Бойтесь Холанда и своих желаний. ПСЖ, твой выход!

ПСЖ привычно вылетать на стадии 1/8 Лиги чемпионов, а в этот раз еще и нужно переворачивать ход дуэли с «Боруссией». «Соккер.ру» не совсем уверен, что парижанам по плечу.
5 фактов о первом матче ПСЖ и «Боруссии»
1. Матч в Дортмунде завершился победой хозяев со счетом 2:1. Победный дубль оформил зимний новичок «Боруссии» Эрлинг Холанд, за ПСЖ забил Неймар с передачи Мбаппе.
2. В первом матче обе команды играли по схеме 3-4-3. Для «Боруссии» это привычная расстановка, а вот ПСЖ чаще играет с четверкой защитников в линию. Томас Тухель не слишком удачно «отзеркалил» расстановку бывшей команды.
3. Команды нанесли всего лишь 6 ударов в створ ворот (по 3 каждая), таким образом, 50% попаданий в ворота в первом матче привели к изменениям на табло. Высокая эффективность.
4. Эрлинг Холанд забил в ворота ПСЖ свои 9-й и 10-й голы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. 8 раз он отличился на групповой стадии в составе «Зальцбурга». Норвежец быстрее всех достиг отметки в 10 забитых мячей в Лиге чемпионов, ему хватило семи матчей.
5. ПСЖ в трех матчах ни разу не выиграл у «Боруссии»: поражение и две ничьи.
5 реплик о ПСЖ
1. В последний раз парижане преодолевали стадию 1/8 финала в сезоне 2015/16 (вылетели в четвертьфинале). Три последних сезона в Лиге чемпионов «Пари Сен-Жермен» завершает после первого раунда плей-офф. Предыдущие обидчики: «Барселона», «Реал» и МЮ.
2. ПСЖ практически идеально выступил на групповой стадии: 5 «сухих» побед и ничья 2:2 на «Сантьяго Бернабеу», но уже в первом матче плей-офф парижан поджидало поражение.
3. Килиан Мбаппе и Мауро Икарди забили по 5 мячей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, на счету француза также 4 «ассиста».
4. В последних 54 домашних еврокубковых матчах ПСЖ потерпел всего лишь 3 поражения: от «Барселоны» (1:3), «Реала» (1:2) и МЮ (1:3).
5. ПСЖ дважды начинал двухматчевые еврокубковые противостояния с гостевого поражения 1:2 и дважды сходил с дистанции. В полуфинале Кубка УЕФА 1992/93 «Ювентус» выиграл 1:0 в Париже после домашней победы, а в 1/8 финала Лиги Европы 2010/11 «Бенфика» добилась на «Парк де Пренс» удовлетворительной ничьей 1:1.
5 реплик о «Боруссии»
1. В четвертьфинале ЛЧ «шмели» в последний раз играли в сезоне 2016/17, и тогда уступили «Монако» с общим счетом 3:6, половину голов монегасков забил ныне форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.
2. В 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Боруссия» с общим счетом 0:4 уступила будущему финалисту — «Тоттенхэму».
3. Эрлинг Холанд забил 10 голов в этой Лиге чемпионов, но только 2 в составе «Боруссии». Лучшим бомбардиром «шмелей» в турнире является крайний защитник Ашраф Хакими — 4 мяча.
4. Главный тренер ПСЖ Томас Тухель тренировал «Боруссию» с 2015-го по 2017-й, наставник выиграл с «желто-черными» Кубок Германии.
5. «Боруссия» 18 раз начинала двухматчевые еврокубковые противостояния с домашней победы, в 17 случаях выходила в следующий раунд. Правда, дортмундцам не приходилось начинать с домашней победы 2:1.
5 кадровых вопросов
1. Марко Верратти и Тома Менье не помогут ПСЖ из-за дисквалификаций (перебор желтых карточек). Итальянец и бельгиец играли в стартовом составе в первом матче.
2. Люсьен Фавр не может рассчитывать на Марко Ройса и Томаса Дилейни.
3. Сможет ли выйти на поле Килиан Мбаппе — вот самая большая интрига. Француз подхватил инфекцию, даже сдал тест на коронавирус (отрицательно), провел несколько дней в постельном режиме. Его участие в матче выглядит маловероятным.
4. В домашнем матче ПСЖ будет играть от себя, так что не приходится ждать тактических экспериментов от Томаса Тухеля. Скорее всего, немецкий тренер изберет расстановку 4-3-3 или 4-2-3-1 с Маркиньосом в опорной зоне.
5. Все идет к тому, что Люсьен Фавр выставит ровно тот же состав, что и на матч в Дормунде.
Ориентировочный состав ПСЖ (4-2-3-1): Навас — Керер, Силва, Кимпембе, Курзава — Гейе, Маркиньос — Ди Мария, Неймар, Сарабия — Кавани.
Ориентировочный состав «Боруссии» (3-4-3): Бюрки — Пищек, Хуммельс, Загаду — Хакими, Джан, Витсель, Геррейру — Т. Азар, Санчо, Холанд.
5 ожиданий от матча ПСЖ — «Боруссия»
1. Пошуметь не удастся
Увы, и эта встреча пройдет при пустых трибунах из-за опасности заражения коронавирусом: французское правительство запретило проводить мероприятия, собирающие больше 1000 человек, хотя ПСЖ до последнего брыкался: даже нанял компанию, которая должна была продезинфицировать «Парк де Пренс». Люсьен Фавр говорит, что отсутствие зрителей влияет на сознание игроков, но утверждает, что команды в равных условиях. Лукавит тренер «Боруссии», ведь домашней поддержки лишился ПСЖ.
2. Тухелю будет сложно залатать дыры в составе
Менье, Верратти и, вероятно, Мбаппе — это существенные потери даже для команды с таким составом, как у ПСЖ. Французский чемпион порой выглядит расхлябанно, а без трех краеугольных камней снижение качества игры практически гарантировано.
3. «Боруссия» покажет свой игровой баланс
«Боруссия», напротив, с приходом Холанда и Джана сумела добиться завидного игрового баланса, в Париж команда едет с серией из пяти побед кряду. Пусть по суммарному классу «шмели» и уступают ПСЖ, зато как команда «Боруссия» сейчас выглядит гораздо привлекательнее.
4. Обе команды забьют
Как и в первом матче, в Париже наверняка будут отрезки с открытым футболом, тем более что расстановка сил после победы «Боруссии» 2:1 предполагает качели, а забивать эти команды любят больше, чем обороняться.
5. «Боруссия» выйдет в четвертьфинал
Смелое предположение? Возможно. ПСЖ по-прежнему считается большим фаворитом. Но мы знаем, что парижане любят вылетать на этой стадии, характер за последнее время не отрос, да и кадровые потери существенные. Конечно, «Боруссии» нельзя расслабляться в противостоянии с ПСЖ, но все шансы склонить чашу весов в свою сторону у команды Люсьена Фавра есть.
Во-первых, нет абсолютно никакой стабильности (если не считать за стабильность повторение из раза в раз одних и тех же ошибок, о которых я уже миллион раз говорил), это команда попросту НЕ МОЖЕТ провести два одинаково хороших тайма - либо начисто провалит первый тайм, потом полетит отыгрываться, либо сначала забьёт, а потом начнёт сушить игру, отдаст мяч сопернику и позволит себя возить, либо провалит оба тайма сразу.
Во-вторых, команда играет ОЧЕНЬ медленно, тупо перекатывает мяч практически без обострений и дальних ударов. Из-за этого и получается, что создаёт в лучшем случае по 1-2 момента за тайм, если соперник не разваливается.
В-третьих, огромнейший брак, особенно заметный при попытках контратаковать - если раньше, при Клоппе и Тухеле, команда славилась своими контратаками, то теперь у неё к голу или хотя бы опасному моменту приводит где-то 1 контратака примерно из 5-10 (я не считал, но по ощущениям где-то так и есть).
В-четвёртых, отсутствие нормальной скамейки. Вот вроде купили Холанна - и это прекрасно. НО! Зачем продали Алькасера? Теперь без него у нас ЦФ на скамейке снова НЕТ! И если Холанн, например, проводит неудачный матч, или ему надо дать отдых, у нас выпустить вместо него просто НЕКОГО! А кто не знает, что такое игра Боруссии без центрального нападающего, включите практически любой матч за 2019 год, в котором на поле не было Алькасера. Вот о чём думают люди, которые отпустили Пако?
И т.д. В общем, об этом можно говорить бесконечно - проблем у этой команды выше крыши, а все эти разговоры про "баланс", "характер", "новый стиль" и прочее, что мы слышим от игроков, тренерского штаба и журналистов - просто демагогия. Сравните, как играл в обоих матчах с ТТХ тот же Лейпциг, как он контролировал мяч, как классно у него работали фланги - и какое днище при Фавре у нас, практически по всем компонентам игры.
ПСЖ можем пройти, шансы есть, да и первый матч мне, в общем, понравился, хоть он был и неидеальный, но с такой игрой дальше не на что рассчитывать. Как в БЛ, так и в ЛЧ.
Во-первых, нет абсолютно никакой стабильности (если не считать за стабильность повторение из раза в раз одних и тех же ошибок, о которых я уже миллион раз говорил), это команда попросту НЕ МОЖЕТ провести два одинаково хороших тайма - либо начисто провалит первый тайм, потом полетит отыгрываться, либо сначала забьёт, а потом начнёт сушить игру, отдаст мяч сопернику и позволит себя возить, либо провалит оба тайма сразу.
Во-вторых, команда играет ОЧЕНЬ медленно, тупо перекатывает мяч практически без обострений и дальних ударов. Из-за этого и получается, что создаёт в лучшем случае по 1-2 момента за тайм, если соперник не разваливается.
В-третьих, огромнейший брак, особенно заметный при попытках контратаковать - если раньше, при Клоппе и Тухеле, команда славилась своими контратаками, то теперь у неё к голу или хотя бы опасному моменту приводит где-то 1 контратака примерно из 5-10 (я не считал, но по ощущениям где-то так и есть).
В-четвёртых, отсутствие нормальной скамейки. Вот вроде купили Холанна - и это прекрасно. НО! Зачем продали Алькасера? Теперь без него у нас ЦФ на скамейке снова НЕТ! И если Холанн, например, проводит неудачный матч, или ему надо дать отдых, у нас выпустить вместо него просто НЕКОГО! А кто не знает, что такое игра Боруссии без центрального нападающего, включите практически любой матч за 2019 год, в котором на поле не было Алькасера. Вот о чём думают люди, которые отпустили Пако?
И т.д. В общем, об этом можно говорить бесконечно - проблем у этой команды выше крыши, а все эти разговоры про "баланс", "характер", "новый стиль" и прочее, что мы слышим от игроков, тренерского штаба и журналистов - просто демагогия. Сравните, как играл в обоих матчах с ТТХ тот же Лейпциг, как он контролировал мяч, как классно у него работали фланги - и какое днище при Фавре у нас, практически по всем компонентам игры.
ПСЖ можем пройти, шансы есть, да и первый матч мне, в общем, понравился, хоть он был и неидеальный, но с такой игрой дальше не на что рассчитывать. Как в БЛ, так и в ЛЧ.