пришлось бы забивать. Надо показать, что мы сделали выводы из ошибок в первом тайме, в первом матче, и что мы действительно хотим пройти дальше. У нас есть море возможностей, но в матче против столь солидной команды найти их будет очень сложно.

Нам противостоит отличная команда. После прихода Юргена Клоппа «Ливерпуль» преобразился и снова стал европейским грандом. Я на «Энфилде» никогда не был — ни как игрок, ни как тренер. Еще не доводилось быть участником матча на таком замечательном стадионе, где проводит свои домашние поединки клуб с богатейшей историей. В некоторые моменты предстоящего матча нам точно придется несладко. Но возможности забить у нас обязательно будут. За последние восемь лет мы всем доказали, на что способны. Думаем, мы сможем доставить неприятности «Ливерпулю».

Отдел кадров

Важная новость для «Ливерпуля» — возвращение в строй Джордана Хендерсона. За время отсутствия капитана все удостоверились в том, насколько важный это игрок в схемах Клоппа. Джордан — лидер полузащиты и метроном команды, без него «Ливерпуль» постоянно сбивается с ритма, теряет синхронность. Должен выйти в старте и Эндрю Робертсон — у левого защитника тоже были проблемы. А вот основной страж ворот Алиссон игру пропустит, и это большая потеря. Сменщик бразильца, Адриан, является лидером «Ливерпуля» по количеству результативных ошибок в этом сезоне.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Адриан — Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум — Мане, Салах, Фирмино.

Что касается «Атлетико», то есть вопросы по состоянию трех футболистов: Альваро Мораты, Ренана Лоди и Тома Лемара. В мадридском матче все трое играли в стартовом составе. Скорее всего, Диего Симеоне сможет на них рассчитывать, как и на Хосе-Марию Хименеса, вот только у уругвайца нет игрового тонуса, поэтому ждем его только в запасе, а пару в центре обороны составят Савич и Фелипе. А еще Симеоне предстоит выбрать правого защитника (между Врсалько и Триппьером), а также понять, кто ему нужен в атаке, ведь к бою готов и забивший «Севилье» Жоау Фелиш, и злой Диего Коста, не говоря о Морате и Корреа.

Ориентировочный состав «Атлетико» (4-4-2): Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди — Коке, Партей, Сауль, Корреа — Фелиш, Мората.

Кто победит?

Выезд на «Энфилд» — испытание для любой команды, но «Атлетико» ничем не напугать. К тому же, команда Диего Симеоне не сильна в авантюризме. «Ливерпуль» почувствует на себе кандалы и строгий ошейник даже в домашней игре, в то время как «матрасники» будут искать контратаки и стандарты, чтобы поставить шах оппоненту. Кажется, если «Ливерпуль» и выиграет, то в один мяч — 1:0, и тогда увидим овертайм, или 2:1, что полностью устроит «Атлетико». У «матрасников», которые год назад расплескали даже более внушительное преимущество в противостоянии с «Ювентусом», очень хорошие шансы на выход в четвертьфинал.