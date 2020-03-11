Бойтесь Холанда и своих желаний. ПСЖ, твой выход!

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вчера, 16:01

ПСЖ привычно вылетать на стадии 1/8 Лиги чемпионов, а в этот раз еще и нужно переворачивать ход дуэли с «Боруссией». «Соккер.ру» не совсем уверен, что парижанам по плечу.

5 фактов о первом матче ПСЖ и «Боруссии»

1. Матч в Дортмунде завершился победой хозяев со счетом 2:1. Победный дубль оформил зимний новичок «Боруссии» Эрлинг Холанд, за ПСЖ забил Неймар с передачи Мбаппе.

2. В первом матче обе команды играли по схеме 3-4-3. Для «Боруссии» это привычная расстановка, а вот ПСЖ чаще играет с четверкой защитников в линию. Томас Тухель не слишком удачно «отзеркалил» расстановку бывшей команды.

3. Команды нанесли всего лишь 6 ударов в створ ворот (по 3 каждая), таким образом, 50% попаданий в ворота в первом матче привели к изменениям на табло. Высокая эффективность.

4. Эрлинг Холанд забил в ворота ПСЖ свои 9-й и 10-й голы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. 8 раз он отличился на групповой стадии в составе «Зальцбурга». Норвежец быстрее всех достиг отметки в 10 забитых мячей в Лиге чемпионов, ему хватило семи матчей.

5. ПСЖ в трех матчах ни разу не выиграл у «Боруссии»: поражение и две ничьи.

5 реплик о ПСЖ

1. В последний раз парижане преодолевали стадию 1/8 финала в сезоне 2015/16 (вылетели в четвертьфинале). Три последних сезона в Лиге чемпионов «Пари Сен-Жермен» завершает после первого раунда плей-офф. Предыдущие обидчики: «Барселона», «Реал» и МЮ .

2. ПСЖ практически идеально выступил на групповой стадии: 5 «сухих» побед и ничья 2:2 на «Сантьяго Бернабеу», но уже в первом матче плей-офф парижан поджидало поражение.

3. Килиан Мбаппе и Мауро Икарди забили по 5 мячей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, на счету француза также 4 «ассиста».

4. В последних 54 домашних еврокубковых матчах ПСЖ потерпел всего лишь 3 поражения: от «Барселоны» (1:3), «Реала» (1:2) и МЮ (1:3).

5. ПСЖ дважды начинал двухматчевые еврокубковые противостояния с гостевого поражения 1:2 и дважды сходил с дистанции. В полуфинале Кубка УЕФА 1992/93 «Ювентус» выиграл 1:0 в Париже после домашней победы, а в 1/8 финала Лиги Европы 2010/11 «Бенфика» добилась на «Парк де Пренс» удовлетворительной ничьей 1:1.

5 реплик о «Боруссии»

1. В четвертьфинале ЛЧ «шмели» в последний раз играли в сезоне 2016/17, и тогда уступили «Монако» с общим счетом 3:6, половину голов монегасков забил ныне форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

2. В 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Боруссия» с общим счетом 0:4 уступила будущему финалисту — «Тоттенхэму».

3. Эрлинг Холанд забил 10 голов в этой Лиге чемпионов, но только 2 в составе «Боруссии». Лучшим бомбардиром «шмелей» в турнире является крайний защитник Ашраф Хакими — 4 мяча.

4. Главный тренер ПСЖ Томас Тухель тренировал «Боруссию» с 2015-го по 2017-й, наставник выиграл с «желто-черными» Кубок Германии.

5. «Боруссия» 18 раз начинала двухматчевые еврокубковые противостояния с домашней победы, в 17 случаях выходила в следующий раунд. Правда, дортмундцам не приходилось начинать с домашней победы 2:1.

5 кадровых вопросов

1. Марко Верратти и Тома Менье не помогут ПСЖ из-за дисквалификаций (перебор желтых карточек). Итальянец и бельгиец играли в стартовом составе в первом матче.

2. Люсьен Фавр не может рассчитывать на Марко Ройса и Томаса Дилейни.

3. Сможет ли выйти на поле Килиан Мбаппе — вот самая большая интрига. Француз подхватил инфекцию, даже сдал тест на коронавирус (отрицательно), провел несколько дней в постельном режиме. Его участие в матче выглядит маловероятным.

4. В домашнем матче ПСЖ будет играть от себя, так что не приходится ждать тактических экспериментов от Томаса Тухеля. Скорее всего, немецкий тренер изберет расстановку 4-3-3 или 4-2-3-1 с Маркиньосом в опорной зоне.

5. Все идет к тому, что Люсьен Фавр выставит ровно тот же состав, что и на матч в Дормунде.

Ориентировочный состав ПСЖ (4-2-3-1): Навас — Керер, Силва, Кимпембе, Курзава — Гейе, Маркиньос — Ди Мария, Неймар, Сарабия — Кавани.

Ориентировочный состав «Боруссии» (3-4-3): Бюрки — Пищек, Хуммельс, Загаду — Хакими, Джан, Витсель, Геррейру — Т. Азар, Санчо, Холанд.

5 ожиданий от матча ПСЖ — «Боруссия»

1. Пошуметь не удастся

Увы, и эта встреча пройдет при пустых трибунах из-за опасности заражения коронавирусом: французское правительство запретило проводить мероприятия, собирающие больше 1000 человек, хотя ПСЖ до последнего брыкался: даже нанял компанию, которая должна была продезинфицировать «Парк де Пренс». Люсьен Фавр говорит, что отсутствие зрителей влияет на сознание игроков, но утверждает, что команды в равных условиях. Лукавит тренер «Боруссии», ведь домашней поддержки лишился ПСЖ .

2. Тухелю будет сложно залатать дыры в составе

Менье, Верратти и, вероятно, Мбаппе — это существенные потери даже для команды с таким составом, как у ПСЖ . Французский чемпион порой выглядит расхлябанно, а без трех краеугольных камней снижение качества игры практически гарантировано.

3. «Боруссия» покажет свой игровой баланс

«Боруссия», напротив, с приходом Холанда и Джана сумела добиться завидного игрового баланса, в Париж команда едет с серией из пяти побед кряду. Пусть по суммарному классу «шмели» и уступают ПСЖ , зато как команда «Боруссия» сейчас выглядит гораздо привлекательнее.

4. Обе команды забьют

Как и в первом матче, в Париже наверняка будут отрезки с открытым футболом, тем более что расстановка сил после победы «Боруссии» 2:1 предполагает качели, а забивать эти команды любят больше, чем обороняться.

5. «Боруссия» выйдет в четвертьфинал